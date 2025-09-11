मैच (18)
इंतज़ार लंबा था लेकिन कुलदीप ने उसे सार्थक बना दिया

भारतीय स्पिनर ने यूएई के ख़िलाफ़ चार विकेट झटकते हुए बता दिया कि वह एक बेहतरीन तैयारी के साथ मैदान पर उतरे थे

Shashank Kishore
शशांक किशोर
11-Sep-2025 • 2 hrs ago
2:33

हां या ना: सूर्या अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रहे होते तो अपील वापस नहीं लेते

भले ही कुलदीप यादव मैदान से कुछ दिनों के लिए दूर थे लेकिन जैसी ही वह वापस आए, उन्होंने अपनी पहली झलक में बता दिया कि अब भी वह उतने ही ऊर्जावान हैं और उनका चुलबुला अंदाज़ अब भी वैसा का वैसा है।
एशिया कप में भारत के मैच से पहले ट्रेनिंग के दौरान एक लंबे गेंदबाज़ी सेशन के बाद, जब वह एक छोटे रिफ़्रेशमेंट ब्रेक के लिए बैठे, तो उन्होंने उन पत्रकारों की ओर रुख़ किया जो एशिया कप से पहले भारत की ट्रेनिंग के हर पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इकट्ठा हुए थे।
उन्होंने मज़ाक़ में पूछा कि टीम में उनके किस साथी खिलाड़ी ने उनके यो-यो टेस्ट स्कोर की बराबरी की है। वह उन चर्चाओं का मज़ाक़ उड़ा रहे थे जो उन्होंने सोशल मीडिया पर देखी थीं, जिसमें कुछ खिलाड़ियों द्वारा कुछ ख़ास फ़िटनेस बेंचमार्क हासिल करने की बात थी। दो घंटे की थका देने वाली गर्मी और उमस में गेंदबाज़ी करने के बाद यह सब हल्के-फुल्के मज़ाकिया अंदाज़ में हो रहा था।
कुलदीप यहीं रूकने के मूड में तो बिल्कुल ही नहीं थे। जल्द ही बातचीत बार्सिलोना के खिलाड़ी लामिन यामाल और उनके पसंदीदा खिलाड़ी नेमार की तरफ़ चल पड़ी। कुलदीप आसानी से फ़ुटबॉल की दुनिया में हो रही घटनाओं की ओर मुड़ गई। हाल ही में फ़ुटबॉल को पंसद करने वाले इश खिलाड़ी ने उस खेल के प्रति अपने जुनून को एक नया ज़रिया दिया है। उन्होंने अपने यूट्यूब शो फुलटू फ़ुटबॉल के इस खेल के प्रति दीवानगी को साफ़ प्रदर्शित किया है।
पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए वह पूरी तरह से अपने रंग में दिख रहे थे। यह एक ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शाता है जो इस बात से सहज है कि भारत सफ़ेद-गेंद वाले प्रारूपों में वापस आ रहा है, जहां XI में उसकी जगह लगभग तय है। केवल दो महीने पहले इंग्लैंड का टेस्ट दौरा उनके लिए थोड़ा लंबा रहा होगा।
उन्होंने उस सीरीज़ में पूरा समय बेंच पर बैठकर गुजारा। वह अक्सर कानों में इयरपीस लगाए कमेंट्री सुनते हुए या मैदान पर ड्रिंक्स लेकर दौड़ते हुए देखे गए। अपने करियर की सबसे बेहतरीन लय में चल रहे एक गेंदबाज़ के लिए अपने ध्यान केंद्रित रखना एक असाधारण मानसिक अनुशासन रहा होगा। कुलदीप यह समझना पड़ा होगा कि अपने उन्हें प्राथमिक कौशल के कारण नहीं, बल्कि टीम को बल्लेबाज़ी में गहराई की ज़रूरत की वजह से बाहर बैठना पड़ा था।
बुधवार को जब आख़िरकार मौक़ा मिला, तो कुलदीप ने उसे दोनों हाथों से भुना लिया। एशिया कप के पहले मैच में UAE के ख़िलाफ़ चार विकेट लेकर उन्होंने बता दिया कि उनकी लय अब भी शानदार है।
T20 विश्व कप में पिछले साल बारबाडोस में उस यादगार जून की दोपहर के बाद कुलदीप के लिए यह एक शानदार शाम थी।
उस टूर्नामेंट के बाद उनके करियर में एक और उछाल आना चाहिए था। लेकिन स्पोर्ट्स हर्निया के कारण उन्हें पांच महीने तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। उसके बाद वह भारत की चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीत में हिस्सा लेने के लिए वापस आए, और उनका IPL भी ठीक-ठाक रहा (14 मैचों में 7.07 की इकोनॉमी से 15 विकेट) लेकिन इंग्लैंड का दौरा उनके लिए एक चुभन की तरह रहा होगा।
कुलदीप ने मैच के बाद कहा, "यह मेरे लिए मुश्किल समय था। मैं अपनी गेंदबाज़ी और फ़िटनेस पर एड्रियन (ले रॉक्स, भारत के स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग कोच) के साथ काम कर रहा था। और आज उस मेहनत का परिणाम देखने को मिला। इस प्रारूप में लेंथ सबसे अहम है। साथ यह भी देखना होता है कि बल्लेबाज़ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।"
जब कुलदीप गेंदबाज़ी करने आए, तब UAE अच्छी स्थिति में था। उन्होंने पावरप्ले के अंत में दो विकेट के नुक़सान पर 41 रन बना लिया था।
लेकिन उसके बाद दो बिना बाउंड्री वाले ओवरों ने बल्लेबाज़ों को अतिरिक्त जोखिम लेने के लिए मजबूर किया। इसी प्रयास में राहुल चोपड़ा ने कुलदीप की गेंद पर शुभमन गिल को वाइड लॉन्ग ऑन पर कैच थमा दिया। तीन गेंद बाद, कुलदीप ने अपनी ख़ास फ़िज़ के साथ एक और विकेट लिया, जिसमें उन्होंने वसीम को LBW आउट किया।
उन्होंने अगली ही गेंद पर बाएं हाथ के बल्लेबाज़ हर्षित कौशिक के ख़िलाफ़ लगभग तीसरा विकेट भी ले लिया था लेकिन इनसाइड एज लेग स्टंप के काफ़ी क़रीब से निकल गई। लेकिन इसके बाद भी कुलदीप नहीं रूके। कौशिक को उन्होंने एक अच्छी गुगली गेंद पर आउट किया।
उन्होंने एक ही ओवर में तीन विकेट लिए, हर एक विकेट अलग-अलग तरह की गेंद पर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी एक के बाद एक कला सबके सामने दिखा रहे थे। उन्होंने चौथे विकेट के साथ पारी को ख़त्म किया, जो एक और गुगली पर बल्लेबाज़ के पैड से लगकर सैमसन के पास गई और अंपायर ने आउट दे दिया। UAE के पास कोई रिव्यू नहीं बचा था, तो यह विकेट थोड़ा सा भाग्यशाली भी था।
कुल मिलाकर इस मैच में ऐसा लग रहा था कि भले ही इंतेज़ार लंबा था लेकिन इस तरह के शानदार प्रदर्शन के लिए कुलदीप ने अच्छी तैयारी कर रखी थी।
