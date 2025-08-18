मैच (11)
One-Day Cup (1)
Top End T20 (3)
द हंड्रेड (महिला) (2)
द हंड्रेड (पुरूष) (2)
CPL (2)
AUS vs SA (1)
ख़बरें

इशान किशन दलीप ट्रॉफ़ी के पहले मैच से बाहर, आकाश दीप को भी आराम

किशन की जगह कुमार कुशाग्र पहला मैच खेल सकते हैं, ओडिशा के आशीर्वाद स्वैन बैकअप के तौर पर शामिल

Shashank Kishore
शशांक किशोर
18-Aug-2025 • 3 hrs ago
Ishan Kishan is set to open the batting, India vs Australia, World Cup, Chennai, October 8, 2023

इशान किशन की चोट गंभीर नहीं है उन्हें एहतियातन आराम दिया गया है  •  ICC via Getty Images

इशान किशन चोट की वजह से दलीप ट्रॉफ़ी के पहले मैच से बाहर हो गए हैं, उनके हाथ में टांके लगे हैं और पूरी तरह ठीक होने में अभी थोड़ा और वक़्त लगेगा। किशन की जगह ईस्ट ज़ोन में ओडिशा के विकेटकीपर आशीर्वाद स्वैन को शामिल किया गया है।
ESPNcricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ किशन ई-बाइक चलाते हुए चोटिल हो गए थे। उनकी बाइक का टायर फिसल गया था जिसकी वजह से वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और हाथ में टांके भी लगाने पड़े थे। हालांकि किशन की चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है। उम्मीद है कि किशन अगले महीने ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ होने वाले दो चार-दिवसीय मैचों से पहले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया ए को भारत दौरे पर आना है जहां उनका सामना भारत ए से होगा।
फ़िलहाल किशन बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ़ एक्सेलेंस में मौजूद हैं जहां वह चोट से उबर रहे हैं और उनकी फ़िटनेस पर ध्यान दिया जा रहा है। किशन की अनुपस्थिति में झारखंड के कुमार कुशाग्र उनका स्थान लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं।

आकाश दीप को भी आराम

किशन के अलावा ईस्ट ज़ोन के लिए पहले मुक़ाबले में आकाश दीप भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उन्हें भी आराम की सलाह दी गई है। आकाश को कैसी चोट है - इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
आकाश हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गए थे, जहां वह मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट से निगल की वजह से बाहर हो गए थे। हालांकि पांचवें टेस्ट के लिए द ओवल में उन्होंने वापसी की थी जहां उन्होंने बतौर नाइट वॉचमैन दूसरी पारी में करियर का पहला अर्धशतक भी लगाया था।
आकाश के लिए इंग्लैंड दौरा अच्छा रहा था, जहां उन्होंने तीन टेस्ट में 13 विकेट झटके थे जिसमें बर्मिंघम में दस विकेट हॉल भी शामिल है जिसकी बदौलत भारत को जीत मिली थी। अभिमन्यु ईश्वरण के नेतृत्व वाले ईस्ट ज़ोन में अब आकाश की जगह असम के मुख़्तार हुसैन लेंगे।
ईस्ट ज़ोन अपने अभियान का आग़ाज़ शुभमन गिल की कप्तानी वाली नॉर्थ ज़ोन के ख़िलाफ़ 28 अगस्त से करेगा। सभी मुक़ाबले बेंगलुरु के पास स्थित सेंटर ऑफ़ एक्सेलेंस में खेले जाएंगे।
ईस्ट ज़ोन का उप-कप्तान भारत और असम के ऑलराउंडर रियान पराग को बनाया गया है। इस दल में दो और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सितारे मौजूद हैं, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार। शमी की वापसी पर सभी की निगाहें रहेंगे क्योंकि पिछले दो साल में शमी ने केवल एक प्रथम श्रेणी मैच खेला है।

ईस्ट ज़ोन दल

अभिमन्यु ईश्वरन (कप्तान), आशीर्वाद स्वैन (विकेटकीपर), संदीप पटनायक, विराट सिंह, देनिश दास, श्रीदाम पॉल, शरणदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रियान पराग (उप-कप्तान), उत्कर्ष सिंह, मनीषी, सूरज सिंधु जयसवाल, मुकेश कुमार, मुख़्तार हुसैन और मोहम्मद शमी
Ishan KishanAashirwad SwainAkash DeepEast ZoneDuleep Trophy

शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्ठ संवाददाता हैं।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback