जुरेल सेंट्रल ज़ोन के कप्तान, कुलदीप-ख़लील भी दल में शामिल

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ख़लील अहमद, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से एसेक्स के साथ अपना काउंटी कार्यकाल पूरा नहीं किया था। एक बार फिर वह मैदान पर वापसी करेंगे और दीपक चाहर के साथ सेंट्रल ज़ोन के तेज गेंदबाज़ी आक्रमण का नेतृत्व करेंगे। 33 वर्षीय चाहर को IPL 2025 के दौरान चोट लग गई थी और वह मुंबई इंडियंस (MI) के लिए दो मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन हाल ही में वह लॉर्ड्स और द ओवल में भारत के नेट गेंदबाज़ थे।

पिछले रणजी सीज़न में 18 पारियों में 50 से ज़्यादा की औसत से 960 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे यश राठौड़ और उनके विदर्भ टीम के साथी दानिश मालेवार को उनकी शानदार फ़ॉर्म का इनाम मिला है। उत्तर प्रदेश के कप्तान आर्यन जुयाल, मध्य प्रदेश के ऑफ़ स्पिनर सारांश जैन और छत्तीसगढ़ के बल्लेबाज़ संजीत देसाई को भी टीम में जगह मिली है।

भारत के लिए एकमात्र एकदिवसीय मैच खेलने वाले तेज गेंदबाज़ कुलदीप सेन स्टैंड-बाय में शामिल हैं।

सेंट्रल ज़ोन अपना दलीप ट्रॉफी अभियान 28 अगस्त को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नॉर्थ ईस्ट के ख़िलाफ़ शुरू करेंगे।

सेंट्रल ज़ोन दल

ध्रुव जुरेल (कप्तान, विकेटकीपर), रजत पाटीदार, आर्यन जुयाल, दानिश मालेवार, संचित देसाई, कुलदीप यादव, आदित्य ठाकरे, दीपक चाहर, सारांश जैन, आयुष पांडे, शुभम शर्मा, यश राठौड़, हर्ष दुबे, मानव सुथार, ख़लील अहमद