दलीप ट्रॉफ़ी में शुभमन गिल करेंगे नॉर्थ ज़ोन की कप्तानी

हालाकि, अगर गिल, अर्शदीप या हर्षित को एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चुना जाता है, तो दलीप ट्रॉफी के लिए शुभम रोहिल्ला, गुरनूर बरार और अनुज विग्नेश उनकी जगह लेंगे। 9 सितंबर से 28 सितंबर तक चलने वाला एशिया कप, दलीप ट्रॉफी के साथ ओवरलैप होगा, जो 28 अगस्त से शुरू होगी और इसका फ़ाइनल 11 से 15 सितंबर के बीच खेला जाएगा।

अंकित कुमार जिन्होंने पिछले रणजी ट्रॉफी सीज़न में 14 पारियों में लगभग 59 की औसत से 574 रन बनाए थे, उन्हें नॉर्थ ज़ोन का उप कप्तान बनाया गया है। उनके हरियाणा टीम के साथी और बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ ऑलराउंडर निशांत सिंधु को भी टीम में जगह मिली है।

हर्षित राणा के अलावा, भारत के पूर्व अंडर-19 विश्व कप विजेता कप्तान यश ढुल और आयुष बदोनी ही टीम में दिल्ली के खिलाड़ी हैं। ये तीनों खिलाड़ी इस समय दिल्ली प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट के दूसरे सीज़न में खेल रहे हैं।

सर्विसेज के रवि चौहान और चंडीगढ़ के निशंक बिड़ला स्टैंड-बाय में शामिल हैं।

दलीप ट्रॉफ़ी इस बार एक बार फिर अपने पारंपरिक क्षेत्रीय प्रारूप में लौट आई है, इस साल के टूर्नामेंट के लिए टीमों का चयन क्षेत्रीय चयन समितियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक राज्य की टीम से एक सदस्य शामिल होंगे। नॉर्थ ज़ोन घरेलू सत्र का पहला मैच 28 अगस्त से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में ईस्ट ज़ोन के ख़‍िलाफ़ खेलेगी।

नॉर्थ ज़ोन का दल

शुभमन गिल (कप्तान), शुभम ख़जुरिया, अंकित कुमार (उप कप्तान), आयुष बदोनी, यश धुल, अंकित कलसी, निशांत सिंधु, साहिल लोत्रा, मयंक डागर, युद्धवीर सिंह चरक, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अंशुल कम्बोज, आक़िब नबी, कन्हैया वधावन (विकेटकीपर)

रिप्लेसमेंट: टूर्नामेंट के दौरान भारत की किसी भी प्रतिबद्धता के मामले में गिल की जगह शुभम रोहिल्ला, अर्शदीप की जगह गुरनूर बराड़ और हर्षित की जगह अनुज ठकराल लेंगे।