मैच (10)
CPL (2)
द हंड्रेड (पुरूष) (3)
द हंड्रेड (महिला) (3)
AUS vs SA (1)
Top End T20 (1)
ख़बरें

चोटिल साई किशोर बुची बाबू टूर्नामेंट से बाहर

पिछले रविवार को चेन्‍नई में प्रथम श्रेणी क्‍लब मैच के दौरान हाथ में लगी थी चोट

देवरायण मुथु
16-Aug-2025 • 35 mins ago
तमिलनाडु के कप्तान आर साई किशोर चोट के कारण प्री-सीज़न बुची बाबू टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वह 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफ़ी तक ठीक हो जाएंगे।
ऐसा माना जा रहा है कि साई किशोर को पिछले रविवार को चेन्नई के गुरु नानक कॉलेज मैदान पर प्रथम श्रेणी क्लब मैच के दौरान एम शाहरुख ख़ान की गेंद को रोकने के दौरान हाथ में चोट लग गई थी।
28 वर्षीय साई किशोर साउथ ज़ोन की टीम का हिस्सा हैं जो 4 सितंबर को बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना अभियान शुरू करेगी।
साई किशोर की अनुपस्थिति में, प्रदोष रंजन पॉल बुची बाबू टूर्नामेंट में टीएनसीए अध्यक्ष एकादश के कप्तान होंगे, जबकि सी आंद्रे सिद्धार्थ उनके उप-कप्तान होंगे। पॉल को पहले टीएनसीए एकादश का कप्तान बनाया गया था, लेकिन अब फे़रबदल के बाद शाहरुख उस टीम की कमान संभालेंगे।
साई किशोर की चोट ने घरेलू सीज़न की तैयारी में तमिलनाडु के स्पिन स्टॉक को कमज़ोर कर दिया है। 2023-24 के रणजी सीज़न में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ उनके साथी बाएं हाथ के स्पिनर एस अजित राम भी चोटिल हैं, जबकि एम सिद्धार्थ को निजी व्यस्तताओं के कारण टीएनसीए अध्यक्ष एकादश से टीएनसीए एकादश में स्थानांतरित कर दिया गया है।
साई किशोर ने चेन्नई लौटने से पहले सरी के लिए काउंटी क्रिकेट और अपनी क्लब टीम के लिए एक मैच खेलकर लाल गेंद के घरेलू सत्र के लिए खुद को तैयार किया था। पिछले महीने, उन्होंने सरी के लिए दो मैचों में 11 विकेट लिए, जिसमें डरहम के ख़‍िलाफ़ एक पांच विकेट हॉल भी शामिल है, जिससे उनकी टीम को रोथसे काउंटी चैंपियनशिप बरक़रार रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद मिली।
टीएनसीए एकादश का सामना 18 अगस्त को चेन्नई के बाहरी क्षेत्र में स्थित गोजन मैदान पर आयुष म्हात्रे, सरफराज़ ख़ान और उनके भाई मुशीर की मुंबई टीम से होगा।
टीम :
टीएनसीए अध्यक्ष एकादश : प्रदोष रंजन पॉल (कप्तान), सी आंद्रे सिद्धार्थ (उप-कप्तान), बी इंद्रजीत, विजय शंकर, आर विमल खुमार, एस राधाकृष्णन, एस लोकेश्वर, जी अजितेश, जे हेमचुदेशन, आरएस अंबरीश, सीवी अच्युथ, एच त्रिलोक नाग, पी सरवण कुमार, पी विद्युत और के अभिनव।
टीएनसीए एकादश : एम शाहरुख खान (कप्तान), बूपति वैष्ण कुमार (उप-कप्तान), बी सचिन, एम सिद्धार्थ, तुषार रहेजा, किरण कार्तिकेयन, एस मोहम्मद अली, एस रितिक ईश्वरन, एसआर आतिश, एस लक्ष्य जैन, डीटी चंद्रशेखर, पी विग्नेश, आर सोनू यादव, डी दीपेश, जे प्रेम कुमार, ए एसाक्कीमुथु और टीडी लोकेश राज।
Sai KishoreTamil NaduIndiaDuleep Trophy

देवरायण मुथु ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback