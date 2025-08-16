चोटिल साई किशोर बुची बाबू टूर्नामेंट से बाहर

R Sai Kishore के हाथ में लगी है चोट • PTI

28 वर्षीय साई किशोर साउथ ज़ोन की टीम का हिस्सा हैं जो 4 सितंबर को बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में अपना अभियान शुरू करेगी।

साई किशोर की चोट ने घरेलू सीज़न की तैयारी में तमिलनाडु के स्पिन स्टॉक को कमज़ोर कर दिया है। 2023-24 के रणजी सीज़न में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ उनके साथी बाएं हाथ के स्पिनर एस अजित राम भी चोटिल हैं, जबकि एम सिद्धार्थ को निजी व्यस्तताओं के कारण टीएनसीए अध्यक्ष एकादश से टीएनसीए एकादश में स्थानांतरित कर दिया गया है।

साई किशोर ने चेन्नई लौटने से पहले सरी के लिए काउंटी क्रिकेट और अपनी क्लब टीम के लिए एक मैच खेलकर लाल गेंद के घरेलू सत्र के लिए खुद को तैयार किया था। पिछले महीने, उन्होंने सरी के लिए दो मैचों में 11 विकेट लिए, जिसमें डरहम के ख़‍िलाफ़ एक पांच विकेट हॉल भी शामिल है, जिससे उनकी टीम को रोथसे काउंटी चैंपियनशिप बरक़रार रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में मदद मिली।

टीएनसीए एकादश का सामना 18 अगस्त को चेन्नई के बाहरी क्षेत्र में स्थित गोजन मैदान पर आयुष म्हात्रे, सरफराज़ ख़ान और उनके भाई मुशीर की मुंबई टीम से होगा।

टीम :

टीएनसीए अध्यक्ष एकादश : प्रदोष रंजन पॉल (कप्तान), सी आंद्रे सिद्धार्थ (उप-कप्तान), बी इंद्रजीत, विजय शंकर, आर विमल खुमार, एस राधाकृष्णन, एस लोकेश्वर, जी अजितेश, जे हेमचुदेशन, आरएस अंबरीश, सीवी अच्युथ, एच त्रिलोक नाग, पी सरवण कुमार, पी विद्युत और के अभिनव।