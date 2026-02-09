मैच (9)
परिणाम
4th quarter final, मुंबई, February 06 - 09, 2026, रणजी ट्रॉफ़ी
मुंबई Flagमुंबई
120 & 377
कर्नाटक Flagकर्नाटक
(T:325) 173 & 325/6

कर्नाटक की 4 विकेट से जीत

kl-rahul
प्लेयर ऑफ़ द मैच
के एल राहुल
, कर्नाटक
28 & 130
रिपोर्ट

राहुल, स्मरण की बदौलत मुंबई को हराकर सेमीफ़ाइनल में पहुंचा कर्नाटक

325 रनों के लक्ष्य के सामने राहुल ने 130 रनों की शतकीय पारी खेली और स्मरण 83 रन बनाकर नाबाद रहे

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 9, 2026, 4:01 PM • 2 hrs ago
KL Rahul remained unbeaten at stumps, India A vs South Africa A, 2nd unofficial Test, 2nd day, Bengaluru, November 7, 2025

केएल राहुल ने 130 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली  •  PTI

कर्नाटक 173 (अग्रवाल 92, अवस्थी 4-27, देशपांडे 4-33) और 325-6 (राहुल 130, स्मरण 83*, ठाकुर 2-55) ने मुंबई 120 (हरवाड़कर 60, प्रसिद्ध 3-21) और 377 (आनंद 70, मुशीर 49, शेट्टी 3-45) को चार विकेट से हराया
मुंबई के ख़िलाफ़ रणजी ट्रॉफ़ी के क़्वार्टर-फ़ाइनल में केएल राहुल ने 130 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली और कर्नाटक ने 325 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया एवं सेमीफ़ाइनल में जगह बना ली। 15 फ़रवरी को सेमीफ़ाइनल में कर्नाटक का सामना पहली बार क़्वालीफाई करने वाली उत्तराखंड के ख़िलाफ़ होगा। राहुल को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ़ द मैच भी चुना गया।
पहली पारी में मुंबई की टीम सिर्फ़ 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी जिसके जवाब में कर्नाटक ने 173 रन बनाए और 53 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद दूसरी पारी में मुंबई ने आकाश आनंद के 70 रनों की मदद से 377 रन बनाए और कर्नाटक के सामने जीत के लिए 325 रनों का लक्ष्य रखा। मुंबई की दूसरी पारी में आठ बल्लेबाज़ों ने 25 या उससे ज़्यादा का स्कोर बनाया।
बड़े लक्ष्य के जवाब में तीसरे दिन के अंत तक कर्नाटक के दो बल्लेबाज़ पवेलियन लौट चुके थे लेकिन राहुल 60 रन बनाकर नाबाद थे। चौथे दिन के शुरुआत में ही करुण नायर आउट हुए लेकिन इसके बाद राहुल ने आर स्मरण के साथ चौथे विकेट के लिए मैच जीतने वाली 147 रनों की साझेदारी निभाई। राहुल ने अपना शतक पूरा किया और जब वह 130 रन बनाकर आउट हुए तब तक मैच लगभग कर्नाटक की झोली में आ गया था।
राहुल के आउट होने के बाद श्रेयस गोपाल (1) और कृतिक कृष्णा (2) भी जल्दी आउट हुए लेकिन स्मरण ने 83 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए टीम को चार विकेट से जीत दिला दी। दूसरी पारी में मुंबई की तरफ़ से शार्दुल ठाकुर, तुषार देशपांडे और तनुष कोटियान ने दो-दो विकेट लिए।
KL Rahul Karnataka Mumbai (Bombay) Mumbai vs Karnataka Ranji Trophy

मैच कवरेजसब देखें
