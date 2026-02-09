राहुल, स्मरण की बदौलत मुंबई को हराकर सेमीफ़ाइनल में पहुंचा कर्नाटक

कर्नाटक 173 (अग्रवाल 92, अवस्थी 4-27, देशपांडे 4-33) और 325-6 (राहुल 130, स्मरण 83*, ठाकुर 2-55) ने मुंबई 120 (हरवाड़कर 60, प्रसिद्ध 3-21) और 377 (आनंद 70, मुशीर 49, शेट्टी 3-45) को चार विकेट से हराया

पहली पारी में मुंबई की टीम सिर्फ़ 120 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी जिसके जवाब में कर्नाटक ने 173 रन बनाए और 53 रनों की बढ़त हासिल की। इसके बाद दूसरी पारी में मुंबई ने आकाश आनंद के 70 रनों की मदद से 377 रन बनाए और कर्नाटक के सामने जीत के लिए 325 रनों का लक्ष्य रखा। मुंबई की दूसरी पारी में आठ बल्लेबाज़ों ने 25 या उससे ज़्यादा का स्कोर बनाया।

बड़े लक्ष्य के जवाब में तीसरे दिन के अंत तक कर्नाटक के दो बल्लेबाज़ पवेलियन लौट चुके थे लेकिन राहुल 60 रन बनाकर नाबाद थे। चौथे दिन के शुरुआत में ही करुण नायर आउट हुए लेकिन इसके बाद राहुल ने आर स्मरण के साथ चौथे विकेट के लिए मैच जीतने वाली 147 रनों की साझेदारी निभाई। राहुल ने अपना शतक पूरा किया और जब वह 130 रन बनाकर आउट हुए तब तक मैच लगभग कर्नाटक की झोली में आ गया था।