आगामी घरेलू सत्र से पहले विजय शंकर ने तमिलनाडु को दिया झटका

बुची बाबू टूर्नामेंट में शंकर ने चेन्नई में हिमाचल प्रदेश के ख़िलाफ़ TNCA XI की ओर से खेला था लेकिन ESPNcricinfo को पता चला है कि जब उन्हें महाराष्ट्र के ख़िलाफ़ दूसरे मैच में बाहर बैठाया गया तो उन्होंने राज्य बदलने का फ़ैसला कर लिया, शंकर ने निरंतर मौक़ों की तलाश में यह निर्णय लिया है।

2024-25 के घरेलू सत्र में शंकर को रणजी ट्रॉफ़ी में पहले दो मैच खेलने के अवसर मिले और सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी के अधिकतर मुक़ाबलों में वह प्लेइंग इलेवन से बाहर रहे थे।

इस फ़ैसले के साथ तमिलनाडु के साथ शंकर का 11 वर्षों का कार्यकाल समाप्त हो गया, इस दौरान उन्होंने अपनी अगुवाई में अपने राज्य की टीम को विजय हज़ारे, देवधर और सैयद मुश्ताक़ अली ख़िताब जिताने में मदद की थी। दिसंबर 2012 में रणजी ट्रॉफ़ी डेब्यू के बाद उन्होंने मध्य क्रम में एस बद्रीनाथ की जगह भरने का प्रयास किया था और इस दौरान बल्लेबाज़ी क्रम में उन्हें बी इंद्रजीत का भी भरपूर साथ मिला।

शंकर ने तमिलनाडु के लिए रणजी ट्रॉफ़ी की 81 पारियों में 44.25 की औसत से 3142 रन बनाए जिसमें 11 शतक और 16 अर्धशतक शामिल थे। उन्होंने अपनी मध्यम गति की तेज़ गेंदबाज़ी से रणजी ट्रॉफ़ी में 53.93 की औसत से 43 विकेट भा हासिल किए। उनके लिए 2014-15 में रणजी सीज़न बेहतरीन बीता जब उन्होंने 11 पारियों में 57.70 की औसत से 577 रन बनाए। इसके बाद उन्हें इंडिया ए में शामिल किया गया और 2019 के वनडे वर्ल्ड कप दल में भी उन्हें वाइल्डकार्ड एंट्री मिली।

शंकर का जाना नए सीज़न से पहले तमिलनाडु के लिए एक और बड़ा झटका है क्योंकि आर साई किशोर हाथ की चोट से रिकवर कर रहे हैं वहीं 2023-24 रणजी ट्रॉफ़ी में तीसरे सर्वाधिक विकेट लेने वाले बाएं हाथ के लेग स्पिन एस अजित राम भी चोटिल हैं।

भारत का घरेलू कैलेंडर • ESPNcricinfo Ltd