कम्बोज : लंबे सीज़न के लिए शरीर को फ़िट रखना बेहद ज़रूरी
कम्बोज ने कहा कि वह अभी बहुत आगे की नहीं सोच रहे हैं और जितना हो सके ख़ुद को वर्तमान में रखना चाहते हैं
नॉर्थ ज़ोन के तेज़ गेंदबाज़ अंशुल कम्बोज ने कहा कि वह बहुत आगे की सोचे बिना वर्तमान में मौजूद रहना चाहते हैं।
कम्बोज ने दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल के पहले दिन के खेल की समाप्ति के बाद ESPNcricinfo से कहा था, "मैं बस लय में आने, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और ज़्यादा आगे की सोचे बिना खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं।"
जुलाई में मैनचेस्टर में चुनौतीपूर्ण टेस्ट डेब्यू के बाद, जब उन्होंने एकमात्र विकेट के लिए 18 ओवर तक कड़ी मेहनत की थी, साउथ ज़ोन के ख़िलाफ़ नॉर्थ ज़ोन के लिए यह दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल में वह नियंत्रण में दिखे। फ़िटनेस संबंधी चिंता के कारण नॉर्थ ज़ोन के क्वार्टर-फ़ाइनल से चूकने के बाद, उन्होंने स्वीकार किया कि दो हफ़्ते की गेंदबाज़ी से ब्रेक ने इस मैच को उनके प्रदर्शन के साथ-साथ उनके शरीर के पुनर्निर्माण के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण बना दिया था।
उन्होंने कहा, "मुझे खेले हुए एक महीना हो गया है, इसलिए मैं बस फिर से मैच खेलने की लय में आने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में ज़्यादा सोचे बिना, सिर्फ़ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हुए, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं।"
कम्बोज ने कहा, "एक तेज़ गेंदबाज़ के लिए, ऑफ-सीज़न, आने वाले लंबे सीज़न के लिए शरीर को तैयार रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। आप सीज़न के दौरान बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकते; यह ख़ुद को मेन्टेन रखने के लिए ज़रूरी है। अगर आप ऑफ़-सीज़न में अपने शरीर को अच्छी तरह लोड करते हैं, तो यह आपको लंबे समय तक प्रदर्शन करने में मदद करता है।"
"प्रतियोगिता में, आप अपने कौशल को निखारने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि आप ज़्यादा प्रशिक्षण नहीं ले सकते। लेकिन ऑफ़-सीज़न में, आप फ़िटनेस और कौशल, दोनों पर काम करके धीरे-धीरे अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि ज़्यादा देर तक आराम न करें, बल्कि छोटे, केंद्रित प्रशिक्षण सत्रों के ज़रिए अपने शरीर को फ़िट रखें। अगर आप ऑफ़-सीज़न में तैयार हैं, तो आपको पूरे सीज़न में इसे बनाए रखना होगा, जिससे लगातार अच्छा प्रदर्शन करना आसान हो जाएगा।"
गुरुवार को, दलीप मैच के पहले दिन, कंबोज ने सात ओवर का स्पेल फेंका और लगभग विकेट लेने ही वाले थे कि एन जगदीशन, जो उस समय नौ रन पर थे, गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के पास चली गई लेकिन गेंद को ओवरस्टेपिंग के कारण नो-बॉल करार दिया गया। यह ग़लती भारी पड़ी और जगदीशन ने 197 रन बनाए और साउथ ज़ोन का कुल स्कोर 536 रन पर पहुंचा दिया। हालांकि कंबोज ने जल्द ही विकेट लेने का सिलसिला शुरू कर दिया और चायकाल से ठीक पहले देवदत्त पड़िक्कल को विकेट के पीछे कैच करा दिया।
दूसरे दिन, 15 ओवर पहले ही कर चुके कंबोज पर अधिक भार नहीं आया। स्पिनर मयंक डागर ने ज़्यादातर ज़िम्मेदारी संभाली, सिंधु ने पांच विकेट लिए। हालांकि, कंबोज ने शुरुआत में ही लय बना ली, तेज़ी से दौड़ते हुए पिच पर गेंद डालते हुए, दिन की अपनी दूसरी ही गेंद पर मोहम्मद अज़हरुद्दीन को पहली स्लिप में कैच कराकर आउट कर दिया।
कम्बोज, जिन्होंने 24 ओवर में 67 रन देकर 2 विकेट लिए, ने मैच की इंटेंसिटी के साथ तालमेल बनाए रखने में मानसिक फ़िटनेस की भूमिका पर ज़ोर दिया।
उन्होंने कहा, "अगर आप अभ्यास में मैच की इंटेंसिटी बनाए रखते हैं, तो इससे दिमाग पर काफ़ी दबाव पड़ता है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप अभ्यास में उस इंटेंसिटी को बनाए रखा जा सकता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है, और आप बीच में ही हार मान सकते हैं। यह खुद को और ज़्यादा प्रेरित करने के बारे में है, भले ही यह मुश्किल लगे, क्योंकि इसी तरह आप दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करते हैं।"
पिछले सीज़न में, कम्बोज दलीप ट्रॉफ़ी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे। इसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफ़ी में हरियाणा के लिए छह मैचों में 34 विकेट लिए। इन प्रदर्शनों ने उन्हें भारतीय टीम में जल्द जगह दिलाने में मदद की।
अब उस मुश्किल टेस्ट डेब्यू के बाद, चयनकर्ता COE में थे और उन पर कड़ी नज़र रख रहे थे। जैसे-जैसे नया सीज़न आगे बढ़ेगा, कंबोज को उम्मीद होगी कि उनकी मानसिक और शारीरिक तैयारी, उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखने में सक्षम बनाएगी।
श्रीनिधि रामानुजम ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।