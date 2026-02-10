घरामी के 299 ने बंगाल को सेमीफ़ाइनल में पहुंचाया

बंगाल 629 (घरामी 299, गांधी 95, सुमंता 81, रशीद 4-63) ने आंध्र 295 (भुई 83, मुकेश 5-66, आकाश दीप 4-79) और 244 (रेड्डी 90, शाहबाज़ 4-72) को एक पारी और 90 रन से हराया

पहली पारी में आंध्र ने कप्तान रिकी भुई के 83 रनों की मदद से 295 का स्कोर बनाया था लेकिन जवाब में बंगाल ने 629 रनों का पहाड़ खड़ा करते हुए 334 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। घरामी के अलावा हबीब गांधी ने 95, सुमंता गुप्ता ने 81 और मोहम्मद शमी ने 53 रनों की अर्धशतकीय पारियां खेली थी।

चौथे दिन के अंत तक आंध्र ने 64 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा दिए थे। आख़िरी दिन नीतीश कुमार रेड्डी ने 90 रनों की बढ़िया पारी खेली लेकिन टीम को बड़ी हार से नहीं बचा सके। नीतीश के अलावा किसी भी बल्लेबाज़ ने प्रभावित नहीं किया और अंत में त्रिपुराणा विजय के 46 रनों की बदौलत आंध्र ने 200 का आंकड़ा पार किया था। बंगाल की तरफ़ से दूसरी पारी में शाहबाज़ अहमद ने सबसे ज़्यादा चार विकेट लिए। शमी ने बल्ले से तो कमाल दिखाया लेकिन गेंद से वह पूरे मैच में सिर्फ़ एक ही विकेट ले सके।