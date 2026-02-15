राहुल, पड़िक्कल का कर्नाटक के लिए शतक, घरामी ने बंगाल को संभाला

कर्नाटक 355-2 (पड़िक्कल 148*, राहुल 141, रावत 2-73) vs उत्तराखंड

टॉस हारकर पहले खेलने उतरी कर्नाटक की शुरुआत अच्छी नहीं रही और आदित्य रावत ने मयंक अग्रवाल को सिर्फ़ 5 के स्कोर पर पवेलियन भेजा। लेकिन इसके बाद राहुल और पड़िक्कल की साझेदारी ने उत्तराखंड को बैकफुट पर भेज दिया।

राहुल ने अपना लगातार दूसरा शतक पूरा किया। इससे पहले क़्वार्टर-फ़ाइनल में उन्होंने मुंबई के ख़िलाफ़ भी मैच जिताने वाला शतक लगाया था। दूसरी तरफ़ टीम की कप्तानी कर रहे पड़िक्कल ने जगदीश सुचित की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया।

75वें ओवर में 296 के स्कोर पर रावत ने राहुल को पवेलियन भेजा। इसके बाद पड़िक्कल ने करुण नायर के साथ तीसरे विकेट के लिए 59 रन जोड़े। नायर 37 रन बनाकर नाबाद लौटे।

सुदीप घरामी ने पिछले मैच में 299 रन बनाए थे • PTI

बंगाल 249-5 (घरामी 136*, ईश्वरन 49, शाहबाज़ 42, सुनील 2-31) vs जम्मू कश्मीर

घरामी ने दूसरे विकेट के लिए कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन के साथ 85 रनों की साझेदारी निभाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी के लिए उतरी बंगाल को पहला झटका दूसरे ही ओवर में लग गया था। घरामी और ईश्वरन की साझेदारी के बाद आक़िब नबी ने 89 के स्कोर पर ईश्वरन और सूरज सिंधु जायसवाल (0) को पवेलियन भेजा।