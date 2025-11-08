Matches (32)
AUS vs IND (1)
IND-A vs SA-A (1)
PAK vs SA (1)
QAT vs AFG (1)
Ranji Trophy (19)
Hong Kong Sixes (9)

India vs Kuwait, Pool C at Mong Kok, Hong Kong Sixes, Nov 08 2025 - Live Cricket Score

Pool C, Mong Kok, November 08, 2025, Hong Kong International Sixes
India FlagIndia
Kuwait FlagKuwait
Tomorrow
1:10 AM

Match yet to begin

Points Table
See full table
Pool C
Teams
M
W
L
N/R
PT
NRR
1
IndiaIndia
110020.667
3
KuwaitKuwait
10100-0.167
Recent Performance
Last five matches
Match centre Ground time: 02:22
batters to watch(Recent stats)
B Chipli
6 M • 180 Runs • 36 Avg • 290.32 SR
RV Uthappa
6 M • 173 Runs • 34.6 Avg • 346 SR
Meet Bhavsar
1 M • 41 Runs • 0 Avg • 292.85 SR
Usman Patel
1 M • 31 Runs • 0 Avg • 344.44 SR
bowlers to watch(Recent stats)
STR Binny
6 M • 5 Wkts • 16.71 Econ • 8.4 SR
S Nadeem
6 M • 2 Wkts • 20.4 Econ • 25 SR
Mohamed Shafeeq
1 M • 1 Wkt • 8 Econ • 6 SR
Meet Bhavsar
1 M • 0 Wkt • 14 Econ • 0 SR
IND
KUW
Match details
Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong
Tossno toss
Series
Season2025/26
Players per sideIndia 6 (6 batting, 6 fielding); Kuwait 6 (6 batting, 6 fielding)
Match days8 November 2025 - day (1-day match)
