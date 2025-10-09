मैच (10)
टेन डेशकाटे: दिल्ली टेस्ट के लिए भारतीय टीम में बदलाव की संभावना बहुत कम

भारत के सहायक कोच ने कहा कि टीम प्रबंधन युवा खिलाड़ियो रेड्डी, जुरेल और सुदर्शन के प्रदर्शन से बहुत ख़ुश है

Daya Sagar
दया सागर
09-Oct-2025 • 2 hrs ago
टेन डेशकाटे: हम नीतीश रेड्डी को एक ऑलराउंडर के रूप में विकसित करना चाहते हैं

भारत के सहायक कोच रायन टेन डेशकाटे ने संकेत दिए हैं कि भारतीय टीम वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में शायद ही अपने एकादश में कोई बदलाव करे।
नीतीश कुमार रेड्डी पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हम अपने कॉम्बिनेशन में कोई बदलाव करेंगे। हमारे लक्ष्यों में से एक प्रमुख लक्ष्य भारत के लिए एक तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर विकसित करना है, क्योंकि विदेशी दौरों पर यह पोज़िशन बहुत ज़रूरी होता है।
"हमें पिछले हफ्ते नितीश को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला, तो मुझे लगता है ये उन्हें एक और मौका देने और टीम का बैलेंस बनाए रखने का अच्छा समय है।"
अब तक खेले गए आठ टेस्ट मैचों में रेड्डी ने कम से बल्लेबाज़ी में अच्छे संकेत दिए हैं, इसमें मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर लगाया गया शतक भी शामिल है। हालांकि वह अपनी गेंदबाजी से उतना प्रभावित नहीं कर पाए हैं।
उन्होंने कहा, "हम मानते हैं कि वह एक शानदार तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर हैं। उनकी सबसे बड़ी चुनौती उनका शरीर होगा। भारत में हमने ऐसे कई ऑलराउंडर देखे हैं। हार्दिक (पंड्या) भी उसी तरह के खिलाड़ी हैं, जिनकी स्किल पर कोई शक़ नहीं है। लेकिन उनका शरीर टेस्ट क्रिकेट को झेल पाएगा या नहीं, यही सबसे बड़ी बात है।
"नीतीश ने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया कि वह बल्लेबाज़ के रूप में कितने अच्छे हैं। अब उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि उन्हें गेंदबाज़ी में भी समय मिले। हमें वह बहुत पसंद हैं और हम मानते हैं कि वह एक क्वालिटी ऑलराउंडर हैं।"
नीतीश के नंबर आठ पर बल्लेबाज़ी के सवाल पर उन्होंने कहा, "हमारे लिए अच्छा यह है कि वॉशी (वाशिंगटन सुंदर) और जड्डू (रवींद्र जाडेजा) और यहां तक कि अक्षर (पटेल) भी लगभग एक जैसे खिलाड़ी हैं। ये सभी पांच से लेकर आठ तक कहीं भी बल्लेबाज़ी कर सकते हैं। हाल ही में वॉशी ने इंग्लैंड में रन बनाए और जड्डू का फॉर्म पिछले छह महीने से जबरदस्त है। इसी वजह से नितीश को चोट से लौटने के बाद आठवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करनी पड़ी।
"आपको वर्सटाइल होना होगा कि आप पांच से लेकर आठ तक कहीं भी बल्लेबाज़ी करें। इसी से खिलाड़ी अलग-अलग परिस्थितियों में निखरेंगे। अगर हमें इस बात पर चिंता कर रहे हैं कि कोई छह या सात नंबर पर बल्लेबाज़ी क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि भारतीय क्रिकेट सही रास्ते पर है।"
वहीं सुदर्शन के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, "उन्हें बस ख़ुद पर विश्वास रखना है। हमने उन्हें तीसरे नंबर पर मौक़ा दिया है। शायद पिछली पारी में वह ग़लती कर बैठे, जो उन्हें भी पता है। हमें पता है कि वह अच्छे हैं। अब उन्हें रन बनाकर बाक़ियों को भी दिखाना होगा कि वह इस जगह के काबिल हैं। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। खासकर जब आप जीतते हो, तो इतना झेला जा सकता है।"
अहमदाबाद में ध्रुव जुरेल ऋषभ पंत की चोट की वजह से विकेटकीपर बने और पांचवें नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए एक शतक लगाया। इस प्रदर्शन से कई लोगों ने सोचना शुरू किया कि वह पंत की वापसी के बाद भी एक विशेषज्ञ बल्लेबाज़ के तौर पर एकादश में रह सकते हैं और क्या इससे नंबर तीन पर खेल रहे साई सुदर्शन पर दबाव बढ़ेगा?
टेन डेशकाटे ने कहा, "मुझे लगता है इससे साई सुदर्शन पर दबाव बढ़ेगा, लेकिन यह भी एक अच्छा संकेत है। ध्रुव ने दिखाया है कि वह कितने अच्छे हैं। हमने हमेशा से सोचा था कि वह मध्य क्रम में फ़िट हो सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जो टॉप-3 और टॉप-4 जगह के लिए लड़ रहे हैं। शुभमन गिल चौथे नंबर पर पक्के हो चुके हैं। साई को इस बात की आदत डालनी होगी कि मीडिया और बाक़ी खिलाड़ी आप पर हमेशा दबाव बनाएंगे। अगर आप भारत में क्रिकेट खेलते हैं तो यह स्वाभाविक है। हमें पता है कि साई इसके लिए मानसिक रूप से काफी मज़बूत हैं।"
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं.

