England vs South Africa, 1st ODI at Leeds, ENG vs SA, Sep 02 2025 - Live Cricket Score
1st ODI (D/N), Leeds, September 02, 2025, South Africa tour of England
Recent Performance
Last five matches
England
L
L
W
W
W
South Africa
W
L
W
W
L
Unlocking the magic of Statsguru
Match centre Ground time: 01:09
batters to watch(Recent stats)
ENG9 M • 604 Runs • 75.5 Avg • 97.73 SR
ENG9 M • 476 Runs • 52.89 Avg • 115.25 SR
4 M • 378 Runs • 94.5 Avg • 103.27 SR
8 M • 320 Runs • 40 Avg • 85.79 SR
bowlers to watch(Recent stats)
ENG10 M • 19 Wkts • 5.97 Econ • 28.52 SR
ENG7 M • 11 Wkts • 5.71 Econ • 28.54 SR
SA7 M • 14 Wkts • 6.59 Econ • 23.35 SR
7 M • 9 Wkts • 4.85 Econ • 45.33 SR
Squad
ENG
SA
Player
Role
|Batter
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Batting Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Bowling Allrounder
|Top order Batter
|Batting Allrounder
|Bowler
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Bowling Allrounder
|Top order Batter
|Wicketkeeper Batter
Match details
|Headingley, Leeds
|Series
|Season
|2025
|Match number
|ODI no. 4902
|Hours of play (local time)
|13.00 start, First Session 13.00-16.30, Interval 16.30-17.10, Second Session 17.10-20.40
|Match days
|2 September 2025 - daynight (50-over match)
