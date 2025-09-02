Matches (12)
England vs South Africa, 1st ODI at Leeds, ENG vs SA, Sep 02 2025 - Live Cricket Score

1st ODI (D/N), Leeds, September 02, 2025, South Africa tour of England
England FlagEngland
South Africa FlagSouth Africa
Tomorrow
12:00 PM

Match yet to begin

Recent Performance
Last five matches
Match centre Ground time: 01:09
batters to watch(Recent stats)
JE Root
9 M • 604 Runs • 75.5 Avg • 97.73 SR
BM Duckett
9 M • 476 Runs • 52.89 Avg • 115.25 SR
MP Breetzke
4 M • 378 Runs • 94.5 Avg • 103.27 SR
T Bavuma
8 M • 320 Runs • 40 Avg • 85.79 SR
bowlers to watch(Recent stats)
AU Rashid
10 M • 19 Wkts • 5.97 Econ • 28.52 SR
S Mahmood
7 M • 11 Wkts • 5.71 Econ • 28.54 SR
L Ngidi
7 M • 14 Wkts • 6.59 Econ • 23.35 SR
KA Maharaj
7 M • 9 Wkts • 4.85 Econ • 45.33 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
ENG
SA
Player
Role
Harry Brook (c)
Batter
Jofra Archer 
Bowler
Sonny Baker 
Bowler
Tom Banton 
Wicketkeeper Batter
Jacob Bethell 
Batting Allrounder
Jos Buttler 
Wicketkeeper Batter
Brydon Carse 
Bowling Allrounder
Ben Duckett 
Top order Batter
Will Jacks 
Batting Allrounder
Saqib Mahmood 
Bowler
Jamie Overton 
Bowling Allrounder
Adil Rashid 
Bowler
Rehan Ahmed 
Bowling Allrounder
Joe Root 
Top order Batter
Jamie Smith 
Wicketkeeper Batter
Match details
Headingley, Leeds
Series
Season2025
Match numberODI no. 4902
Hours of play (local time)13.00 start, First Session 13.00-16.30, Interval 16.30-17.10, Second Session 17.10-20.40
Match days2 September 2025 - daynight (50-over match)
