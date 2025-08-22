अजित आगरकर को मिलेगा दो नए सदस्यों का साथ

हालांकि BCCI की विज्ञप्ति में यह स्पष्ट नहीं है कि नए चयनकर्ता किन दो ज़ोन का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन ESPNcricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ ये नियुक्तियां साउथ और ईस्ट ज़ोन से होने की संभावना है। हालांकि, मौजूदा पैनल के किसी भी सदस्य ने संचयी पांच साल की अवधि के नियम को पार नहीं किया है।

बाद में दास की जगह अगरकर को यह पद दिया गया, जो संभवतः अध्यक्ष बने रहेंगे। उनका अनुबंध अगले साल फ़रवरी-मार्च में होने वाले T20 विश्व कप के अंत तक बढ़ा दिया गया है।

नए आवेदकों को कम से कम सात टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच, या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले हुए पांच साल से ज़्यादा का समय होना अनिवार्य है, और उन्हें BCCI की किसी भी क्रिकेट समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए।

तो वहीं, नीतू डेविड की अगुवाई वाली समिति का कार्यकाल सितंबर में समाप्त होने के बाद महिला पैनल में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं।

मौजूदा स्थिति के मुताबिक़, केवल शमा शॉ के ही टीम में बने रहने की संभावना है, जो 2023 में ही टीम में शामिल हुईं थीं। पैनल के अन्य सदस्य जिन्हें अपनी भूमिकाएं छोड़नी होंगी, वे हैं डेविड, आरती वैद्य और रेणु मार्गरेट। इस समय साउथ ज़ोन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी महिला चयनकर्ता नहीं है।