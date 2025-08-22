मैच (16)
ख़बरें

अजित आगरकर को मिलेगा दो नए सदस्यों का साथ

नीतू डेविड की अगुवाई वाली महिला समिति में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं

ESPNcricinfo स्टाफ़
22-Aug-2025 • 58 mins ago
Ajit Agarkar and Shiv Sunder Das addressed the media after picking India's Test squad, Mumbai, May 24, 2025

Ajit Agarkar के नेतृत्व वाली चयन समिति से शिव सुंदर दास हो सकते हैं बाहर  •  PTI

अजित आगरकर की अगुवाई वाली भारतीय सीनियर पुरुष चयन समिति में दो नए सदस्य शामिल होने वाले हैं, BCCI ने शुक्रवार को इस पद के लिए नए आवेदनों को आमंत्रित किया है। आवेदकों को 10 सितंबर शाम 5 बजे (भारतीय समयानुसार) तक आवेदन करना होगा।
हालांकि BCCI की विज्ञप्ति में यह स्पष्ट नहीं है कि नए चयनकर्ता किन दो ज़ोन का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन ESPNcricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ ये नियुक्तियां साउथ और ईस्ट ज़ोन से होने की संभावना है। हालांकि, मौजूदा पैनल के किसी भी सदस्य ने संचयी पांच साल की अवधि के नियम को पार नहीं किया है।
इस समय तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज़ एस शरथ साउथ ज़ोन से चयनकर्ता के रूप में कार्यरत हैं, जबकि भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज़ एसएस दास ईस्ट ज़ोन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2021 में जूनियर पैनल के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद, शरथ को 2023 में सीनियर चयन समिति में पदोन्नत किया गया था। इस दौरान, दास ने चेतन शर्मा के निष्कासन के बाद कुछ समय के लिए सीनियर पैनल के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्यभार संभाला था।
बाद में दास की जगह अगरकर को यह पद दिया गया, जो संभवतः अध्यक्ष बने रहेंगे। उनका अनुबंध अगले साल फ़रवरी-मार्च में होने वाले T20 विश्व कप के अंत तक बढ़ा दिया गया है।
नए आवेदकों को कम से कम सात टेस्ट या 30 प्रथम श्रेणी मैच, या 10 वनडे और 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले हुए पांच साल से ज़्यादा का समय होना अनिवार्य है, और उन्हें BCCI की किसी भी क्रिकेट समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए।
तो वहीं, नीतू डेविड की अगुवाई वाली समिति का कार्यकाल सितंबर में समाप्त होने के बाद महिला पैनल में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं।
मौजूदा स्थिति के मुताबिक़, केवल शमा शॉ के ही टीम में बने रहने की संभावना है, जो 2023 में ही टीम में शामिल हुईं थीं। पैनल के अन्य सदस्य जिन्हें अपनी भूमिकाएं छोड़नी होंगी, वे हैं डेविड, आरती वैद्य और रेणु मार्गरेट। इस समय साउथ ज़ोन का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी महिला चयनकर्ता नहीं है।
कर्नाटक के पूर्व विकेटकीपर तिलक नायडू की अध्यक्षता वाले जूनियर चयन पैनल में भी एक बदलाव होने की संभावना है। उस पैनल के अन्य सदस्यों में रानाडे बोस (ईस्ट ज़ोन), हरविंदर सिंह सोढ़ी (नॉर्थ ज़ोन), पथिक पटेल (वेस्ट ज़ोन) और कृष्ण मोहन (सेंट्रल ज़ोन) शामिल हैं। नायडू को 2023 में अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था जब शरत को सीनियर पैनल में पदोन्नति मिली थी।
Ajit AgarkarSridharan SharathShiv Sunder DasIndia

