आयुष पांडे और संजीत देसाई छत्तीसगढ़ को क्रिकेट मानचित्र पर लाने का दे रहे योगदान

21 वर्षीय पांडे बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज़ हैं, जबकि 27 वर्षीय देसाई दाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज़ हैं, जो अक्सर गेंदबाज़ों की लंबाई के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अपनी लंबी पहुंच का उपयोग करते हैं।

पांडे ने कहा, "मैंने शशांक से बहुत कुछ सीखा है और पिछले दो-तीन सालों में उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद की है। मानसिक रणनीति पर उनकी सलाह ने मुझे अपनी पारी संवारने और अपने साथियों का साथ देने में मदद की है।"

"छत्तीसगढ़ में हमारे पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। हमारी आयु वर्ग की टीमें भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और हम वरिष्ठ खिलाड़ी राज्य मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बुची बाबू में महाराष्ट्र के ख़‍िलाफ़ जीत से हमें घरेलू सत्र में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिला है।"

देसाई कहते हैं, "शशांक ने हममें से बहुतों को प्रेरित किया है और साथ ही, अमनदीप ख़रे हमारे राज्य के एक दिग्गज हैं। आप ज़्यादा प्रतिभाएं देख रहे हैं और नतीजे भी आ रहे हैं। हमें संबद्धता मिले हुए अभी कुछ ही साल हुए हैं [2016-17], और जल्द ही चीज़ें हमारे अनुकूल होंगी।"

पांडे ने कहा, "ब्रिटेन के मुंबई इंडियंस दौरे ने मुझे अलग-अलग परिस्थितियों का आकलन करने और उनमें ढलने में मदद की। भारत में ज़्यादा स्विंग और सीम के साथ खेलना अलग अनुभव है। पिछले बुच्ची बाबू और रणजी सीज़न ने मुझे काफ़ी आत्मविश्वास दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं इसे दलीप ट्रॉफ़ी तक भी जारी रख पाऊंगा।"

पांडे की तरह, देसाई भी लंबे समय तक बल्लेबाज़ी कर सकते हैं और बड़े स्कोर बना सकते हैं। 2023 में सीके नायडू ट्रॉफ़ी में लगातार चार शतक लगाने के बाद, उन्होंने दिखाया कि वह हालिया रणजी ट्रॉफ़ी में भी इतने ही रन बना सकते हैं। देसाई अपनी लाल गेंद की प्रगति का श्रेय अपने कोच उमेश पटवाल को देते हैं, जिन्होंने अफ़ग़ानिस्तान के बल्लेबाज़ी कोच के रूप में भी काम किया है और चेन्नई की प्रतिस्पर्धी प्रथम श्रेणी लीग में नियमित रूप से खेलने को भी इसका श्रेय दिया है।

देसाई ने कहा, "उमेश पटवाल, जो मुंबई से हैं। मैं 2021 में उनके पास गया और उसके बाद मेरी क्रिकेट यात्रा बदल गई और मुझे लगता है कि उसके बाद मैंने BCCI के सभी सीज़न [आयु वर्ग के टूर्नामेंटों सहित] में 12 शतक लगाए हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मैं चार साल से TNCA [तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन] लीग में इंडिया सीमेंट्स के लिए भी खेल रहा हूं और लीग खेलने से मेरे खेल में काफ़ी निखार आया है।"

"चेन्नई में खेलते हुए आपको अलग-अलग तरह के विकेट मिलते हैं, जो आपको उत्तरी या मध्य भाग में नहीं मिलते। जब तक मैं रणजी ट्रॉफ़ी में आता हूं, तब तक मैं लीग में 350-400 रन बना चुका होता हूँ, जिससे मुझे रणजी सीज़न में वाकई मदद मिली है।"

देसाई को भारत के बाहर भी कुछ अनुभव प्राप्त है, उन्होंने 2023 में श्रीलंकाई एयरफ़ोर्स स्पोर्ट्स क्लब के लिए एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में खेला है। वह उन सभी अनुभवों का उपयोग करने और 28 अगस्त से शुरू होने वाली आगामी दलीप ट्रॉफ़ी में अपनी छाप छोड़ने के लिए उत्सुक हैं।

संजीत देसाई ने 2023-24 सीज़न में उत्‍तर प्रदेश के ख़‍िलाफ़ दोहरा शतक लगाया था • Randhir Dev/Ekana Sportz City

देसाई ने कहा, "दलीप ट्रॉफ़ी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए प्रवेश द्वार है। सभी चयनकर्ता खिलाड़ियों पर कड़ी नज़र रखते हैं। इसलिए, यह मेरे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और बुची बाबू में रन बनाने से मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा आखिरी रणजी मैच जनवरी-फ़रवरी में था।"

पांडे, दलीप ट्रॉफ़ी में सेंट्रल ज़ोन के लिए देसाई के साथ मिलकर बल्लेबाज़ी करने की संभावना का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वह कहते हैं, "हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग और आपसी समझ है। छत्तीसगढ़ के लिए हमने कुछ बड़ी साझेदारियां की हैं। मुझे पता है कि वह किन गेंदबाज़ों को निशाना बनाएगा और किन गेंदबाज़ों का सामना करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इसी तरह, वह मुझे भी गेंदबाज़ों को कैसे खेलना है और अपनी बल्लेबाज़ी कैसे करनी है, इस बारे में बताता है।"

छत्तीसगढ़ ने 2024-25 के घरेलू सत्र में सात रणजी मैचों में पांच बार 400 या उससे अधिक का स्कोर बनाया था, लेकिन उनका आक्रमण विरोधियों को आउट करने में संघर्ष करता रहा। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने अनुभवी बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज़ी ऑलराउंडर आदित्य सरवटे को टीम में शामिल किया है, जो पूर्व में विदर्भ और केरल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्हें एक अन्य पेशेवर तेज़ गेंदबाज़ रवि किरण के साथ जोड़ा गया है।

देसाई ने कहा, "अगर आप ग्राफ़ देखें, तो हमारे सभी बल्लेबाज़ों ने रन बनाए हैं। पिछले साल हमारे पास सिर्फ़ एक पेशेवर गेंदबाज़ [रवि किरण] था। उसके अलावा, कोई और गेंदबाज़ डेब्यू कर रहा था। अगले मैच में, कोई और गेंदबाज़ डेब्यू कर रहा था। अब, हमारे पास आदित्य सरवटे हैं और इस सीज़न में रवि किरण को समर्थन मिलेगा।"

देसाई का मानना ​​है कि उनके पास टी20 क्रिकेट में भी सफलता पाने के लिए ज़रूरी संसाधन मौजूद हैं। 2025 छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में उन्होंने पांच पारियों में 41.50 की औसत और लगभग 160 के स्ट्राइक रेट से 166 रन बनाए।

देसाई ने कहा, "मैंने छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में अपनी टीम के लिए दो मैच जीते। मुझे लगता है कि मेरे पास कद और ताक़त है, और बस मानसिकता बदलने की बात थी। मैं तीनों प्रारूपों का खिलाड़ी बनना चाहता हूं। मैंने छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग में 24 गेंदों में 68 रन बनाए थे। साथ ही, रणजी ट्रॉफ़ी में मैंने 200 गेंदों में शतक भी लगाया था।"

"पहले साल मैंने छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब मैं IPL ट्रायल्स के लिए गया, तो फ़्रैंचाइज़‍ियों ने मुझे बताया कि वे हमारी लीग पर भी नज़र रख रहे हैं। इसलिए, मैं इसे लेकर गंभीर था और यह सीज़न अच्छा रहा।"

पांडे ने लीग की भी अच्छी सराहना की और कहा कि इससे उनके जैसे युवा खिलाड़ियों को दबाव से बेहतर तरीके़ से निपटने और उच्च सम्मान के लिए प्रयास करने में मदद मिली है।