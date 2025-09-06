निशांत सिंधु : मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है भारत के लिए खेलना

साउथ ज़ोन के ख़िलाफ़ पहली पारी में बाएं हाथ के स्पिनर सिंधु ने पंजा निकालते हुए बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहे साउथ ज़ोन की पारी को 536 पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद बल्लेबाज़ी में जब नॉर्थ ज़ोन की पारी लड़खड़ाई तो सिंधु बल्ले के साथ टीम के लिए संकटमोचक बन गए। हालांकि सिंधु ने कहा कि वह बल्लेबाज़ी में और बेहतर कर सकते थे।

सिंधु ने तीसरे दिन के खेल की समाप्ति के बाद ESPNcricinfo से कहा, "गेंदबाज़ी के दौरान मैं यही सोच रहा था कि कितना जल्दी हम उन्हें आउट कर सकें क्योंकि विकेट काफ़ी अच्छी थी तो रन उन्होंने एक्स्ट्रा बनाए लेकिन बल्लेबाज़ी के समय मैं बस यही सोच रहा था कि अंत तक खेलूं और टीम को और बेहतर स्थिति में ले जाऊं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैं नहीं कर पाया तो अब कल देखते हैं कि कैसा रहता है।"

21 वर्षीय सिंधु ने अब तक 29 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं और उन्होंने इस दौरान छह शतक और छह अर्धशतक जड़ते हुए78.38 की औसत से 1823 रन बनाए हैं। गेंद के साथ वह तीन बार पारी में पंजा और एक बार मैच में 10 विकेट हॉल के साथ कुल 64 विकेट निकाल चुके हैं। उन्होंने अपने खेल पर बात करते हुए कहा कि अभ्यास के दौरान उनका प्रयास यही रहता है कि वह अपने खेल के हर पहलू पर काम करें। सिंधु ने साउथ ज़ोन के ख़िलाफ़ पंजा निकालने के साथ ही एन जगदीशन (197) को भी रन आउट किया था।

सिंधु ने कहा, "हर मैच में यही कोशिश करता हूं कि टीम के लिए बल्लेबाज़ी, गेंदबाज़ी और फ़ील्डिंग में अपना 100 फ़ीसदी दूं, मैं सामान्यत: अभ्यास में कुछ अलग नहीं करता बस मैं जिन पहलुओं पर कमज़ोर हूं उन्हें ठीक करने की कोशिश करता हूं।"

सिंधु 2022 अंडर-19 वर्ल्ड कप की विजेता भारतीय टीम का हिस्सा थे। इसके बाद सिंधु को IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने 60 लाख रुपए में ख़रीद लिया। CSK के साथ दो सीज़न बिताने वाले सिंधु को खेलने का मौक़ा नहीं मिला जिसके बाद 2025 के सीज़न से पहले गुजरात टाइटंस (GT) ने उन्हें 30 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ लिया। सिंधु ने कहा कि IPL में सीनियर खिलाड़ियों से बातचीत का उन्होंने अपने खेल पर काम करने में उपयोग किया है।

सिंधु ने कहा, " मैंने विराट (कोहली) भैया और अन्य सीनियर खिलाड़ियों से बात की है, उन सभी से यही पूछता हूं कि दबाव भरी परिस्थितियों में वह ख़ुद को कैसे हैंडल करते हैं। तो उनसे जो ज्ञान मिलता है मैं उसे अपने गेम पर लागू करने की कोशिश करता हूं। IPL में सीनियर खिलाड़ियों ने यही बताया कि छोटे-छोटे पहलुओं पर काम करना ज़रूरी है और नेट्स और अभ्यास में उन चीज़ों पर काम करना चाहिए जहां आप कमज़ोर हैं लेकिन मैच के दौरान दिमाग़ में यह चीज़ें नहीं चलनी चाहिए यह पहलू आपका कमज़ोर पहलू है। इसलिए मैं नैचुरल गेम खेलने की कोशिश करता हूं।"