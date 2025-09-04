यॉर्कशायर से छोटी अवधि के लिए जुड़ेंगे मयंक अग्रवाल

सोमरसेट के ख़िलाफ़ 8 सितंबर को होने वाले मुक़ाबले से पहले अग्रवाल के यॉर्कशायर के साथ जुड़ने की उम्मीद है और 2025-26 रणजी ट्रॉफ़ी सीज़न के लिए भारत लौटने से पहले वह कुल तीन मुक़ाबले खेलेंगे।

इससे पहले वह कर्नाटक के महाराजा T20 ट्रॉफ़ी का हिस्सा थे। वहीं उन्हें IPL में देवदत्त पड़िक्कल के विकल्प के तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपने दल में शामिल किया था।

34 वर्षीय को इंग्लैंड का अनुभव है। वह 2021-22 के दौरे और 2023 के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फ़ाइनल के भारतीय दल का हिस्सा के रूप में इंग्लैंड की यात्रा कर चुके हैं।

2021-22 के दौरे पर अग्रवाल भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के दावेदार थे लेकिन उन्हें सीरीज़ के पहले मैच से पहले चोट लग गई जिसके चलते वह बाहर हो गए। अग्रवाल दो बार ए टीम के साथ भी इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं।

कर्नाटक के सभी प्रारूपों के कप्तान अग्रवाल के पास प्रथम श्रेणी का काफ़ी अनुभव है। उन्होंने 180 पारियों में 43.98 की औसत, 18 शतक और 44 अर्धशतकों के साथ 8050 रन बना चुके हैं।

अग्रवाल ने भारत के लिए 36 टेस्ट पारियों में 41.33 की औसत और चार शतकों की बदौलत 1488 रन बनाए हैं जिसमें साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 243 रनों की पारी उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी है। उन्होंने अपना सबसे हालिया टेस्ट फ़रवरी 2023 में श्रीलंका के ख़िलाफ़ बेंगलुरु में खेला था।