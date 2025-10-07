कठोर लेकिन सही फ़ैसला: चयनकर्ताओं ने भावनाओं से ज़्यादा भविष्य को तरजीह दी

एक भारतीय चयनकर्ता के तौर पर पृष्ठभूमि में बैठकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित न करना आसान होता। और फिर भी, अगर चयनकर्ताओं ने एक नया कप्तान नियुक्त नहीं किया होता, तो वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे होते। 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के दौरान रोहित 40 साल के हो जाएंगे, और अगर रोहित इस दौरान अपनी फ़ॉर्म खो दे देते हैं तो आप एक पूरी तरह से कच्चा कप्तान नहीं चाहेंगे। एक ऐसा दौर जब भारत को 20 मैच भी नहीं खेलने हैं - जो सिर्फ़ वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों को पर्याप्त रूप से सक्रिय रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

यह उस तरह का गैर-भावनात्मक निर्णय है जो आस्ट्रेलिया अपने प्रभुत्व के समय में किया करता था: एक उम्रदराज़ खिलाड़ी को छोड़ देना, इसलिए नहीं कि वे संघर्ष कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि एक युवा खिलाड़ी तैयार था और उसे अपने सर्वश्रेष्ठ वर्षों में इंतज़ार नहीं कराया जाना चाहिए था।

हालांकि यह विशेष निर्णय लेना अपेक्षाकृत आसान था, क्योंकि रोहित ने अन्य दो अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों को छोड़ दिया है, लेकिन जब मौजूदा खिलाड़ी सुपरस्टार होते हैं, तो भारत को बदलाव लाने में संघर्ष करना पड़ता है।

वे हमेशा इतने अच्छे नहीं थे। 2024 के T20 विश्व कप से पहले यह दूरदर्शी सोच नदारद थी। भारत के निर्णयकर्ता घरेलू वनडे विश्व कप के उत्साह में इतने मग्न थे कि सात महीने बाद होने वाले T20 विश्व कप के लिए उनके पास न तो कप्तान था और न ही कोच। उन्हें पहले कप्तान चुनना था और फिर टीम, बजाय इसके कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनकर उनमें से एक कप्तान की पहचान की जाए।

चयनकर्ताओं के लिए एक और मुश्किल दौर पिछली बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी थी, जब फ़ॉर्म और समय ने भारत के सुपरस्टार खिलाड़ियों पर भारी पड़ना शुरू कर दिया था। रोहित ने चयनकर्ताओं के लिए राह आसान नहीं की। उन्होंने ख़ुद को एक टेस्ट से बाहर कर लिया, अपनी जगह बनाए रखने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में आए और बताया कि कैसे वह इंग्लैंड में भारत की कप्तानी करने के लिए उत्सुक हैं।

रोहित के टेस्ट से बाहर होने के मामले में एकमात्र कमी यह रही कि BCCI अधिकारियों ने यह खबर लीक कर दी, जिससे रोहित को अपने समय पर घोषणा करने का उनका हक़ नहीं मिला।

चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली से भी बात की। कोहली को बताया गया कि उनको अभी भी मौक़े मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड सीरीज़ के बाद कोई गारंटी नहीं होगी। कोहली अपने खेल की स्थिति से वाकिफ़ थे, और उन्होंने ख़ुद ही बाहर होने का फ़ैसला किया।

रोहित और कोहली के बीच के बदलाव को संभालना आगरकर के पैनल की सबसे बड़ी क़ामयाबी रही है - और देश में इतनी बल्लेबाज़ी प्रतिभा होने से इसमें मदद मिलती है - लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई उतार-चढ़ाव भरे हालातों से भी पार पाया है।

जब नेतृत्व परिवर्तन आसन्न होता है, तो महत्वाकांक्षाएं दिलचस्प तरीकों से सामने आने लगती हैं। चयनकर्ता सभी संभावित कप्तानों से स्पष्ट संवाद करते रहे हैं। हार्दिक पांड्या की T20 कप्तान के रूप में लगातार उपलब्धता को लेकर उनकी शंकाएं सही साबित हुई हैं। जसप्रीत बुमराह के शरीर को लेकर भी ऐसी ही चिंताओं ने शुभमन गिल के लिए रास्ता तैयार किया। जब गिल को अगला टेस्ट कप्तान चुना गया, तो अंतिम घोषणा से काफ़ी पहले, IPL के दौरान आगरकर और उनके बीच कई बार बातचीत हुई।

आगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने अब तक अपना काम बखूबी किया है • Associated Press

पूर्व कोच, राहुल द्रविड़ ने इस बारे में खुलकर बात की थी कि कैसे आगरकर ने पिछले साल की शुरुआत में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ घरेलू टेस्ट मैचों के दौरान दुर्घटना के कारण ऋषभ पंत के बाहर होने पर ध्रुव जुरेल को खिलाने पर ज़ोर दिया था। आगरकर और उनकी टीम ने अपनी तीक्ष्णता और राजनीति से दूर रहकर सम्मान अर्जित किया है। उनके दृष्टिकोण को लेकर कोई रहस्य नहीं है; वे प्रेस कॉन्फ़्रेंस के लिए उपलब्ध रहने पर ज़ोर देते हैं ताकि प्रशंसकों को उनके फ़ैसलों का मतलब समझ में आ सके। इससे मदद मिलती है कि आगरकर को कोई समझौता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी; जब उन्होंने यह पद संभाला तो उनके पास आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक कैरियर विकल्प थे।

भारतीय क्रिकेट की संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए और भी कड़े फ़ैसले लिए गए हैं। अब किसी खिलाड़ी को अपनी चोट का इलाज IPL टीम के मेडिकल स्टाफ़ के ज़रिए नहीं करवाना पड़ेगा। वे सभी बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस को रिपोर्ट करते हैं।

ज़रूरी नहीं कि आप चयनकर्ताओं के हर फ़ैसले से सहमत हों। हाल ही में एक बड़ी ग़लती अंशुल कंबोज को इंग्लैंड भेजना था, जबकि वह पूरी तरह से फ़िट नहीं लग रहे थे। उम्मीद है कि इससे खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट के लिए फ़िट घोषित करने की प्रक्रिया की और ज़्यादा समीक्षा होगी। हालांकि, आप इस पैनल के नज़रिए पर सवाल नहीं उठा सकते, जो कि पिछले पैनल के बारे में हमेशा नहीं कहा जा सकता था।

भारतीय चयनकर्ता बनना सबसे अच्छे समय में भी कोई आकर्षक प्रस्ताव नहीं होता, हालांकि चयनकर्ता के रूप में आप कोच से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप कई तिरस्कृत खिलाड़ियों, उनके प्रशंसकों और मीडिया के लिए एक पंचिंग बैग होते हैं; एक कोच या मीडिया पेशेवर के रूप में आप जितना कमाते हैं, उसका एक अंश ही कमाते हैं। वर्तमान चयनकर्ताओं ने ऐसे ही एक संकट के दौरान अपनी भूमिका निभाई थी, जब पूरे चयन पैनल को अचानक बर्खास्त कर दिया गया था - यह घटना तब सामने आई जब नए पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाला एक विज्ञापन जारी हुआ।