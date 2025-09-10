मैच (18)
ख़बरें

अनकैप्ड ऑलराउंडर फ़्लोरा डेवनशायर को न्यूज़ीलैंड की विश्व कप टीम में मिला मौक़ा

फ़्रान जोनास को टीम में शामिल नहीं करना एक बड़ा फ़ैसला

ESPNcricinfo staff
10-Sep-2025 • 1 hr ago
Flora Devonshire during her T20I debut, New Zealand vs Sri Lanka, 2nd T20I, Christchurch, March 16, 2025

फ़्लोरा ने इसी साल अपना T20 डेब्यू किया था  •  Getty Images

ऑलराउंडर फ़्लोरा डेवनशायर को भारत और श्रीलंका में होने वाले आगामी महिला ODI विश्व कप के लिए न्यूज़ीलैंड की टीम में चयनित किया गया है।

उन्होंने अब तक एक भी वनडे नहीं खेला है।
पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स और ब्री इलिंग को भी विश्व कप टीम में जगह मिली है। इन सभी खिलाड़ियों के नाम कुल मिला कर आठ वनडे हैं।
22 साल की बाएं हाथ की स्पिनर डेवनशायर ने इसी साल श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपना T20I पदार्पण किया था। इसके अलावा जून-जुलाई के दौरान जब न्यूज़ीलैंड ए की टीम इंग्लैंड गई थी तो वह भी टीम का हिस्सा थीं। 15 खिलाड़ियों की टीम में डेवनशायर के शामिल होने के कारण 26 ODI खेलने वाली साथी बाएं हाथ की स्पिनर फ़्रान जोनास को टीम में जगह नहीं दी गई है।
न्यूज़ीलैंड मुख्य कोच बेन सॉयर ने कहा, "जब किसी एक ही स्थान के लिए कई खिलाड़ियों का विकल्प मौजूद हो तो मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ते हैं। फ़्रान जैसी खिलाड़ी को टीम से बाहर रखना एक कठिन फ़ैसला था। हम जानते हैं कि फ़्रान एक अच्छी खिलाड़ी हैं।"

बाएं हाथ की तेज़ गेंदबाज़ इलिंग ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपनी पहली ODI सीरीज़ में चार विकेट लिए थे, जबकि जेम्स ने पिछले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपना ODI पदार्पण किया था। इंग्लिस ने मार्च में श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपने दूसरे मैच में 21 गेंदों पर नाबाद 34 रन बनाए थे। वह विकेटकीपिंग में बैक-अप के रूप में भी टीम में शामिल की गई हैं।
सॉयर ने कहा, "मैं ख़ासतौर पर उन चार खिलाड़ियों की सराहना करना चाहूंगा जो अपना पहला विश्व कप खेलने वाली हैं। उन सभी ने इस मौक़े को अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि वे टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करती हैं। मैं टीम के संतुलन से बहुत ख़ुश हूं। मुझे लगता है कि हमारे पास परिस्थितियों और विपक्षी टीमों को देखते हुए एक अच्छा संतुलन है।"
"फ़्लोरा के पास बल्लेबाज़ी के साथ एक आक्रामक सोच और कौशल है, जो निचले क्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेला एक बहुमुखी बल्लेबाज़ हैं जो मैदान के चारों ओर 360 डिग्री शॉट मार सकती हैं और किसी भी स्थान पर बल्लेबाज़ी कर सकती हैं।"
टीम के अनुभवी खिलाड़ियों में कप्तान सोफ़ी डिवाइन शामिल हैं, जो विश्व कप के बाद ODI क्रिकेट से संन्यास ले लेंगी, साथ ही सूज़ी बेट्स, ली ताहुहू, मैडी ग्रीन और अमेलिया कर भी टीम में हैं।

सॉयर ने कहा, "मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि इस टीम के साथ जिन चार वैश्विक आयोजनों का मैं हिस्सा रहा हूं, उसकी तुलना में यह टीम सबसे बेहतर है। अप्रैल के बाद से हमारे कैलेंडर में कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं होने से हमें ख़ासतौर पर अपने शारीरिक कौशल पर कड़ी मेहनत करने का मौक़ा मिला है, जो भारत में निर्णायक साबित हो सकता है।"

टीम 13 सितंबर को यूएई के लिए रवाना होगी, जहां टूर्नामेंट से पहले के कैंप में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दो अभ्यास मैच खेले जाएंगे, और उसके बाद वे भारत के लिए रवाना होंगी। उनका पहला विश्व कप मैच 1 अक्टूबर को इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ है।

महिला ODI विश्व कप के लिए न्यूज़ीलैंड टीम

सोफ़ी डिवाइन (कप्तान), सूज़ी बेट्स, ईडन कार्सन, फ़्लोरा डेवनशायर, इज़्ज़ी गेज़, मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, ब्री इलिंग, पॉली इंग्लिस, बेला जेम्स, जेस कर, अमेलिया कर, रोज़मेरी मायर, जॉर्जिया प्लीमर, ली ताहुहू
