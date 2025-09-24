Matches (18)
AUS-WMN U19 vs SL-WMN U19, 3rd Match at Dambulla, Sep 24 2025 - Match Result
RESULT
3rd Match, Dambulla, September 24, 2025, Australia Women Under-19s tour of Sri Lanka
(16/16 ov) 100/6
(15.1/16 ov, T:101) 101/4
SL-WMN U19 won by 6 wickets (with 5 balls remaining) (DLS method)
Match centre
Scorecard summary
Australia Women Under-19s • 100/6(16 overs)
32 (38)
2/20 (3)
31 (22)
2/25 (3)
Sri Lanka Women Under-19s • 101/4(15.1 overs)
36 (36)
2/16 (4)
25 (20)
1/17 (3)
15.2
1w
Finn to Gimhani, 1 wide
15.1
•
Finn to Gimhani, no run
end of over 156 runs
SLW19: 100/4CRR: 6.66 • RRR: 1.00
Manudi Nanayakkara4 (7b)
Shashini Gimhani17 (9b 1x4 1x6)
Ira Aery 3-0-22-0
Ava Drury 3-0-24-0
14.6
•
Aery to M Nanayakkara, no run
14.5
1
Aery to Gimhani, 1 run
14.4
1
Aery to M Nanayakkara, 1 run
14.3
1
Aery to Gimhani, 1 run
14.2
2
Aery to Gimhani, 2 runs
14.1
1
Aery to M Nanayakkara, 1 run
end of over 1414 runs
SLW19: 94/4CRR: 6.71 • RRR: 3.50
Manudi Nanayakkara2 (4b)
Shashini Gimhani13 (6b 1x4 1x6)
Ava Drury 3-0-24-0
Lilli Hamilton 4-0-16-2
13.6
1
Drury to M Nanayakkara, 1 run
13.5
1
Drury to Gimhani, 1 run
13.4
2
Drury to Gimhani, 2 runs
13.3
4
Drury to Gimhani, FOUR runs
13.2
6
Drury to Gimhani, SIX runs
13.1
•
Drury to Gimhani, no run
end of over 133 runs • 2 wickets
SLW19: 80/4CRR: 6.15 • RRR: 7.00
Shashini Gimhani0 (1b)
Manudi Nanayakkara1 (3b)
Lilli Hamilton 4-0-16-2
Sara Kennedy 3-0-17-1
12.6
1lb
Hamilton to Gimhani, 1 leg bye
12.5
W
Hamilton to R Nethranjali, OUT
Rashmi Nethranjali lbw b Hamilton 0 (3b 0x4 0x6) SR: 0
12.4
•
Hamilton to R Nethranjali, no run
12.3
•
Hamilton to R Nethranjali, no run
12.2
W
Hamilton to Kavindi, OUT
Sanjana Kavindi lbw b Hamilton 36 (36b 6x4 0x6) SR: 100
12.1
2
Hamilton to Kavindi, 2 runs
Match details
|Rangiri Dambulla International Stadium
|Toss
|Australia Women Under-19s, elected to bat first
|Series
|Season
|2025
|Series result
|Sri Lanka Women Under-19s led the 5-match series 3-0
|Match days
|24 September 2025 - day (20-over match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
SL-WMN U19 Innings
|Player Name
|R
|B
|lbw
|36
|36
|bowled
|25
|20
|run out
|11
|16
|not out
|4
|7
|lbw
|0
|3
|not out
|17
|10
|Extras
|(lb 1, nb 1, w 6)
|Total
|101(4 wkts; 15.1 ovs)
<1 / 3>