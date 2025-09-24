Matches (18)
Asia Cup (2)
ICC Women's WC (Warm-up) (4)
IND-A vs AUS-A (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
ZIM-W vs UAE-W (1)
AUS-U19 vs IND-U19 (1)

AUS-WMN U19 vs SL-WMN U19, 3rd Match at Dambulla, Sep 24 2025 - Match Result

RESULT
3rd Match, Dambulla, September 24, 2025, Australia Women Under-19s tour of Sri Lanka
PrevNext
Australia Women Under-19s FlagAustralia Women Under-19s
(16/16 ov) 100/6
Sri Lanka Women Under-19s FlagSri Lanka Women Under-19s
(15.1/16 ov, T:101) 101/4

SL-WMN U19 won by 6 wickets (with 5 balls remaining) (DLS method)

Summary
Scorecard
Commentary
Stats
Overs
Fan Ratings
Match centre 
Scorecard summary
Australia Women Under-19s 100/6(16 overs)
Emily Powell
32 (38)
Limansa Thilakarathna
2/20 (3)
Lucy Finn
31 (22)
Aseni Thalagune
2/25 (3)
Sri Lanka Women Under-19s 101/4(15.1 overs)
Sanjana Kavindi
36 (36)
Lilli Hamilton
2/16 (4)
Vimoksha Balasuriya
25 (20)
Sara Kennedy
1/17 (3)
View full scorecard
15.2
1w
Finn to Gimhani, 1 wide
15.1
Finn to Gimhani, no run
end of over 156 runs
SLW19: 100/4CRR: 6.66 RRR: 1.00
Manudi Nanayakkara4 (7b)
Shashini Gimhani17 (9b 1x4 1x6)
Ira Aery 3-0-22-0
Ava Drury 3-0-24-0
14.6
Aery to M Nanayakkara, no run
14.5
1
Aery to Gimhani, 1 run
14.4
1
Aery to M Nanayakkara, 1 run
14.3
1
Aery to Gimhani, 1 run
14.2
2
Aery to Gimhani, 2 runs
14.1
1
Aery to M Nanayakkara, 1 run
end of over 1414 runs
SLW19: 94/4CRR: 6.71 RRR: 3.50
Manudi Nanayakkara2 (4b)
Shashini Gimhani13 (6b 1x4 1x6)
Ava Drury 3-0-24-0
Lilli Hamilton 4-0-16-2
13.6
1
Drury to M Nanayakkara, 1 run
13.5
1
Drury to Gimhani, 1 run
13.4
2
Drury to Gimhani, 2 runs
13.3
4
Drury to Gimhani, FOUR runs
13.2
6
Drury to Gimhani, SIX runs
13.1
Drury to Gimhani, no run
end of over 133 runs • 2 wickets
SLW19: 80/4CRR: 6.15 RRR: 7.00
Shashini Gimhani0 (1b)
Manudi Nanayakkara1 (3b)
Lilli Hamilton 4-0-16-2
Sara Kennedy 3-0-17-1
12.6
1lb
Hamilton to Gimhani, 1 leg bye
12.5
W
Hamilton to R Nethranjali, OUT
Rashmi Nethranjali lbw b Hamilton 0 (3b 0x4 0x6) SR: 0
12.4
Hamilton to R Nethranjali, no run
12.3
Hamilton to R Nethranjali, no run
12.2
W
Hamilton to Kavindi, OUT
Sanjana Kavindi lbw b Hamilton 36 (36b 6x4 0x6) SR: 100
12.1
2
Hamilton to Kavindi, 2 runs
Read full commentary
Match details
Rangiri Dambulla International Stadium
TossAustralia Women Under-19s, elected to bat first
Series
Season2025
Series resultSri Lanka Women Under-19s led the 5-match series 3-0
Match days24 September 2025 - day (20-over match)
Umpires
Sri Lanka
Dedunu de Silva
Sri Lanka
Ravindra Kottahachchi
TV Umpire
Sri Lanka
Chamara De Zoysa
Reserve Umpire
Sri Lanka
Sanjeewa Fernando
Match Referee
Sri Lanka
Ravi Punchihewa
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
SL-WMN U19 Innings
Player NameRB
S Kavindi
lbw3636
V Balasuriya
bowled2520
N Isuranjali
run out1116
M Nanayakkara
not out47
R Nethranjali
lbw03
S Gimhani
not out1710
Extras(lb 1, nb 1, w 6)
Total101(4 wkts; 15.1 ovs)
<1 / 3>