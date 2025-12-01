Matches (25)
New Zealand vs West Indies, 1st Test at Christchurch, NZ vs WI, Dec 02 2025 - Live Cricket Score
1st Test, Christchurch, December 02 - 06, 2025, West Indies tour of New Zealand
Match details
|Hagley Oval, Christchurch
|Series
|Season
|2025/26
|Match number
|Test no. 2610
|Hours of play (local time)
|11.00 start, Lunch 13.00-13.40, Tea 15.40-16.00, Close 18.00
|Match days
|2,3,4,5,6 December 2025 - day (5-day match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
Zak Foulkes gears up for 'really special' homecoming at Hagley Oval
New Zealand allrounder Zak Foulkes is set to his play first home Test, in front of family and friends, in Christchurch