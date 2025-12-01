Matches (25)
New Zealand vs West Indies, 1st Test at Christchurch, NZ vs WI, Dec 02 2025 - Live Cricket Score

1st Test, Christchurch, December 02 - 06, 2025, West Indies tour of New Zealand
New Zealand FlagNew Zealand
West Indies FlagWest Indies
Today, 10:00 PM
4h:39m
Points Table
Teams
M
W
L
N/R
PT
8
West IndiesWest Indies
50500
New ZealandNew Zealand
-----
Match centre Ground time: 06:21
batters to watch(Recent stats)
R Ravindra
10 M • 705 Runs • 44.06 Avg • 72.08 SR
DP Conway
9 M • 584 Runs • 34.35 Avg • 58.16 SR
JP Greaves
9 M • 361 Runs • 24.07 Avg • 53.56 SR
A Athanaze
7 M • 320 Runs • 22.86 Avg • 55.55 SR
bowlers to watch(Recent stats)
MJ Henry
7 M • 41 Wkts • 3.36 Econ • 28.24 SR
MJ Santner
6 M • 25 Wkts • 3.14 Econ • 39.92 SR
JNT Seales
9 M • 36 Wkts • 3.06 Econ • 41.22 SR
JA Warrican
7 M • 26 Wkts • 2.68 Econ • 43.19 SR
NZ
WI
Player
Role
Tom Latham (c)
Wicketkeeper Batter
Tom Blundell 
Wicketkeeper Batter
Michael Bracewell 
Batting Allrounder
Devon Conway 
Wicketkeeper Batter
Jacob Duffy 
Bowler
Zak Foulkes 
Allrounder
Matt Henry 
Bowler
Daryl Mitchell 
Batting Allrounder
Rachin Ravindra 
Batting Allrounder
Mitchell Santner 
Bowling Allrounder
Nathan Smith 
Allrounder
Blair Tickner 
Bowler
Kane Williamson 
Top order Batter
Will Young 
Top order Batter
Match details
Hagley Oval, Christchurch
Series
West Indies tour of New Zealand
ICC World Test Championship
Season2025/26
Match numberTest no. 2610
Hours of play (local time)11.00 start, Lunch 13.00-13.40, Tea 15.40-16.00, Close 18.00
Match days2,3,4,5,6 December 2025 - day (5-day match)
Umpires
England
Alex Wharf
Australia
Paul Reiffel
TV Umpire
South Africa
Allahuddien Paleker
Reserve Umpire
New Zealand
Kim Cotton
Match Referee
India
Javagal Srinath
Language
English
ICC World Test Championship

TeamMWLDPTPCT
AUS440048100.00
SA43103675.00
SL21011666.67
PAK21101250.00
IND94415248.15
ENG62312636.11
BAN2011416.67
WI505000.00
NZ------
