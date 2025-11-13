IPL 2026: Full list of player trades
Find out which player has moved to what team
Sanju Samson: Traded to Chennai Super Kings from Rajasthan Royals in exchange of Ravindra Jadeja and Sam Curran
Shardul Thakur: Traded to Mumbai Indians from Lucknow Super Giants for INR 2 crore
Sherfane Rutherford: Traded to Mumbai Indians from Gujarat Titans for INR 2.6 crore
Arjun Tendulkar: Traded to Lucknow Super Giants from Mumbai Indians for INR 30 lakh
Mohammed Shami: Set to be traded to Lucknow Super Giants from Sunrisers Hyderabad for INR 10 crore