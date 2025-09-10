UAE को नौ विकेट से हराकर भारत ने एशिया कप में की तेज़-तर्रार शुरुआत
कुलदीप को चार जबकि दुबे को तीन विकेट, गिल और अभिषेक की नई सलामी जोड़ी की आतिशी बल्लेबाज़ी
ओवर 5 • भारत 60/1भारत की 9 विकेट से जीत, 93 गेंद बाकी
UAE को नौ विकेट से हराकर भारत ने एशिया कप में की तेज़-तर्रार शुरुआत
UAE vs Ind, Highlights: गेंदबाज़ों के शानदार प्रदर्शन से भारत ने UAE को नौ विकेट से हराया
UAE की नज़रें विश्व चैंपियन भारत पर उलटफेर करने की होंगी
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|अफ़ग़ानिस्तान
|1
|1
|0
|2
|4.700
|हॉन्ग कॉन्ग
|1
|0
|1
|0
|-4.700
|बांग्लादेश
|-
|-
|-
|-
|-
|श्रीलंका
|-
|-
|-
|-
|-