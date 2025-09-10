मैच (14)
परिणाम
दूसरा मैच, ग्रुप ए (N), दुबई, September 10, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
भारत की 9 विकेट से जीत, 93 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
4/7
kuldeep-yadav
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
kuldeep-yadav
रिपोर्ट

UAE को नौ विकेट से हराकर भारत ने एशिया कप में की तेज़-तर्रार शुरुआत

कुलदीप को चार जबकि दुबे को तीन विकेट, गिल और अभिषेक की नई सलामी जोड़ी की आतिशी बल्लेबाज़ी

ESPNcricinfo स्टाफ़
10-Sep-2025 • 38 mins ago
Kuldeep Yadav finished with four wickets, UAE vs India, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 10, 2025

कुलदीप यादव ने चार विकेट लिए  •  Getty Images

भारत 60/1 (अभिषेक 30, गिल 20*) ने UAE 57/1 (शराफ़ु 22, वसीम 19, कुलदीप 7-4, दुबे 4-3) को 9 विकेट से हराया
भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 की शानदार शुरुआत करते हुए दुबई में टूर्नामेंट के अपने पहले ही मैच में UAE को नौ विकेट से पराजित किया। UAE ने भारत को 58 रनों का एक आसान सा लक्ष्य दिया था, जिसे भारत ने पावरप्ले में ही हासिल कर लिया। यह पुरूष T20I में भारत की सबसे तेज़ जीत है।
टॉस जीतकर जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले गेंदबाज़ी का निर्णय किया था तो उनकी कोशिश UAE को कम से कम स्कोर पर रोकने की थी। भारतीय गेंदबाज़ों ने इसका पूरा ध्यान देते हुए UAE के बल्लेबाज़ी क्रम को ताश के पत्तों की तरह ढेर कर दिया। UAE की टीम केवल 13.1 ओवर ही खेल सकी और मात्र 57 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई।
पावरप्ले में ही भारत ने चार अलग-अलग गेंदबाज़ों का इस्तेमाल किया था। जिसमें जसप्रीत बुमराह ने पारी के चौथे ओवर में आलीशान शराफ़ु को क्लीन बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई थी। इसके बाद अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ही ओवर में मोहम्मद ज़ोहैब को पवेलियन भेजा। कुलदीप यादव पावरप्ले के बाद गेंदबाज़ी के लिए आए और अपने दूसरे ही ओवर में उन्होंने तीन बल्लेबाज़ों को पवेलियन भेज UAE को बैकफ़ुट पर धकेल दिया।
UAE के सलामी बल्लेबाज़ों को छोड़ दे तो उनका कोई भी बल्लेबाज़ दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। जहां कुलदीप ने UAE के ऊपरी और मध्य क्रम को तबाह किया, वहीं शिवम दुबे ने तीन विकेट लेकर UAE के निचले क्रम को पवेलियन भेजा। UAE के अंतिम आठ विकेट सिर्फ़ 10 रन के अंतराल पर गिरे। उनका 57 का यह स्कोर पुरूष T20I में भारत के ख़िलाफ़ सबसे कम स्कोर है।
58 रनों के आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को उनके नई सलामी जो़ड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने तेज़ तर्रार शुरूआत दी। दोनों ने पहले दो ओवर में ही 25 रन जोड़ डाले, जिसमें दोनों का एक-एक चौका और एक-एक छक्का शामिल था।
अभिषेक कुछ ज़्यादा ही आक्रामक नज़र आए और उन्होंने 16 गेंदों में दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 30 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद तो महज औपचारिकता बची थी, जिसे भारत के कप्तान और उपकप्तान ने आसानी से पूरा कर लिया।
जीत की संभावना
भारत 100%
UAEभारत
100%50%100%UAE पारीभारत पारी

ओवर 5 • भारत 60/1

भारत की 9 विकेट से जीत, 93 गेंद बाकी
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

भारत पारी
खिलाड़ीRb
अभिषेक शर्मा
कैच3016
एस गिल
नाबाद209
एस ए यादव
नाबाद72
अतिरिक्त(w 3)
कुल60(1 विकेट; 4.3 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत110210.483
UAE1010-10.483
ओमान-----
पाकिस्तान-----
Group B
टीमMWLअंकNRR
अफ़ग़ानिस्तान11024.700
हॉन्ग कॉन्ग1010-4.700
बांग्लादेश-----
श्रीलंका-----
पूरी तालिका