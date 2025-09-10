UAE को नौ विकेट से हराकर भारत ने एशिया कप में की तेज़-तर्रार शुरुआत

भारत 60/1 (अभिषेक 30, गिल 20*) ने UAE 57/1 (शराफ़ु 22, वसीम 19, कुलदीप 7-4, दुबे 4-3) को 9 विकेट से हराया

UAE के सलामी बल्लेबाज़ों को छोड़ दे तो उनका कोई भी बल्लेबाज़ दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। जहां कुलदीप ने UAE के ऊपरी और मध्य क्रम को तबाह किया, वहीं शिवम दुबे ने तीन विकेट लेकर UAE के निचले क्रम को पवेलियन भेजा। UAE के अंतिम आठ विकेट सिर्फ़ 10 रन के अंतराल पर गिरे। उनका 57 का यह स्कोर पुरूष T20I में भारत के ख़िलाफ़ सबसे कम स्कोर है।