दूसरा मैच, ग्रुप ए (N), दुबई, September 10, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
संयुक्त अरब अमीरात Flagसंयुक्त अरब अमीरात
भारत Flagभारत
आज
2:30 PM

भारत ने फ़ील्डिंग चुनी

Updated 3 mins ago • Published Today

UAE vs Ind, live updates - भारत ने चुनी गेंदबाज़ी, सैमसन और कुलदीप दोनों को मिला मौक़ा

By नीरज पाण्डेय

क्या कहती है पिच रिपोर्ट?

रसेल आर्नोल्ड ने बताया है कि हालात पूरे मैच में लगभग एक जैसे ही रहेंगे। ग्राउंड की चौकोर बाउंड्री थोड़ी असमान है। एक ओर 62 मीटर और दूसरी ओर 75 मीटर। पिच पर कुछ दरारें ज़रूर हैं लेकिन उनके खेल पर असर डालने की संभावना कम है। सतह काफ़ी सख़्त दिख रही है। कुछ जगहों पर घास कम है, जिसका मतलब है कि गेंद में दोहरी गति दिख सकती है।
1

दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह।
UAE: मोहम्मद वसीम (कप्तान), आलीशान शराफ़ू, मोहम्मद ज़ोहैब, राहुल चोपड़ा, आसिफ़ ख़ान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पराशर, मोहम्मद रोहिद, जुनैद सिद्दीक़ी, सिमरनजीत सिंह।
1
1

भारत ने चुनी गेंदबाजी

सिक्का सूर्यकुमार यादव ने उछाला था और वो गिरा भी उनके ही पक्ष में। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टीम कुछ भी करने के लिए रेडी थी। UAE के कप्तान मोहम्मद वसीम ने भी स्वीकार किया कि वह भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। लगातार 15 टॉस गंवाने के बाद भारतीय टीम ने आखिरकार टॉस जीत ही लिया है।
1
1

थोड़ी देर में होगा टॉस

मैदान में मौजूद हमारे सीनियर साथी शशांक किशोर बता रहे हैं कि अर्शदीप, वरुण और दुबे ने अपना रन अप मार्क किया है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुलदीप यादव आज बाहर रह सकते हैं। टॉस में अब बस कुछ मिनटों का समय बचा है। थोड़ी ही देर में प्लेइंग 11 से पर्दा हट जाएगा।

1

35 दिन बाद एक्शन में होगी टीम इंडिया

यह दुर्लभ है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इतना लंबा ब्रेक मिले। वे एक ऐसे टूर्नामेंट के साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो शायद इसलिए हो रहा है ताकि दूसरे एशियाई बोर्ड भारत की आर्थिक ताक़त का फ़ायदा उठा सकें और बदले में बोर्डरूम में BCCI का समर्थन कर सकें। हालांकि, किसी को इस बात को कम नहीं आंकना चाहिए कि यह कुछ छोटी टीमों को बड़े प्रतिद्वंद्वियों के साथ खेलने का मौक़ा देता है।
UAE ने भारत के आखिरी अंतर्राष्‍ट्रीय मैच के बाद टी20 त्रिकोणीय सीरीज़ खेली है। वे अफ़ग़ानिस्तान को हराने के बेहद क़रीब थे, हालांकि उन्होंने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीता। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम का सामना करने से पहले उन्हें इसी तरह के कड़े क्रिकेट की ज़रूरत थी

भारत का शुरू हुआ एशिया कप अभियान

नमस्कार दोस्तों, ESPNcricinfo के लाइव ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत है। आज एशिया कप का रोमांच और भी खास है क्योंकि भारत और UAE की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों का टूर्नामेंट में पहला मैच है और शुरुआत हमेशा यादगार होती है। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, स्क्रीन से नज़र मत हटाइए और जुड़े रहिए हर अपडेट के लिए, सिर्फ़ ESPNcricinfo पर। इसी माहौल में कुछ पंक्तियां हाजिर हैं "मैदान सजा है जज़्बातों का,  हर रन, हर विकेट बनेगा किस्सा।  भारत-UAE की होगी जंग,  लाइव ब्लॉग से जुड़े रहना होगा हिस्सा।"
मैच न्यूज़

जीत के साथ एशिया कप 2025 का आग़ाज़ करना चाहेगा भारत

UAE vs IND: कैसा हो सकता है दोनों टीमों का अंतिम एकादश

इस मैच की पिच और परिस्थितियों पर भी एक नज़र

UAE की नज़रें विश्‍व चैंप‍ियन भारत पर उलटफेर करने की होंगी

UAE के कोच लालचंद राजपूत ने भारत को पहली बार बतौर कोच 2007 में T20 चैंपियन बनवाया था

जिसने 12 साल के शुभमन को गेंदबाज़ी की आज वह उनके ख़‍िलाफ़ खेलेगा

2011-12 में मोहाली के पीसीए स्‍टेडियम में शुभमन गिल को नेट्स में गेंदबाज़ी कर चुके हैं सिमरनजीत

दुबई की हल्‍की घास भरी पिच के कारण भारत के लिए UAE के ख़‍िलाफ़ चयन मुश्किल

जितेश और गिल सैमसन की जगह लेने के लिए तैयार दिख रहे हैं, लेकिन 8वें नंबर पर चयन उतना स्पष्ट नहीं लग रहा है

पुरूष T20 एशिया कप

