एशिया कप का अभ्यास शुरू, सैमसन या जितेश पर सवाल बरक़रार
बुमराह ने अभ्यास के दौरान गर्म मौसम होने के बावजूद पूरी तेज़ी के साथ गेंदबाज़ी की
शुभमन गिल ने मज़ाकिया अंदाज़ में जसप्रीत बुमराह से कहा, "पैरों में अकड़ आ गई है क्या ?" बुमराह ने भी मज़ाक़ में ही गिल को हाथ से इशारा कर दूर रहने को कहा और अपना अभ्यास जारी रखा। अपने अभ्यास के दौरान बुमराह ने डाइव लगाया, मैदान के कोण को समझते हुए फ़ील्डिंग करने का अभ्यास किया और तेज़ी से दौड़ लगाई। यह पूरा नज़ारा निश्चित रूप से फ़ील्डिंग कोच टी दिलीप को काफ़ी सुकून दे रहा था।
वहीं संजू सैमसन दूर बैठकर ताली बजा रहे थे। पसीने से तर-बतर कर देने वाली उमस में 30 मिनट तक बल्लेबाज़ी करने के बाद वह ध्यान की मुद्रा में पालथी मारकर बैठे थे। शाम के 7 बजे के बाद भी तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के क़रीब था, जो यह बताने के लिए काफ़ी था कि आने वाले दिनों में एशिया कप के दौरान खिलाड़ियों को किन परिस्थितियों का सामना करना होगा।
सैमसन ने बल्लेबाज़ी अभ्यास के दौरान कई अलग-अलग सत्रों में बल्लेबाज़ी की। इसके अलावा कई और भारतीय बल्लेबाज़ ने भी ठीक ऐसा ही किया। सबसे दिलचस्प यह था कि सैमसन ने काफ़ी समय जितेश शर्मा के साथ बिताया, जिनसे उनका मुक़ाबला एशिया कप 2025 के प्लेइंग XI में जगह बनाने को लेकर होगा। जितेश ने विकेटकीपिंग का भी अच्छा-ख़ासा अभ्यास किया।
जितेश ने काफ़ी दिनों से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। रॉयल चैलैंजर्स बेंगलुरु के साथ IPL ख़िताब जीतने के बाद उन्होंने जून में विदर्भ प्रो T20 में हिस्सा लिया था। उसके बाद से उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली। शायद वह अपने अभ्यास के दौरान उसी गैप की भरपाई कर रहे थे।
वहीं सैमसन थोड़ा आराम दे रहे थे क्योंकि उन्होंने पिछले हफ़्ते ही केरल क्रिकेट लीग में लगातार चार मैच खेले थे। खैर जो भी हो लेकिन शुक्रवार को भारतीय टीम का माहौल सेलेक्शन डे जैसा तो बिल्कुल ही नहीं था, बल्कि इसे स्कूल का पहला दिन कह सकते हैं।
नेट्स पर उतरने से पहले भारतीय टीम ने वॉर्म-अप स्ट्रेच, शटल रन, हाई-नीज़ और सॉफ्ट थ्रो किए। ट्रेनर ऐड्रियन ले रूक्स बार-बार याद दिला रहे थे: "75% इंटेंसिटी, 75% इंटेंसिटी !"।हालांकि एकबार के लिए ऐसा लगा कि बुमराह ने उस आदेश को कुछ देर के लिए नज़रअंदाज़ कर दिया और पूरी गति के साथ गेंदबाज़ी की।
फ़िटनेस ड्रिल्स के बाद सभी बल्लेबाज़ों (और वरुण चक्रवर्ती) ने 30 मिनट से भी ज़्यादा समय नेट्स में बिताया। एक ओवरपिच गेंद को कवर की दिशा में चौका लगाने के ठीक बाद गिल बुमराह की अंतर आती गेंद पर बीट हो गए। दोनों खिलाड़ियों की टक्कर देखने लायक थी।
गिल ने सूर्यकुमार यादव के साथ बल्लेबाज़ी की, जो स्पोर्ट्स हर्निया सर्जरी के बाद अपनी लय को फिर से हासिल करने का प्रयास कर रहे थे। साथ ही उन्होंने जितेश के साथ भी बल्लेबाज़ी की। उनसे पहले सैमसन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा मैदान पर उतरे थे। उनके पास कई बल्ले थे, हर बल्ला पिछले वाले बल्ले से भारी था और उन्होंने जमकर शॉट्स खेले।
बुमराह के साथ हार्दिक पंड्या भी थे। हार्दिक ने इस बार अपने बाल पर सुनहरा रंग लगाया है। उन्होंने लगातार 20 मिनट तक तेज़ गेंदबाज़ी की।
अभिषेक शर्मा ने पारंपरिक लेफ्ट-आर्म स्पिन, रिस्ट स्पिन और बैकस्पिन का मिश्रण करते हुए अभ्यास किया, जबकि गेंदबाज़ी कोच मॉर्ने मॉर्कल ने शिवम दुबे के एक्शन और डिलीवरी स्ट्राइड पर पैनी नज़र रखी।
Indian team arrives for their first training session at the ICC Academy. pic.twitter.com/ZRsEOsvZ8Q— Shashank Kishore (@captainshanky) September 5, 2025
बुमराह और हार्दिक को छोड़कर बाक़ी के सभी तेज़ गेंदबाज़ों को रोटेट किया गया। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा हाल ही में दलीप ट्रॉफ़ी मैच खेलकर आए हैं। उन्होंने गेंदबाज़ी से ज़्यादा समय फ़िटनेस और मोबिलिटी ड्रिल्स में बिताया।
नेट्स से मैनेजमेंट के लोगों का भी काम बिल्कुल ही आसान नहीं था। लोकल मैनेजर कई बार पानी, फल और आइस-बाथ का सामान पहुंचाने आए। हर बार उन्हें लंबा चक्कर लगा कर आना पड़ा क्योंकि हांगकांग और ओमान की टीमें मुख्य मैदान पर खेल रही थी।