एशिया कप का अभ्यास शुरू, सैमसन या जितेश पर सवाल बरक़रार

वहीं संजू सैमसन दूर बैठकर ताली बजा रहे थे। पसीने से तर-बतर कर देने वाली उमस में 30 मिनट तक बल्लेबाज़ी करने के बाद वह ध्यान की मुद्रा में पालथी मारकर बैठे थे। शाम के 7 बजे के बाद भी तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के क़रीब था, जो यह बताने के लिए काफ़ी था कि आने वाले दिनों में एशिया कप के दौरान खिलाड़ियों को किन परिस्थितियों का सामना करना होगा।

जितेश ने काफ़ी दिनों से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है। रॉयल चैलैंजर्स बेंगलुरु के साथ IPL ख़िताब जीतने के बाद उन्होंने जून में विदर्भ प्रो T20 में हिस्सा लिया था। उसके बाद से उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली। शायद वह अपने अभ्यास के दौरान उसी गैप की भरपाई कर रहे थे।

वहीं सैमसन थोड़ा आराम दे रहे थे क्योंकि उन्होंने पिछले हफ़्ते ही केरल क्रिकेट लीग में लगातार चार मैच खेले थे। खैर जो भी हो लेकिन शुक्रवार को भारतीय टीम का माहौल सेलेक्शन डे जैसा तो बिल्कुल ही नहीं था, बल्कि इसे स्कूल का पहला दिन कह सकते हैं।

नेट्स पर उतरने से पहले भारतीय टीम ने वॉर्म-अप स्ट्रेच, शटल रन, हाई-नीज़ और सॉफ्ट थ्रो किए। ट्रेनर ऐड्रियन ले रूक्स बार-बार याद दिला रहे थे: "75% इंटेंसिटी, 75% इंटेंसिटी !"।हालांकि एकबार के लिए ऐसा लगा कि बुमराह ने उस आदेश को कुछ देर के लिए नज़रअंदाज़ कर दिया और पूरी गति के साथ गेंदबाज़ी की।

जसप्रीत बुमराह ने नेट्स में शुभमन गिल के ख़िलाफ़ पूरा ज़ोर लगाते हुए गेंदबाज़ी की • Getty Images

फ़िटनेस ड्रिल्स के बाद सभी बल्लेबाज़ों (और वरुण चक्रवर्ती) ने 30 मिनट से भी ज़्यादा समय नेट्स में बिताया। एक ओवरपिच गेंद को कवर की दिशा में चौका लगाने के ठीक बाद गिल बुमराह की अंतर आती गेंद पर बीट हो गए। दोनों खिलाड़ियों की टक्कर देखने लायक थी।

अभिषेक शर्मा ने पारंपरिक लेफ्ट-आर्म स्पिन, रिस्ट स्पिन और बैकस्पिन का मिश्रण करते हुए अभ्यास किया, जबकि गेंदबाज़ी कोच मॉर्ने मॉर्कल ने शिवम दुबे के एक्शन और डिलीवरी स्ट्राइड पर पैनी नज़र रखी।

Indian team arrives for their first training session at the ICC Academy. pic.twitter.com/ZRsEOsvZ8Q — Shashank Kishore (@captainshanky) September 5, 2025