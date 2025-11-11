मैच (25)
फ़ीचर्स

भारत की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में क्या ख़ुद को ढाल पाएंगे साउथ अफ़्रीका के नए खिलाड़ी?

डेवाल्ड ब्रेविस और रायन रिकलटन से साउथ अफ़्रीका को काफ़ी उम्मीदें होंगी, क्या यानसन अपनी छाप छोड़ पाएंगे?

Firdose Moonda
फ़िरदौस मूंडा
11-Nov-2025 • 44 mins ago
Tristan Stubbs and Tony de Zorzi added 113 runs for the third wicket, Pakistan vs South Africa, 2nd Test, Rawalpindi, 2nd day, October 21, 2025

Tristan Stubbs और Tony de Zorzi दो ऐसे बल्लेबाज़ हैं जो पहली बार भारत का टेस्ट दौरा करेंगे  •  Associated Press

2015 और 2019 के बाद साउथ अफ़्रीका की टीम एक बार फिर भारत के दौरे पर आ रही है। हालांकि उन्हें 1999-00 के बाद से ही भारत को उसके घर पर टेस्ट सीरीज़ में मात देने का इंतज़ार है। इस बार साउथ अफ़्रीका के पास नए खिलाड़ियों की एक फ़ौज है जिसके पास भारतीय परिस्थितियों में खेलने का अधिक अनुभव भले न हो लेकिन उनकी क्षमता को दरकिनार नहीं किया जा सकता।
साउथ अफ़्रीका के सलामी बल्लेबाज़ रायन रिकलटन ने इस साल से पहले भारत का एक भी बार दौरा नहीं किया था लेकिन IPL 2025 में पहली बार इस लीग का हिस्सा बनने के बाद वह राष्ट्रीय टीम के साथ भारत पहुंचेंगे। IPL में वह 14 मैचों में तीन अर्धशतक और 150.97 के स्ट्राइक रेट के साथ मुंबई इंडियंस(MI) के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ भी रहे थे।
यह आंकड़े रिकलटन को आत्मविश्वास ज़रूर देंगे लेकिन लाल गेंद क्रिकेट में भारतीय परिस्थितियों में ख़ुद को ढालना उनके सामने चुनौती ज़रूर होगी। पिछले साल बांग्लादेश के दौरे पर वह दो मैचों में तब मात्र 40 रन ही बना पाए थे। हालांकि तब उन्हें नंबर पांच पर बल्लेबाज़ी का मौक़ा मिला था लेकिन पाकिस्तान में उन्होंने इस साल बेहतर प्रदर्शन किया। लाहौर में खेले गए पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने धैर्य का परिचय देते हुए तीन घंटे से ज़्यादा बल्लेबाज़ी की और 71 रनों की पारी खेली।
रिकलटन के चलते डी ज़ॉर्ज़ी को अपनी जगह गंवानी पड़ी लेकिन पाकिस्तान सीरीज़ से पहले टेम्बा बवूमा के चोटिल होने के चलते उन्हें दोबारा मौक़ा मिला। उन्होंने लाहौर में शतक लगाया जो कि उनके टेस्ट करियर और उपमहाद्वीप में उनके द्वारा लगाया गया दूसरा शतक था। इसके साथ ही उन्होंने रावलपिंडी में 55 रनों की पारी खेली। भले ही वह इस दल के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत में एक भी मैच नहीं खेला है लेकिन स्पिन खेलने की उनकी क्षमता प्लेइंग इलेवन में उनकी दावेदारी को मज़बूत करती है।
भारत में ब्रेविस एक जाना पहचाना नाम हैं, 2022 के अंडर-19 विश्व कप के बाद उन्हें IPL में MI ने अपने साथ जोड़ा था। हालांकि ब्रेविस कुछ ख़ास नहीं कर पाए लेकिन दो ख़राब सीज़न के बाद पिछले सीज़न चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर अपने दल में शामिल किया और टूर्नामेंट के अंतिम चरण में उनके बल्ले से दो तेज़ अर्धशतकों ने उनकी काब़िलियत को दर्शाया।
इसके बाद ब्रेविस ने अपने टेस्ट डेब्यू पर अर्धशतक लगाया और अपने पहले वनडे में भी उन्होंने प्रभावित किया। हालांकि पाकिस्तान के दौरे पर उन्होंने दो डक बनाए और एक अर्धशक लगाया। लेकिन साउथ अफ़्रीका इससे परेशान नहीं होगा क्योंकि वह एक सत्र में खेल का रुख़ पलटने की ब्रेविस की क्षमता से अवगत है।
ट्रिस्टन स्टब्स के लिए यह साल अब तक याद करने योग्य नहीं रहा है। हर प्रारूप में संघर्ष करने के साथ ही वह इस साल IPL में भी कुछ ख़ास नहीं कर पाए थे। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए 14 मुक़ाबलों में 300 रन बनाए थे जिसमें उनका शीर्ष स्कोर 41* था। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और रावलपिंडी टेस्ट में उन्होंने लय प्राप्त किया।
स्टब्स को लेकर असमंजस की स्थिति इस बात को लेकर है कि साउथ अफ़्रीका उनसे कौन से स्थान पर बल्लेबाज़ी कराएगा क्योंकि वह टेस्ट में नंबर तीन, चार और पांच पर बल्लेबाज़ी कर चुके हैं। हालांकि नंबर तीन पर खेलते हुए बांग्लादेश में उनके द्वारा लगाया शतक इसको लेकर तस्वीर को थोड़ी साफ़ करने की कोशिश ज़रूर करता है कि स्टब्स कौन से स्थान पर बल्लेबाज़ी करते दिखाई देंगे।
वेरेन की ख़्याति स्पिन के बेहतर खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी के तौर पर है, ऐसे में यह सीरीज़ उनके लिए बल्ले और दस्ताने के साथ महत्वपूर्ण रहने वाली है। 2019 में भारत में वेरेन ने साउथ अफ़्रीका ए के लिए दो प्रथम श्रेणी मैच खेले थे जो कि उपमहाद्वीप में उनका पहला दौरा था और अब तक भारत में उन्होंने यही दो प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने परिस्थितियों में ढाल लेने वाले खिलाड़ी के तौर पर ख़ुद की पहचान स्थापित की है।
यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि मुल्डर साउथ अफ़्रीका के लिए कौन सी भूमिका अदा करते नज़र आएंगे क्योंकि वह गेंदबाज़ी की शुरुआत करने के साथ ही नंबर तीन से लेकर नंबर आठ तक बल्लेबाज़ी कर चुके हैं। वह 2019 में ए टीम के साथ भारत के दौरे पर आए थे और उस दौरान वह सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ थे।
मुल्डर का एकादश में शामिल होना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि साउथ अफ़्रीका परिस्थितियों को किस प्रकार भांपता है और किस लाइन अप के साथ मैदान में उतरने का फ़ैसला करता है। मुल्डर ने पिछले साल बांग्लादेश में पहले टेस्ट में अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ ही दूसरे टेस्ट में शतक भी जड़ा था।
यानसन बड़े मंचों पर कितने अच्छे या कितने बुरे हो सकते हैं यह समझने के लिए आपको 2023 का वनडे विश्व कप याद करने की ज़रूरत है। हालांकि इसके बाद से उन्होंने बड़े मंचों पर अपने खेल पर काम किया है और IPL के हालिया सीज़न में वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले साउथ अफ़्रीकी गेंदबाज़ भी रहे।
अपने बाएं हाथ से कोण के साथ गेंदबाज़ी करने के अलावा यानसन के पास बडे शॉट्स खेलने की क्षमता भी है जो भारत में उनके काम आएगी। यानसन भारत में अब तक 59 मुक़ाबले खेल चुके हैं जिसमें एक ए टीम के लिए 2019 में खेला गया प्रथम श्रेणी मुक़ाबला भी शामिल है। उस मुक़ाबले में यानसन ने 59 रन देकर दो विकेट हासिल किए थे। उपमहाद्वीप में उन्होंने अब तक केवल एक ही टेस्ट खेला है, जिसमें रावलपिंडी में खेलते हुए वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे।
साउथ अफ़्रीका के लिए पिछले साल तीनों प्रारूप में डेब्यू करने के बाद बॉश को IPL का अनुबंध भी मिला। हालांकि वह MI के लिए तीन मैच ही खेल पाए और भारत में उनके पास खेलने का इतना ही अनुभव है। लेकिन उनके पास जो क्षमता है उसे देखते हुए उन्हें लुंगी एन्गिडी पर तरजीह दी गई है। बॉश लगातार 140 किमी प्रित घंटे से अधिक की रफ़्तार के साथ गेंदबाज़ी कर सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सफ़ेद गेंद सीरीज़ में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। भले ही उन्हें प्राथमिक एकादश में जगह न मिले लेकिन वह एक बैकअप विकल्प हो सकते हैं।
फ़िरदौस मूंडा ESPNcricinfo की साउथ अफ़्रीकी संवाददाता हैं।

