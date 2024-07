ऐटकिंसन से पहले दो खिलाड़‍ियों ने Players before Atkinson with a match haul of 10 or more wickets on men's Test debut लॉर्ड्स में टेस्‍ट पदार्पण पर 10 या उससे अधिक विकेट लिए थे। मैसी ने 1972 में इंग्‍लैंड के ख़‍िलाफ़ 16 विकेट लिए थे तो ऐलेक बेडसेर ने 1946 में भारत के ख़‍िलाफ़ 145 रन देकर 11 विकेट लिए थे।