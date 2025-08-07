ऑस्ट्रेलिया ए के लिए भारत का दौरा करेंगे सैम कॉनस्टस

यह बहुत कम संभावना है कि सितंबर में भारत ए के ख़िलाफ़ भारत में प्रदर्शन का ऐशेज़ चयन पर कोई असर पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय चयनकर्ता पहले ही कह चुके हैं कि पहले तीन शेफ़ील्ड शील्ड राउंड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यह टीम स्पष्ट रूप से युवा खिलाड़ियों को भारतीय परिस्थितियों का अनुभव देने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से चुनी गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जनवरी-फ़रवरी 2027 में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए भारत का दौरा करना है। तब तक संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया की टॉप-6 की संरचना कुछ अलग हो सकती है क्योंकि उस समय तक उस्मान ख़्वाजा के खेलने की संभावना नहीं है और स्टीवन स्मिथ भी 2027 में 38 वर्ष के हो जाएंगे।

सीए के अनुबंधित तेज़ गेंदबाज़ लांस मॉरिस और ज़ेवियर बार्टलेट को भी इस दौरे के लिए चुना गया है। जॉश फ़िलिप को चार-दिवसीय टीम में एकमात्र विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है।

कॉनॉली, मर्फ़ी, हार्डी, एडवर्ड्स और स्कॉट तीन 50-ओवर के मैचों के लिए रुकेंगे, लेकिन बार्टलेट, केल्लावे, कॉनस्टस, मैकस्वीनी, मॉरिस, फ़िलिप और रॉकीचियोली केवल लखनऊ में होने चार-दिवसीय मैचों में खेलेंगे और फिर 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले शेफ़ील्ड शील्ड पहले राउंड के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे।

जेक फ्रे़ज़र-मक्गर्क के ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर होने के बाद उन्हें सीमित ओवर टीम में शामिल किया गया है और उन्हें अपने लिस्ट ए करियर में पहली बार विकेटकीपिंग करने का मौक़ा भी मिल सकता है। फ्रे़ज़र-मक्गर्क को T20I टीम के लिए बैकअप विकेटकीपर के रूप में विकसित किया जा रहा है और उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फ़ील्डिंग/कीपिंग कोच आंद्रे बोरोवेक के साथ दौरे पर अभ्यास किया है।

टीम के कप्तान की घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन टीम में कई विकल्प मौजूद हैं।

ऑस्ट्रेलिया ए (चार-दिवसीय टीम)

ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, जैक एडवर्ड्स, ऐरन हार्डी, कैम्पबेल केल्लावे, सैम कॉनस्टस, नेथन मैकस्वीनी, लांस मॉरिस, टॉड मर्फ़ी, फ़र्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, जाॅश फ़िलिप, कोरी रॉकीचियोली, लियम स्कॉट

ऑस्ट्रेलिया ए (एक-दिवसीय टीम)