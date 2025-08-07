ऑस्ट्रेलिया ए के लिए भारत का दौरा करेंगे सैम कॉनस्टस
ऑस्ट्रेलिया ए को भारत ए के ख़िलाफ़ दो लाल गेंद जबकि तीन 50 ओवर के मैच खेलने हैं
ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सलामी बल्लेबाज़ सैम कॉनस्टस को भारत दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया ए टीम में चुना गया है। वह सितंबर में लखनऊ में भारत ए के ख़िलाफ़ दो लाल गेंद की चार-दिवसीय मैच खेलेंगे। यह टीम ऑस्ट्रेलिया की 2027 की टेस्ट टूर को ध्यान में रखकर चुनी गई है।
कॉनस्टस को नेथन मैकस्वीनी और ओलिवर पीक के साथ टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा ओपनर कैम्पबेल केल्लावे भी इस टीम में शामिल हैं। हाल ही में श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज़ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जेक वेदराल्ड, जेसन सांघा और कर्टिस पैटरसन को इस टीम में शामिल नहीं किया गया है।
मार्कस हैरिस, कैमरन बैनक्रॉफ़्ट और मैट रेनशॉ को भी टीम में जगह नहीं मिली है। रेनशॉ पहले दो बार भारत के टेस्ट दौरे पर जा चुके हैं जबकि बैनक्रॉफ़्ट ऑस्ट्रेलिया ए के साथ भारत दौरा कर चुके हैं। उन्होंने 2015 में चेन्नई के एक अनौपचारिक टेस्ट में 150 रन बनाए थे, जो ऐसे भारत ए टीम के ख़िलाफ़ था, जिसमें नौ भारतीय टेस्ट खिलाड़ी थे।
यह बहुत कम संभावना है कि सितंबर में भारत ए के ख़िलाफ़ भारत में प्रदर्शन का ऐशेज़ चयन पर कोई असर पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय चयनकर्ता पहले ही कह चुके हैं कि पहले तीन शेफ़ील्ड शील्ड राउंड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यह टीम स्पष्ट रूप से युवा खिलाड़ियों को भारतीय परिस्थितियों का अनुभव देने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण से चुनी गई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जनवरी-फ़रवरी 2027 में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए भारत का दौरा करना है। तब तक संभावना है कि ऑस्ट्रेलिया की टॉप-6 की संरचना कुछ अलग हो सकती है क्योंकि उस समय तक उस्मान ख़्वाजा के खेलने की संभावना नहीं है और स्टीवन स्मिथ भी 2027 में 38 वर्ष के हो जाएंगे।
टेस्ट ऑफ़ स्पिनर टॉड मर्फ़ी को टीम में शामिल किया गया है, जिन्होंने 2023 में भारत में चार टेस्ट में 14 विकेट लिए थे। एक अन्य ऑफ़ स्पिनर कोरे रॉकीचियोली को भी मौक़ा मिला है, जो पिछले साल MRF अकादमी जा चुके हैं और पहले ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेल चुके हैं। दोनों खिलाड़ी हाल ही में श्रीलंका ए के ख़िलाफ़ सीरीज़ से चूक गए थे क्योंकि वे इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में लघुकालिक कार्यकाल पर थे।
बाएँ हाथ के स्पिन ऑलराउंडर कूपर कॉनोली भी उपमहाद्वीप में कुछ बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करने का अवसर पाएंगे। सीम गेंदबाज़ी ऑलराउंडर ऐरन हार्डी, लियाम स्कॉट और जैक एडवर्ड्स को भी टीम में शामिल किया गया है, जिसमें जैक पहली बार ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेलेंगे।
सीए के अनुबंधित तेज़ गेंदबाज़ लांस मॉरिस और ज़ेवियर बार्टलेट को भी इस दौरे के लिए चुना गया है। जॉश फ़िलिप को चार-दिवसीय टीम में एकमात्र विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया है।
कॉनॉली, मर्फ़ी, हार्डी, एडवर्ड्स और स्कॉट तीन 50-ओवर के मैचों के लिए रुकेंगे, लेकिन बार्टलेट, केल्लावे, कॉनस्टस, मैकस्वीनी, मॉरिस, फ़िलिप और रॉकीचियोली केवल लखनऊ में होने चार-दिवसीय मैचों में खेलेंगे और फिर 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले शेफ़ील्ड शील्ड पहले राउंड के लिए ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे।
जेक फ्रे़ज़र-मक्गर्क के ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर होने के बाद उन्हें सीमित ओवर टीम में शामिल किया गया है और उन्हें अपने लिस्ट ए करियर में पहली बार विकेटकीपिंग करने का मौक़ा भी मिल सकता है। फ्रे़ज़र-मक्गर्क को T20I टीम के लिए बैकअप विकेटकीपर के रूप में विकसित किया जा रहा है और उन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के फ़ील्डिंग/कीपिंग कोच आंद्रे बोरोवेक के साथ दौरे पर अभ्यास किया है।
टीम के कप्तान की घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन टीम में कई विकल्प मौजूद हैं।
ऑस्ट्रेलिया ए (चार-दिवसीय टीम)
ज़ेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, जैक एडवर्ड्स, ऐरन हार्डी, कैम्पबेल केल्लावे, सैम कॉनस्टस, नेथन मैकस्वीनी, लांस मॉरिस, टॉड मर्फ़ी, फ़र्गस ओ'नील, ओलिवर पीक, जाॅश फ़िलिप, कोरी रॉकीचियोली, लियम स्कॉट
ऑस्ट्रेलिया ए (एक-दिवसीय टीम)
कूपर कॉनोली, हैरी डिक्सन, जैक एडवर्ड्स, सैम एलियट, जेक फ्रे़ज़र-मक्गर्क, ऐरन हार्डी, मैकेंज़ी हार्वी, टॉड मर्फ़ी, तनवीर सांघा, लियम स्कॉट, लॉकी शॉ, टॉम स्ट्रेकर, विल सदरलैंड, कैलम विडलर