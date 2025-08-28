मैच (11)
ख़बरें

फ़िट हसरंगा एशिया कप टीम में शामिल

उनको ज़‍िम्‍बाब्‍वे के ख़‍िलाफ़ आगामी सीरीज़ के लिए नहीं चुना गया लेकिन वह श्रीलंका की 16 सदस्‍यीय एशिया कप टीम का हिस्‍सा हैं

ESPNcricinfo स्‍टाफ़
28-Aug-2025 • 8 hrs ago
Wanindu Hasaranga is over the moon, Sri Lanka vs Bangladesh, 1st ODI, Colombo (RPS), July 2, 2025

एशिया कप खेलेंगे Wanindu Hasaranga  •  AFP/Getty Images

लेग स्पिन ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा को एशिया कप के लिए श्रीलंका की 16 सदस्यीय टीम में चुना गया है। हसरंगा को बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ पिछली सीरीज़ के दौरान हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें ज़िम्बाब्वे के ख़‍िलाफ़ आगामी टी20 सीरीज़ से बाहर रखा गया था, लेकिन उम्मीद है कि वह यूएई में होने वाली प्रतियोगिता के लिए फ़‍िट हो जाएंगे।
हसारंगा को ज़‍िम्बाब्वे के ख़‍िलाफ़ सीरीज़ के लिए घोषित टीम में दुशन हेमंता की जगह शामिल किया गया है, जबकि अनकैप्ड बल्लेबाज़ विशेन हालम्बेग को टीम से बाहर रखा गया है।
हसरंगा की वापसी का मतलब है कि एशिया कप के लिए जाने वाली टीम में चार बदलाव हुए हैं, जिसमें अविष्का फर्नांडो, दिनेश चांदीमल, जेफ़री वेंडरसे और ईशान मलिंगा शामिल नहीं हैं। बल्लेबाज़ नुवानिदु फ़र्नांडो और कामिल मिशारा के साथ तेज़ गेंदबाज़ दुश्‍मंता चमीरा को भी टीम में शामिल किया गया है।
अन्य तेज गेंदबाज़ों में चमिका करुणारत्ने भी शामिल हैं, जो सीमित ओवरों की टीमों में वापसी कर रहे हैं। दसुन शनाका को भी तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में फिर से चुना गया है। एंजेलो मैथ्यूज़ की अनुपस्थिति से संकेत मिलता है कि चयनकर्ता अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप के लिए उन पर विचार करने की संभावना नहीं रखते हैं। उन्होंने साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन सीमित ओवरों के क्रिकेट के लिए उपलब्ध रहे।
बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर दुतिथ वेल्लालगे भी टीम में हैं, इसलिए श्रीलंका के पास तीन प्रमुख स्पिन विकल्प हैं, जिनमें हसरंगा और महीश तीक्षना शामिल हैं।
श्रीलंका अपना पहला एशिया कप मैच 13 सितंबर को बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ खेलेगा। उन्होंने 2023 में हुए पिछले एशिया कप के फ़ाइनल में जगह बनाई थी और 2022 संस्करण जीता था।

एशिया कप के लिए श्रीलंका का दल

चरित असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फ़र्नांडो, कमिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिन्दु हसरंगा, दुनित वेल्‍लागे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्षना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फ़र्नांडो, नुवान तुषारा, मतिशा पतिराना
Wanindu HasarangaSri LankaMen's T20 Asia Cup

