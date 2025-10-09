दूसरे टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव की उम्मीद कम

टीम समाचार

भारत (संभावित): 1 यशस्वी जायसवाल, 2 केएल राहुल, 3 बी साई सुदर्शन, 4 शुभमन गिल (कप्तान), 5 ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), 6 रवींद्र जाडेजा, 7 नितीश कुमार रेड्डी, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 मोहम्मद सिराज

वेस्टइंडीज़ (संभावित): 1 तेगनारायण चंद्रपॉल, 2 जॉन कैंपबेल, 3 ऐलेक ऐथनेज़, 4 ब्रैंडन किंग, 5 शे होप (wk), 6 रॉस्टन चेज़ (कप्तान), 7 जस्टिन ग्रीव्स, 8 जोमेल वॉरिकन, 9 खारी पिएर, 10 जोहान लेन/जेडाया ब्लेड्स, 11 जेडेन सील्स

पिच और हालात