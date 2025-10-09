दूसरे टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 में बदलाव की उम्मीद कम
स्पिनरों की मददग़ार हो सकती है कोटला की पिच
टीम समाचार
भारतीय टीम के पास अपना एकादश बदलने का कोई कारण नहीं है। ऐसे संकेत पहले भारतीय टीम के सहायक कोच रायन टेन डेशकाटे ने दिए, जिसे बाद में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि साई सुदर्शन और नीतीश रेड्डी पर टीम प्रबंधन का पूरा विश्वास है और उन्हें किसी भी तरह से ख़ारिज़ करने से पहले पूरे मौक़े दिए जाने चाहिए। भारतीय टीम के अभ्यास सत्र को भी देखकर यही लगा।
भारत (संभावित): 1 यशस्वी जायसवाल, 2 केएल राहुल, 3 बी साई सुदर्शन, 4 शुभमन गिल (कप्तान), 5 ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), 6 रवींद्र जाडेजा, 7 नितीश कुमार रेड्डी, 8 वॉशिंगटन सुंदर, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 मोहम्मद सिराज
वहीं वेस्टइंडीज़ की टीम ने अहमदाबाद में भले ही तीनों विभागों में कुछ ख़ास नहीं किया, लेकिन उनके पास इससे अधिक विकल्प भी नहीं हैं। हालांकि गेंदबाज़ी में विविधता लाने के लिए वह अपनी टीम में बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ जेडाया ब्लेड्स को शामिल कर सकते हैं।
वेस्टइंडीज़ (संभावित): 1 तेगनारायण चंद्रपॉल, 2 जॉन कैंपबेल, 3 ऐलेक ऐथनेज़, 4 ब्रैंडन किंग, 5 शे होप (wk), 6 रॉस्टन चेज़ (कप्तान), 7 जस्टिन ग्रीव्स, 8 जोमेल वॉरिकन, 9 खारी पिएर, 10 जोहान लेन/जेडाया ब्लेड्स, 11 जेडेन सील्स
पिच और हालात
दिल्ली में सामान्य भारतीय पिच होगी, जहां शुरुआती ढाई दिनों तक बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी और फिर धीरे-धीरे स्पिनरों की मददगार पिच मिल सकती है। ठंडे मौसम से पिच के अचानक टूटने की संभावना कम है। टेस्ट से पहले हफ़्ते में थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन मैच प्रभावित होने की संभावना बहुत कम है।