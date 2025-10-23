मैच (6)
आंकड़े : फ़र्स्ट क्लास हार्मर ने एलीट क्लब में मारी एंट्री

भले ही हार्मर ने साउथ अफ़्रीका के लिए केवल 12 टेस्ट खेले हैं, लेकिन उनका प्रथम श्रेणी करियर अदभुत रहा है

Simon Harmer finished with career best figures of 6 for 50, Pakistan vs South Africa, 2nd Test, Rawalpindi, 4th day, October 23, 2025

साइमन हार्मर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट मैच फ़िगर 6/50 हासिल किया  •  Associated Press

साउथ अफ़्रीका को पहले केशव महाराज और फिर साइमन हार्मर का शुक्राना करना चाहिए जिन्होंने रावलपिंडी टेस्ट उनके नाम करवा दिया। क़रीब 37 वर्षीय और कम चर्चित हार्मर केवल अपना 12वां टेस्ट खेल रहे थे, लेकिन प्रथम-श्रेणी क्रिकेट में वह बहुत अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं। आइए जानते हैं मैच से जुड़े अहम आंकड़े।
4 हार्मर सिर्फ़ चौथे साउथ अफ़्रीका खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रथम-श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट लिए हैं। चार्ली लेवेलिन (1013), माइक प्रॉक्टर (1417) और एलन डोनाल्ड (1216) उन तीनों में से थे जिन्होंने उनसे पहले यह मुकाम हासिल किया था।
2 - केवल दो खिलाड़ी जिन्होंने 21वीं सदी में प्रथम-श्रेणी डेब्यू किया था, उन्होंने इस फ़ॉर्मेट में 1000 विकेट लिए हैं। हार्मर, जिनका प्रथम-श्रेणी डेब्यू नवंबर 2009 में हुआ था और जेम्स एंडरसन, जिनका डेब्यू मई 2002 में हुआ था। उनका 1000वां विकेट जुलाई 2021 में आया था। एंडरसन हार्मर से पहले उन 216 गेंदबाज़ों में आख़िरी थे जिन्होंने 1000 प्रथम-श्रेणी विकेट लिए थे।
हार्मर अपने डेब्यू के बाद से अभी तक प्रथम-श्रेणी करियर में 900 से अधिक विकेट वाले एकमात्र गेंदबाज़ हैं; मलिंडा पुष्पकुमारा के 874 इसके बाद दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट हैं।
514 - हार्मर ने प्रथम-श्रेणी क्रिकेट में इंग्लैंड में 514 विकेट लिए हैं। इनमें से 513 विकेट एसेक्स के लिए हैं। ये सभी 2017 के बाद से और एक साउथ अफ़्रीका के लिए 2022 में एक टेस्ट में। हार्मर अकेले ऐसे गेंदबाज़ हैं जिनके पास 2017 के बाद इंग्लैंड में 500 से अधिक प्रथम-श्रेणी विकेट हैं। काइल एबट के 442 इसके बाद सबसे अधिक हैं।
हार्मर के 35 फ़ाइव विकेट हॉल और 10 बार 10 या उससे अधिक विकेट भी इस अवधि में इंग्लैंड में किसी भी गेंदबाज़ से सबसे अधिक हैं।
58 - हार्मर ने प्रथम-श्रेणी क्रिकेट में कुल 58 फ़ाइव विकेट हॉल लिए हैं। नवंबर 2009 के बाद प्रथम श्रेणी डेब्यू करने वाले गेंदबाज़ों में पुष्पकुमारा (80) और गयान सिरिसोमा (61) के बाद हार्मर के 58 तीसरे सबसे अधिक हैं। आर अश्विन (51) ही एकमात्र अन्य गेंदबाज़ हैं जिनके पास इस अवधि में 50 से अधिक फ़ाइव विकेट हॉल हैं।
हार्मर का यह प्रदर्शन रावलपिंडी टेस्ट में उनका प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इंग्लैंड और साउथ अफ़्रीका के बाहर पहला फ़ाइव विकेट हॉल था। हार्मर ने अब तक इन दोनों देशों के बाहर सिर्फ़ 11 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं।
331 - चे़ल्म्सफ़ोर्ड में हार्मर ने 331 विकेट लिए हैं। यह उनके काउंटी टीम के घरेलू मैदान पर लिए गए विकेटों की संख्या है। पिछले 20 साल में किसी भी ग्राउंड पर किसी गेंदबाज़ ने टिम मर्टाघ के लॉर्ड्स में 374 विकेट के बाद इससे अधिक प्रथम श्रेणी विकेट नहीं लिए हैं।
हार्मर ने चे़ल्म्सफ़ोर्ड में 27 फ़ाइव विकेट हॉल लिए हैं, जो कि किसी भी गेंदबाज़ द्वारा पिछले 20 वर्षों में किसी एक मैदान पर लिये गये सबसे अधिक फ़ाइव विकेट हॉल हैं। उन्होंने वहां 10 बार मैच में 10 या उससे अधिक विकेट लिए हैं और यह भी सबसे अधिक है।
20 - हार्मर से पहले 20 ऑफ़ स्पिनर्स ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 या अधिक विकेट लिए हैं। रॉबर्ट क्रॉफ़्ट 2007 में 1000 विकेट लेने वाले आख़िरी ऑफ़ स्पिनर थे।
55,618 - हार्मर ने अब तक अपने प्रथम श्रेणी करियर में 55,618 गेंदें फेंकी हैं। इस अवधि में उनके डेब्यू के बाद सिर्फ़ एक और खिलाड़ी ने 50,000 से अधिक गेंदें फेंकी हैं और वह हैं नेथन लॉयन (55,790)।
Sampath Bandarupalli is a statistician at ESPNcricinfo

