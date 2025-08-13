मैच (15)
AUS-WA vs IND-WA (1)
WI vs PAK (1)
द हंड्रेड (पुरूष) (3)
AUS vs SA (1)
द हंड्रेड (महिला) (3)
One-Day Cup (6)
फ़ीचर्स

CPL 2025 से जुड़ी हर जानकारी: अनुभवी खिलाड़ियों की फ़ौज और ब्रावो बंधुओं की जुगलबंदी

इमरान ताहिर, शाकिब अल हसन और मोहम्मद आमिर जैसे खिलाड़ी भी CPL में नज़र आएंगे

दीवारायन मुथु
13-Aug-2025 • 3 hrs ago
St Lucia Kings picked up their maiden CPL trophy, Guyana Amazon Warriors vs St Lucia Kings, CPL 2024 final, Providence, October 6, 2024

सेंट लूसिया किंग्स ने पहली बार CPL 2024 का ख़िताब किया था अपने नाम  •  CPL T20 via Getty Images

कैरिबियाई प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण 14 अगस्त को सेंट किट्स एंड नीविस पेट्रियट्स और एंटीगा बारबुडा फ़ाल्कंस को शुरू होगा। आइए CPL 2025 के बारे में सबकुछ जानते हैं।

एक और मज़ेदार टूर्नामेंट शुरू होने वाला है

हां छह टीमों वाला टूर्नामेंट 14 अगस्त से 21 सितंबर तक चलेगा, कुल छह वेन्यू पर 34 मुक़ाबले खेले जाएंगे। शीर्ष चार टीमें प्लेऑफ़ में प्रवेश पाएंगी और यह मुक़ाबले गयाना में खेले जाएंगे। IPL की तरह ही प्लेऑफ़ मुक़ाबलों के ज़रिए दो टीम फ़ाइनल खेलेंगी।

CPL 2025 की मेज़बानी कितने देश कर रहे हैं?

CPL 2025 कुल छह देशों में खेला जाएगा : सेंट किट्स, गयाना, त्रिनिदाद, सेंट लूसिया, बारबेडोस और एंटीगा।

क्या आप भी ब्रावो बंधुओं की जुगलबंदी देखने के लिए उत्सुक हैं?

ड्वेन ब्रावो वर्षों तक CPL का चेहरा रहे लेकिन चोट के चलते CPL 2024 का सीज़न उनका अंतिम सीज़न साबित हुआ और इसके साथ ही उन्होंने प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्होंने नाइट राइडर्स फ़्रैंचाइज़ी को बतौर कोच अपनी सेवाएं दी हैं, CPL में बतौर कोच यह उनका पहला सीज़न होगा। क्या TKR के मुख्य कोच के तौर पर भी ब्रावो के खाते में इस बार ट्रॉफ़ी आएगी?
अपने भाई ड्वेन की छत्रछाया में डैरन ब्रावो CPL में वापसी करेंगे। उन्होंने पिछली बार इस लीग में 2022 में हिस्सा लिया था और 2023 के बाद से ही उन्होंने सीनियर क्रिकेट में प्रतिस्पर्धी मुक़ाबला नहीं खेला है। ब्रेक के बाद 36 वर्षीय क्रिकेटर एक बार फिर वापसी के लिए तैयार हैं।

सितारों से सजी लीग

मार्च में 46 वर्ष के हुए इमरान ताहिर ने गयाना ऐमेज़ॉन वॉरियर्स के खिताबी सीज़न में GSL 2025 में 6.61 की इकॉनमी से 14 विकेट लेकर यह दर्शाया की उम्र बस एक संख्या है। ताहिर CPL के इकलौते विदेशी गेंदबाज़ हैं जिसके नाम 100 या उससे अधिक विकेट हैं और वह ऐमेज़ॉन वॉरियर्स को दूसरा CPL ख़िताब जिताने की पूरी कोशिश करेंगे।
पिछले साल सेंट लूसिया को ख़िताब जिताने वाले फ़ाफ़ डु प्लेसी इस सीज़न नहीं खेलेंगे। 41 वर्षीय खिलाड़ी ने पहले CPL के ऊपर द हंड्रेड को तरजीद दी थी लेकिन अब ग्रोइन सर्जरी के चलते वह इस टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए हैं। इसी मई में 40 वर्ष के हो चुके डेविड वीज़ा को किंग्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। उन्होंने दुनिया भर में 400 T20 मुक़ाबले खेले हैं जिसमें CPL के भी 39 मैच शामिल हैं।
38 वर्षीय मोईन अली भी CPL में ताहिर के साथ खेलते दिखाई देंगे जिन्होंने द हंड्रेड के ऊपर CPL को तरजीह दी है।
38 वर्षीय शाकिब अल हसन को फ़ाल्कंस ने ड्राफ़्ट के दूसरे राउंड में अपने साथ जोड़ा था जो 500 T20 विकेट हासिल करने से केवल दो विकेट दूर हैं।

गत विजेता कौन है?

किंग्स मौजूदा चैंपियन जिन्होंने 2024 में ऐमेज़ॉन वॉरियर्स को ख़िताबी मुक़ाबले में हराकर अपना पहला ख़िताब जीता था। फ़ाइनल में 31 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेलने वाले USA के ऐरन जोंस को किंग्स ने आगामी सीज़न के लिए रिटेन किया है। बारबेडोस का पासपोर्ट होने के चलते जोंस स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर CPL में खेलेंगे।

काग़ज़ पर कौन सी टीम मज़बूत नज़र आ रही हैं?

TKR सबसे मज़बूत नज़र आ रही है क्योंकि इसमें आंद्रे रसल, निकोलस पूरन और सुनील नारायण के साथ पोलार्ड, हेन्स और मुनरो जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक़ की मौजूदगी से TKR और भी मज़बूत नज़र आ रही है।
ताहिर की अगुवाई में ऐमेज़ॉन वॉरियर्स ने 2023 में ख़िताब अपने नाम किया था और 2024 में वह एक बार फिर ख़िताब जीतने के बेहद क़रीब आ गए थे। ग्लेन फ़िलिप्स चोट के चलते बाहर हैं लेकिन स्पिन आक्रमण में गहराई उन्हें प्रबल दावेदार बनाती है।
नूर अहमद ने द हंड्रेड को प्राथमिकता दी है और ऑलराउंडर मैथ्यू फ़ोर्ड की चोट ने किंग्स को गहरा धक्का दिया है लेकिन इसके बावजूद डैरन सैमी की किंग्स को कमतर नहीं आंका जा सकता।

कौन से अज्ञात स्थानीय खिलाड़ियों पर नज़र रखी जा सकती है?

ऐमेज़ॉन वॉरियर्स के जेडाया ब्लेड्स को देखना दिलचस्प होगा जो नई गेंद से स्विंग कराने के साथ ही पुरानी गेंद का भी भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं। पावरप्ले में बड़े हिट्स लगाने वाले और उपयोगी ऑफ़ स्पिन करने वाले बारबेडोस रॉयल्स के कोफ़ी जेम्स पर भी नज़र रखी जा सकती है।

क्या CPL का किसी अन्य टूर्नामेंट के साथ भी टकराव होगा?

निश्चित तौर पर। क्या इन दिनों कोई भी लीग बिना अन्य लीग के साथ टकराव के खेली जा सकती है? CPL के दौरान द हंड्रेड भी खेला जा रहा है।

कैरिबियन से बाहर के लोग CPL कहां देख सकते हैं?

आप CPL 2025 के हर मैच की लाइव अपडेट ESPNcricinfo हिंदी पर फ़ॉलो कर सकते हैं। भारत में प्रशंसक जियो स्टार (लीनियर टीवी) और फ़ैनकोड (डिजिटल) पर देख सकते हैं। USA में मौजूद प्रशंसक विलो और UK में मौजूद प्रशंसक TNT स्पोर्ट्स पर CPL देख सकते हैं। न्यूज़ीलैंड में SKY Nz और सब सहारन अफ़्रीका में सुपरस्पोर्ट CPL की ब्रॉडकास्टिंग करेगा।
Dwayne BravoDarren BravoJediah BladesCaribbean Premier League

दीवारायन मुथु ESPNcricinfo में सब-एडिटर हैं।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback