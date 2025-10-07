क्या शिवम दुबे के 36 लगातार T20I मैचों का अजेय क्रम विश्व रिकॉर्ड है?

मैंने सुना है कि शिवम दुबे ने बिना किसी हार के 36 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। क्या यह एक रिकॉर्ड है? वनडे और टेस्ट के लिए इसके समान रिकॉर्ड क्या हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्मल बालारामन ने पूछा



किस गेंदबाज़ ने टेस्ट में सबसे अधिक बल्लेबाज़ों को स्टंप करवाया है? भारत से निज़ात अहमद ने पूछा



हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक T20 में नौ वेस्टइंडीज़ बल्लेबाज़ों ने दहाई का आंकड़ा छुआ। क्या यह रिकॉर्ड है? त्रिनिदाद से विक्टर परसाद ने पूछा



जेरोम टेलर 73 टेस्ट पारियों में एक शतक और एक अर्धशतक के साथ टेस्ट शतक बनाने वालों में सबसे कम औसत (12.96) वाले बल्लेबाज़ हैं। • Getty Images

कौन सा गैर-विकेटकीपर खिलाड़ी है जिसने 100 से ज़्यादा टेस्ट कैच पकड़े लेकिन कोई विकेट नहीं लिया? भारत से अज़वीर ने पूछा



कौन-सा बल्लेबाज़ जिसने टेस्ट शतक बनाया पर उसका औसत सबसे कम है? वनडे में क्या आंकड़े हैं? इंग्लैंड से डेविड कॉलिन्स ने पूछा



T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे कम औसत वाले शतकवीर स्लोवेनिया के इज़ाज़ अली हैं, जिनका औसत 15.06 है। उन्होंने एक पारी में 118 रन बनाए, जबकि बाकी 15 पारियों में कुल 123 रन।