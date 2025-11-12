कितने गेंदबाज़ों ने तीनों फ़ॉर्मेट में 100-100 विकेट लिए हैं?

साउथ अफ़्रीका के हालिया वनडे में चार पाकिस्तानी बल्लेबाज़ कॉट एंड बोल्ड हुए, ज़िनमें से तीन नक़ाबा पीटर के थे। क्या यह किसी रिकॉर्ड के बराबर या नया रिकॉर्ड था? साउथ अफ़्रीका से मेंडेल बाकर ने पूछा



ज़सप्रीत बुमराह ने T20I में 99 विकेट लिए हैं। कितने गेंदबाज़ों ने तीनों फ़ॉर्मेट में 100 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं? कनाडा से परितोष गुप्ता ने पूछा

आप सही हैं कि आप सही हैं कि ज़सप्रीत बुमराह के पास इस समय T20I में 99 विकेट हैं, साथ ही उनके पास टेस्ट में 226 और वनडे में 149 विकेट हैं। उन्हें T20I में सिर्फ़ एक और विकेट चाहिए ताकि वह तीनों फ़ॉर्मेट में 100 विकेट पूरे करने वाले सिर्फ पांचवें गेंदबाज़ बन ज़ाएं। इससे पहले यह उपलब्धि हासिल करने वाले गेंदबाज़ हैं- टिम साउदी (टेस्ट 391, वनडे 221, T20I 164), शाकिब अल हसन (246, 317, 149), शाहीन शाह अफ़रीदी (121, 132, 122) और लसित मलिंगा (101, 338, 107)।

एक और मौज़ूदा खिलाड़ी ज़ेसन होल्डर भी इस उपलब्धि के क़रीब हैं। न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वेस्टइंडीज़ की T20 सीरीज़ के आख़िरी मैच से पहले उनके पास टेस्ट में 162, वनडे में 159 और T20I में 97 विकेट हैं। ज़िम्बाब्वे के सिकंदर रज़ा के पास भी T20I में 99 विकेट हैं, लेकिन उनके टेस्ट (40) और वनडे (94) विकेट कम हैं।

अपने आख़िरी 25 टेस्ट में सबसे अच्छा बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी औसत किनका है? भारत से राममोहन रॉय ने पूछा

आख़िरी 25 टेस्ट में सबसे ज़्यादा औसत वाले बल्लेबाज़ का नाम ज़ानकर हैरानी नहीं होग। आख़िरी 25 टेस्ट में सबसे ज़्यादा औसत वाले बल्लेबाज़ का नाम ज़ानकर हैरानी नहीं होग। डॉन ब्रैडमैन ने अपने आख़िरी 25 टेस्ट में 15 शतक सहित 3468 रन बनाए और उनका औसत 105.09 का रहा। इसके बाद न्यूज़ीलैंड के केन विलियमसन हैं, जिन्होंने अपने पिछले 25 टेस्ट में 66.67 की औसत से रन बनाए हैं। अगर उनका औसत घटता है, तो दूसरा स्थान फिर कुमार संगकारा (64.05) को मिलेगा। जिन्होंने 50 या उससे ज़्यादा टेस्ट खेले हैं, उनमें एंडी फ्लावर (63.83), शिवनारायण चंदरपाल (60.91) और क्लाइव लॉयड (60.14) भी शामिल हैं।

गेंदबाज़ों में सबसे आगे मौज़ूदा खिलाड़ी ज़सप्रीत बुमराह हैं, ज़िन्होंने अपने पिछले 25 टेस्ट में 17.63 की औसत से 120 विकेट लिए हैं। अन्य गेंदबाज़ों में एलेक बेडसर (18.68) और कर्टली एम्ब्रोज़ (18.78) भी 20 से कम औसत पर रहे हैं, ज़बकि ज़ॉश हेज़लवुड ने अपने पिछले 25 टेस्ट में 20.35 की औसत से ठीक 100 विकेट लिए हैं।

बरमूडा ने सिर्फ़ 2007 वनडे विश्व कप खेला था और वह रॉबिन उथप्पा का शानदार कैच लेने वाले ड्वेन लिवरॉक के कारण याद किया ज़ाता है • Getty Images

क्या कुछ ऐसी टीमें भी हैं, ज़िन्होंने सिर्फ़ एक विश्व कप खेला है? इंग्लैंड से हैरिसन मिलर ने पूछा



तीन टीमों ने केवल एक बार पुरुषों के 50-ओवर विश्व कप में हिस्सा लिया है। ईस्ट अफ़्रीका की टीम ने पहला विश्व कप (1975) खेला था, जबकि नामीबिया ने 2003 में और बरमूडा ने 2007 का विश्व कप खेला था।

तीन देशों ने सिर्फ़ एक बार T20 विश्व कप खेला है। केन्या ने पहली बार 2007 में खेला था, जबकि 2024 के टूर्नामेंट में पहली बार कनाडा और युगांडा ने हिस्सा लिया। बरमूडा और युगांडा (और ईस्ट अफ़्रीका) ने दोनो फ़ॉर्मेट में सिर्फ एक-एक विश्व कप खेला है।

महिला क्रिकेट में स्कॉटलैंड और थाईलैंड ने एक-एक बार T20 विश्व कप खेला है (और कभी 50-ओवर वर्ल्ड कप नहीं खेला), ज़बकि जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और यंग इंग्लैंड ने 1973 के पहले वनडे विश्व कप में हिस्सा लिया था।