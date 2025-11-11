भारत और साउथ अफ़्रीका के बीच होने वाले पहले टेस्ट में गेंदबाज़ों को रिवर्स स्विंग मिलने की संभावना

पिछले साल भारत को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ घरेलू टेस्ट सीरीज़ में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ में भारत एक भी मैच नहीं जीत पाया था। ऐसा हो सकता है कि भारत इस बार साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ कोलकाता और गुवाहाटी दोनों में ज़्यादा टर्न लेने वाली पिचें तैयार करने से बचना चाहेगा। माना जा रहा है कि ईडन गार्डन्स की सतह जल्दी टूटेगी, जिससे तेज़ गेंदबाज़ों के लिए रिवर्स स्विंग की संभवना होगी। तेज़ गेंदबाज़ों के लिए एक और अच्छी बात यह है कि पिछले 15 सालों में भारत में ईडन गार्डन्स वो मैदान रहा है जहां तेज़ गेंदबाज़ों ने सबसे ज़्यादा विकेट प्रतिशत (61%) दर्ज किया है। छह टेस्ट मैचों में तेज़ गेंदबाज़ों ने यहां 97 विकेट लिया है।