Matches (7)
IND v WI (1)
PAK vs SA (1)
Women's World Cup (2)
Canada Super 60 (3)
Zimbabwe A vs M.C.C., at Harare, Oct 10 2025 - Match Result
RESULT
Harare, October 10 - 12, 2025, Marylebone Cricket Club tour of Zimbabwe
Match centre
Scorecard summary
Zimbabwe A • 192/10(51 overs)1st INNINGS
68 (105)
3/27 (10)
29 (42)
2/15 (7.2)
Marylebone Cricket Club • 298/10(106.3 overs)1st INNINGS
78 (209)
5/37 (15)
71 (126)
3/67 (23)
Zimbabwe A • 326/8(83.3 overs)2nd INNINGS
108 (170)
3/97 (32)
74 (61)
2/35 (13)
83.3
W
Arthurton to Naqvi, OUT
Antum Naqvi c Fernandes b Arthurton 108 (170b 9x4 3x6 284m) SR: 63.52
83.2
•
Arthurton to Naqvi, no run
83.1
4
Arthurton to Naqvi, FOUR runs
end of over 838 runs
ZIM-A: 322/7CRR: 3.87
Tanaka Chivanga10 (9b 1x6)
Antum Naqvi104 (167b 8x4 3x6)
Simon Fernandes 1-0-8-0
Sam Arthurton 1-0-3-0
82.6
6
Fernandes to Chivanga, SIX runs
82.5
1
Fernandes to Naqvi, 1 run
82.4
•
Fernandes to Naqvi, no run
82.3
1
Fernandes to Chivanga, 1 run
82.2
•
Fernandes to Chivanga, no run
82.1
•
Fernandes to Chivanga, no run
end of over 823 runs
ZIM-A: 314/7CRR: 3.82
Antum Naqvi103 (165b 8x4 3x6)
Tanaka Chivanga3 (5b)
Sam Arthurton 1-0-3-0
Mohammed Rizvi 32-4-97-3
81.6
•
Arthurton to Naqvi, no run
81.5
•
Arthurton to Naqvi, no run
81.4
1
Arthurton to Chivanga, 1 run
81.3
1
Arthurton to Naqvi, 1 run
81.2
1
Arthurton to Chivanga, 1 run
81.1
•
Arthurton to Chivanga, no run
end of over 811 run • 1 wicket
ZIM-A: 311/7CRR: 3.83
Antum Naqvi102 (162b 8x4 3x6)
Tanaka Chivanga1 (2b)
Mohammed Rizvi 32-4-97-3
Darren Ironside 11-1-80-1
80.6
•
Rizvi to Naqvi, no run
80.5
•
Rizvi to Naqvi, no run
80.4
•
Rizvi to Naqvi, no run
80.3
1
Rizvi to Chivanga, 1 run
80.2
•
Rizvi to Chivanga, no run
Match details
|Old Hararians, Harare
|Toss
|Zimbabwe A, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|10,11,12 October 2025 - day (3-day match)
|ZIM-A Player Replacement
Substitute:
|FC debut
|Umpires
|Reserve Umpire
|Match Referee
Zimbabwe A Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|7
|24
|bowled
|13
|51
|caught
|6
|24
|caught
|108
|170
|caught
|71
|105
|caught
|8
|24
|caught
|4
|20
|retired hurt
|16
|13
|bowled
|74
|61
|not out
|10
|9
|Extras
|(b 8, lb 1)
|Total
|326(8 wkts; 83.3 ovs)
<1 / 3>