Zimbabwe A vs M.C.C., at Harare, Oct 10 2025 - Match Result

RESULT
Harare, October 10 - 12, 2025, Marylebone Cricket Club tour of Zimbabwe
Match drawn

Scorecard summary
Zimbabwe A 192/10(51 overs)
1st INNINGS
Antum Naqvi
68 (105)
Michael Frost
3/27 (10)
Tafadzwa Tsiga
29 (42)
Matthew Wareing
2/15 (7.2)
Marylebone Cricket Club 298/10(106.3 overs)
1st INNINGS
Alistair Frost
78 (209)
Tinotenda Maposa
5/37 (15)
Simon Fernandes
71 (126)
Vincent Masekesa
3/67 (23)
Zimbabwe A 326/8(83.3 overs)
2nd INNINGS
Antum Naqvi
108 (170)
Mohammed Rizvi
3/97 (32)
Tinotenda Maposa
74 (61)
Jasper Davidson
2/35 (13)
83.3
W
Arthurton to Naqvi, OUT
Antum Naqvi c Fernandes b Arthurton 108 (170b 9x4 3x6 284m) SR: 63.52
83.2
Arthurton to Naqvi, no run
83.1
4
Arthurton to Naqvi, FOUR runs
end of over 838 runs
ZIM-A: 322/7CRR: 3.87 
Tanaka Chivanga10 (9b 1x6)
Antum Naqvi104 (167b 8x4 3x6)
Simon Fernandes 1-0-8-0
Sam Arthurton 1-0-3-0
82.6
6
Fernandes to Chivanga, SIX runs
82.5
1
Fernandes to Naqvi, 1 run
82.4
Fernandes to Naqvi, no run
82.3
1
Fernandes to Chivanga, 1 run
82.2
Fernandes to Chivanga, no run
82.1
Fernandes to Chivanga, no run
end of over 823 runs
ZIM-A: 314/7CRR: 3.82 
Antum Naqvi103 (165b 8x4 3x6)
Tanaka Chivanga3 (5b)
Sam Arthurton 1-0-3-0
Mohammed Rizvi 32-4-97-3
81.6
Arthurton to Naqvi, no run
81.5
Arthurton to Naqvi, no run
81.4
1
Arthurton to Chivanga, 1 run
81.3
1
Arthurton to Naqvi, 1 run
81.2
1
Arthurton to Chivanga, 1 run
81.1
Arthurton to Chivanga, no run
end of over 811 run • 1 wicket
ZIM-A: 311/7CRR: 3.83 
Antum Naqvi102 (162b 8x4 3x6)
Tanaka Chivanga1 (2b)
Mohammed Rizvi 32-4-97-3
Darren Ironside 11-1-80-1
80.6
Rizvi to Naqvi, no run
80.5
Rizvi to Naqvi, no run
80.4
Rizvi to Naqvi, no run
80.3
1
Rizvi to Chivanga, 1 run
80.2
Rizvi to Chivanga, no run
Read full commentary
Match details
Old Hararians, Harare
TossZimbabwe A, elected to bat first
Series
Season2025/26
Match days10,11,12 October 2025 - day (3-day match)
ZIM-A Player Replacement
Substitute
Clive Madande
in
Wessly Madhevere
 out (3rd innings, 0.1 ov)
FC debut
Joseph Davies
Joseph Davies
Matthew Wareing
Matthew Wareing
Simon Fernandes
Simon Fernandes
Sam Arthurton
Sam Arthurton
Jasper Davidson
Jasper Davidson
Daniel da Costa
Daniel da Costa
Umpires
Zimbabwe
Forster Mutizwa
Zimbabwe
Oscar Tafirenyika
Reserve Umpire
Zimbabwe
David Shawane
Match Referee
Zimbabwe
Owen Chirombe
Zimbabwe A Innings
Player NameRB
I Kaia
caught724
T Makoni
bowled1351
V Masekesa
caught624
AA Naqvi
caught108170
C Madande
caught71105
R Kaia
caught824
TE Tsiga
caught420
T Marumani
retired hurt1613
TT Maposa
bowled7461
TL Chivanga
not out109
Extras(b 8, lb 1)
Total326(8 wkts; 83.3 ovs)
