India A vs SA A, 2nd unofficial Test at Bengaluru, IND-A vs SA-A, Nov 06 2025 - Live Cricket Score
2nd unofficial Test, CoE 1, Bengaluru, November 06 - 09, 2025, South Africa A tour of India
What will be the toss result?
IND-A Win & Bat
SA-A Win & Bat
IND-A Win & Bowl
SA-A Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Last five matches
India A
D
D
D
W
W
SA A
W
W
L
D
L
Match centre Ground time: 21:22
batters to watch(Recent stats)
IND-A6 M • 574 Runs • 57.4 Avg • 63.63 SR
IND-A6 M • 547 Runs • 49.73 Avg • 51.16 SR
SA-A7 M • 627 Runs • 57 Avg • 94.42 SR
SA-A5 M • 401 Runs • 57.29 Avg • 72.64 SR
bowlers to watch(Recent stats)
IND-A7 M • 20 Wkts • 3.57 Econ • 49.75 SR
IND-A6 M • 17 Wkts • 3.65 Econ • 49.05 SR
SA-A4 M • 22 Wkts • 3.79 Econ • 39.45 SR
SA-A4 M • 17 Wkts • 3.67 Econ • 38.29 SR
Squad
IND-A
SA-A
Player
Role
|Wicketkeeper Batter
|Top order Batter
|Bowler
|Bowler
|Bowling Allrounder
|Top order Batter
|Batter
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Bowler
|Top order Batter
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowling Allrounder
Match details
|BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|6,7,8,9 November 2025 - day (4-day match)
