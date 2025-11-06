Matches (5)
NZ vs WI (2)
AUS vs IND (1)
PAK vs SA (1)
WCL 2 (1)

India A vs SA A, 2nd unofficial Test at Bengaluru, IND-A vs SA-A, Nov 06 2025 - Live Cricket Score

2nd unofficial Test, CoE 1, Bengaluru, November 06 - 09, 2025, South Africa A tour of India
PrevNext
India A FlagIndia A
South Africa A FlagSouth Africa A
Tomorrow
4:00 AM

Match yet to begin

Summary
Stats
News
Squads
What will be the toss result?
IND-A Win & Bat
SA-A Win & Bat
IND-A Win & Bowl
SA-A Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Last five matches
Unlocking the magic of Statsguru
AskESPNcricinfo Logo
Match centre Ground time: 21:22
batters to watch(Recent stats)
DC Jurel
6 M • 574 Runs • 57.4 Avg • 63.63 SR
B Sai Sudharsan
6 M • 547 Runs • 49.73 Avg • 51.16 SR
MJ Ackerman
7 M • 627 Runs • 57 Avg • 94.42 SR
Zubayr Hamza
5 M • 401 Runs • 57.29 Avg • 72.64 SR
bowlers to watch(Recent stats)
TK Kotian
7 M • 20 Wkts • 3.57 Econ • 49.75 SR
KK Ahmed
6 M • 17 Wkts • 3.65 Econ • 49.05 SR
P Subrayen
4 M • 22 Wkts • 3.79 Econ • 39.45 SR
O Cele
4 M • 17 Wkts • 3.67 Econ • 38.29 SR
Head to headLast 5 Matches
Squad
IND-A
SA-A
Player
Role
Rishabh Pant † (c)
Wicketkeeper Batter
Sai Sudharsan (vc)
Top order Batter
Khaleel Ahmed 
Bowler
Akash Deep 
Bowler
Harsh Dubey 
Bowling Allrounder
Abhimanyu Easwaran 
Top order Batter
Ruturaj Gaikwad 
Batter
Gurnoor Brar 
Bowler
Dhruv Jurel 
Wicketkeeper Batter
Tanush Kotian 
Bowling Allrounder
Kuldeep Yadav 
Bowler
Mohammed Siraj 
Bowler
Devdutt Padikkal 
Top order Batter
Prasidh Krishna 
Bowler
KL Rahul 
Wicketkeeper Batter
Manav Suthar 
Bowling Allrounder
Match details
BCCI Centre of Excellence Ground 1, Bengaluru
Series
Season2025/26
Match days6,7,8,9 November 2025 - day (4-day match)
Language
English
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question