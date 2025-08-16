एशिया कप: हार्दिक का नाम पक्का, बाक़ी और कौन हो सकते हैं टीम में ऑलराउंडर?

हार्दिक टेस्‍ट टीम का ज़रूर हिस्‍सा नहीं हैं, लेकिन उन्‍होंने वनडे और T20I में खु़द को साबित करके दिखाया है। वह लगातार इन दोनों ही प्रारूपों में खेल रहे हैं। T20 विश्‍व कप का ख़‍िताब जिताने में उन्‍होंने फ़ाइनल में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में वह ऑलराउंडरों में पहली पसंद के खिलाड़ी होंगे। IPL की भी बात करें तो उन्‍होंने पिछले सीज़न 15 मैचों में 224 रन बनाए थे, जिसमें नाबाद 48 रन उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्‍कोर था। वहीं गेंदबाज़ी में उन्‍होंने 15 मैचों में 14 विकेट लिए थे, जहां 36 रन देकर पांच विकेट उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन था। हार्दिक टीम संतुलन में एक अहम भूमिका निभाते आए हैं। उनकी हार्ड हीटिंग लेंथ बल्‍लेबाज़ों को हमेशा परेशान करती दिखी है।