एशिया कप: हार्दिक का नाम पक्का, बाक़ी और कौन हो सकते हैं टीम में ऑलराउंडर?
UAE की पिचों में वॉशिंगटन और अक्षर हो सकते हैं अन्य ऑलराउंडर
एशिया कप 2025 आने को है और T20 क्रिकेट ऑलराउंडरों का कहा जाता है। कहते हैं टीम में जितने ऑलराउंडर होंगे, वह टीम बेहतर से बेहतरीन बन जाएगी। रवींद्र जाडेजा के T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास लेने के बाद हार्दिक पंड्या टीम के प्रमुख ऑलराउंडर की भूमिका में हैं, लेकिन अन्य ऑलराउंडरों की भी उपस्थिति है, जिन्होंने IPL में बेहतरीन प्रदर्शन करके अपना दावा तो मज़बूत किया है। अब आप बताइए आप किन ऑलराउंडरों को अपनी टीम में देखना पसंद करेंगे।
हार्दिक पंड्या
हार्दिक टेस्ट टीम का ज़रूर हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उन्होंने वनडे और T20I में खु़द को साबित करके दिखाया है। वह लगातार इन दोनों ही प्रारूपों में खेल रहे हैं। T20 विश्व कप का ख़िताब जिताने में उन्होंने फ़ाइनल में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में वह ऑलराउंडरों में पहली पसंद के खिलाड़ी होंगे। IPL की भी बात करें तो उन्होंने पिछले सीज़न 15 मैचों में 224 रन बनाए थे, जिसमें नाबाद 48 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर था। वहीं गेंदबाज़ी में उन्होंने 15 मैचों में 14 विकेट लिए थे, जहां 36 रन देकर पांच विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। हार्दिक टीम संतुलन में एक अहम भूमिका निभाते आए हैं। उनकी हार्ड हीटिंग लेंथ बल्लेबाज़ों को हमेशा परेशान करती दिखी है।
नीतीश कुमार रेड्डी
नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो उन्होंने पिछले दो सीज़न में ही खेलकर भारतीय टीम में एक अहम स्थान स्थापित कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले विदेशी दौरे पर उन्होंने टेस्ट में शतक लगाकर दिखाया। पिछला IPL सीज़न हालांकि उनके लिए अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने 13 मैचों में 182 रन ही बनाए, जहां पर उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 32 रन था, जबकि गेंदबाज़ी में भी उन्होंने 13 मैचों में केवल दो ही विकेट लिए। रेड्डी की आक्रामक बल्लेबाज़ी भारतीय टीम को निचले मध्य क्रम में अहम योगदान दिला सकती है, लेकिन देखना होगा कि टेस्ट की तरह चयनकर्ता उन पर भरोसा करते हैं या नहीं।
शिवम दुबे
शिवम दुबे जब से चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में आए थे तो उन्होंने टीम इंडिया में वापसी भी करके दिखाई। IPL में उनको इस बार गेंदबाज़ी में हाथ आज़माने के अधिक मौक़े नहीं मिले। उनका टीम में आना स्वभाविक है, क्योंकि पिछली T20 सीरीज़ों में वह टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन क्या उनको रेड्डी के ऊपर तरजीह दी जाएगी, यह देखना होगा। दुबे ने इस IPL में 14 मैचों में 357 रन बनाए, जिसमें 50 रन सर्वाधिक स्कोर था, जो उनका इस सीज़न एकमात्र अर्धशतक भी था। गेंदबाज़ी की बात करें तो पूरे सीज़न इस बार उन्होंने केवल 14 ही गेंद डाली थी। यह सीज़न CSK के लिए भी ख़ास नहीं रहा था।
वॉशिंगटन सुंदर
रविचंद्रन अश्विन के जाने के बाद वॉशिंगटन सुंदर को उनके विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है। वह टीम में रहेंगे या नहीं यह कहना मुश्किल है, लेकिन अगर टीम ऑलराउंडरों के साथ जाती है तो फिर उनकी जगह बन सकती है। वैसे भी हाल में इंग्लैंड दौरे पर उनका प्रदर्शन शानदार रहा था। वॉशिंगटन को हालांकि गुजरात टाइटंस के लिए इस सीज़न अधिक मैच नहीं मिले थे। गेंदबाज़ी में उन्होंने छह मैचों में केवल दो ही विकेट लिए और बल्लेबाज़ी में छह मैचों में 149 रन ही बना पाए, जहां पर नाबाद 49 रन उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।
अक्षर पटेल
अक्षर पटेल की बात करें तो जाडेजा के संन्यास लेने के बाद और दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बनने के बाद से अक्षर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी टीम में जगह बना लेंगे। अक्षर ने हाल के सालों में निरंतरता के साथ प्रदर्शन किया है। उन्होंने IPL में इस सीज़न 12 मैचों में 263 रन बनाए, जिसमें 43 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। जबकि गेंंदबाज़ी में उन्होंने 12 मैचों में पांच विकेट लिए। UAE की स्पिन मुफ़ीद पिचों पर वह टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं और वैसे भी T20 विश्व कप के फ़ाइनल में उनकी विराट कोहली के साथ साझेदारी को कौन भूल सकता है।
निखिल शर्मा ESPNcricinfo हिंदी में सीनियर सब एडिटर हैं। @nikss26