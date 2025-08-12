सैमसन अगर पहले विकेटकीपर तो फिर दूसरा कौन - जितेश, जुरेल या राहुल?
IPL में राहुल ने प्रभावी स्ट्राइक रेट से ओपनिंग और मध्य क्रम में बल्लेबाज़ी की थी, वहीं जितेश ने भी RCB के लिए तेज़-तर्रार पारियां खेली थीं
एशिया कप 2025 में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान भी जल्द ही होने वाला है। एशिया कप का यह संस्करण T20I फ़ॉर्मैट में होने जा रहा है क्योंकि अगले साल T20 विश्व कप भी प्रस्तावित है। ऐसे में कई तरह के सवाल सभी के ज़ेहन में चल रहे हैं कि भारतीय दल में कौन-कौन होगा? सलामी बल्लेबाज़ कौन होंगे, तेज़ गेंदबाज़ों में किसको-किसको जगह मिलेगी, स्पिनर्स कौन-कौन रहने वाले हैं, ऑलराउंडर्स कौन होंगे और विकेटकीपर कितने रहेंगे और कौन कौन? लिहाज़ा इसी कड़ी में आज हम विकेटकीपर की बात करने जा रहे हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा फ़ॉर्म, टीम संयोजन और आंकड़ों के हिसाब से किसका खेलना तय है तो किसे मिल सकता है वापसी का मौक़ा।
संजू सैमसन (क़रीब-क़रीब तय)
इस फ़ेहरिस्त में पहला नाम आता है संजू सैमसन का, जिनका UAE जाना क़रीब-क़रीब तय माना जा रहा है। सैमसन पिछले कुछ दिनों से मौजूदा विश्व चैंपियन भारतीय T20I टीम के प्रमुख सदस्य हैं। सैमसन ने वैसे तो भारत के लिए 42 T20I मैचों में 25.32 की औसत और 152.32 के स्ट्राइक रेट से 861 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक भी शामिल हैं। सैमसन ने भारत के लिए अपना पहला T20I एक दशक पहले यानी 2015 में ही खेल लिया था, लेकिन उनकी अनिरंतरता उनका स्थान पक्का नहीं कर पा रही थी।
हालांकि अब ऐसा नहीं है पिछली 10 T20I पारियों में उनका प्रदर्शन अद्भुत रहा है, सैमसन ने इस दौरान 42 की औसत और 188.05 के बेमिसाल स्ट्राइक रेट से 378 रन बनाए हैं। यानी उनके T20I के क़रीब 43 फ़ीसदी रन पिछली 10 पारियों में ही आए हैं और T20I के सभी शतक भी इसी दौरान आए हैं। सैमसन के इन तीन शतकों में दो साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ उन्हीं के घर में आए थे जबकि एक बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हैदराबाद में आया था। सैमसन के लिए IPL 2025 मिला जुला रहा था, चोट से परेशान सैमसन ने इस सीज़न राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए नौ ही मुक़ाबले खेले थे जिसमें एक अर्धशतक के साथ उन्होंने 285 रन बनाए थे। सैमसन T20I में न सिर्फ़ एक विकेटकीपर हैं बल्कि सलामी बल्लेबाज़ की भूमिका बेहतरीन अंदाज़ में अदा करते हैं, लिहाज़ा उनका एशिया कप में जाना लगभग तय ही है।
जितेश शर्मा
अब सवाल यह है कि सैमसन अगर एशिया कप के लिए विकेटकीपर की पहली पसंद हैं तो उनके बैकअप के तौर पर दूसरा विकेटकीपर कौन होगा?
वैसे तो अगर ऋषभ पंत चोटिल न हुए होते तो भारतीय दल का हिस्सा बिल्कुल हो सकते थे, तब शायद हम यह बात कर रहे होते कि विकेटकीपर की पहली पसंद पंत होंगे या सैमसन। लेकिन अब वह चोट की वजह से उपलब्ध नहीं है तो बैकअक विकेटकीपर के सवाल का जवाब बेहद मज़ेदार हो सकता है क्योंकि विकल्प काफ़ी हैं और सभी एक से बढ़कर एक। जिसमें पहला नाम आता है जितेश शर्मा का, वह विकेटकीपर जिन्हें भारत का भावी बेस्ट फ़िनिशर विकेटकीपर माना जाने लगा था। जितेश ने IPL में कुछ बेहतरीन पारियां खेली थीं जिसका इनाम उन्हें टीम इंडिया की जर्सी के तौर पर मिला था। जितेश ने भारत के लिए नौ T20I खेले और इनमें रन सिर्फ़ 100 बनाए लेकिन उनकी भूमिका अलग थी और नीचे आकर तेज़ तर्रार पारी खेलने की ज़िम्मेदारी थी। जितेश ने 147.05 के स्ट्राइक रेट से वह भूमिका निभाई भी लेकिन शायद 14.28 की औसत की वजह से वह चयनकर्ताओं को आगे आकर्षित नहीं कर पाए। जितेश ने भारत के लिए आख़िरी T20I अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ जनवरी, 2024 में खेला था।
लेकिन IPL 2025 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था। जितेश ने 15 मैचों में 37.28 की औसत और 176.35 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए थे। जितेश का नीचे आकर आतिशी अंदाज़ में पारी को समाप्त करने का हुनर हो सकता है उन्हें एशिया कप का टिकट दिला दे।
ध्रुव जुरेल
हाल के समय में भारत में सैयारा की काफ़ी चर्चा है, वैसे तो ये एक बॉलीवुड मूवी है जिसने युवाओं को दीवाना बना रखा है। लेकिन सैयारा का एक अर्थ हिंदी में ध्रुव भी होता, पंत की ग़ैर मौजूदगी में वह ध्रुव यानी ध्रुव जुरेल ने भी भारतीय फ़ैंस को अपना दीवाना बनाया है। जुरेल ने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारत को सीरीज़ ड्रॉ कराने में विकेट के सामने के अलावा पीछे से भी काफ़ी अहम योगदान दिए हैं।
हालांकि जुरेल ने भारत के लिए चार T20I खेले हैं लेकिन इनमें प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा है, आख़िरी बार वह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इसी साल की शुरुआत में खेलते हुए नज़र आए थे। लेकिन अगर IPL 2025 की बात करें तो वहां उनका प्रदर्शन प्रभावित करने वाला ज़रूर रहा था, उन्होंने RR के लिए 14 मैचों में 37 की औसत और 156.33 के स्ट्राइक रेट से 333 रन बनाए थे जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल था।
इशान किशन
इशान किशन, एक और विकेटकीपर जिसने बहुत ही कम समय में भारतीय टीम में क़रीब-क़रीब अपना स्थान पक्का कर लिया था। लेकिन अचानक ही ख़राब फ़ॉर्म और टीम संयोजन में फ़िट न बैठने की वजह से वह भारतीय सेटअप से ही बाहर हो गए। बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज़ की ख़ासियत है पावरप्ले का लाजवाब इस्तेमाल करना, सैमसन की ही तरह किशन को भी सलामी बल्लेबाज़ी बेहद रास आती है। और इसी कारण 32 T20I खेलने के बावजूद वह कभी भी टीम के नियमित सदस्य नहीं हो पाए। किशन ने भारत के लिए 32 मैचों में 25.67 की औसत और 124.37 के स्ट्राइक रेट से 796 रन बनाए हैं जिसमें छह अर्धशतक भी शामिल है। किशन का स्ट्राइक रेट भी T20I के फ़टाफ़ट अंदाज़ में उनपर सवाल उठाता है।
लेकिन IPL के इस सीज़न में उन्होंने इसे ठीक करने की भरपूर कोशिश की है, IPL 2025 में उन्होंने सनराइज़र्स हैदराबाद (SRH) के लिए 14 मैचों में 152.58 के स्ट्राइक रेट और 35.40 की औसत से 354 रन बनाए थे। किशन ने IPL 2025 का आग़ाज़ भी शतक के साथ किया था लेकिन फिर उनमें निरंतरता की कमी दिखी। किशन उस शतक के बाद पूरे सीज़न सिर्फ़ एक बार और पचास का आंकड़ा पार कर पाए। इशान ने भारत के लिए आख़िरी बार T20I नवंबर, 2023 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेला था। सैमसन के बैकअप के तौर पर किशन को ज़रूर देखा जा सकता है क्योंकि विकेटकीपर के अलावा वह सलामी बल्लेबाज़ की भूमिका भी निभा सकते हैं।
के एल राहुल
इस फ़ेहरिस्त में अगला नाम उस खिलाड़ी का है जो भारत के लिए पिछले कुछ सालों से हर मर्ज़ की दवा बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस फ़ॉर्मैट में वह क़रीब तीन साल से बाहर हैं। हम बात कर रहे हैं के एल राहुल की, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर बतौर सलामी बल्लेबाज़ दो शतक के साथ 532 रन बनाए थे। सफ़ेद गेंद की बात करें तो राहुल वनडे में भी टीम इंडिया के अभिन्न अंग हैं और बतौर विकेटकीपर वह मध्यक्रम में खेलते हैं। भारत के लिए राहुल ने वैसे तो 72 T2OI खेले हैं जिसमें दो शतक और 22 अर्धशतक के साथ 2265 रन हैं। हालांकि बतौर विकेटकीपर राहुल T20I में सिर्फ़ आठ मैच ही खेल पाए हैं, इस दौरान उन्होंने 43.57 की औसत और 139.26 के स्ट्राइक रेट से 305 रन बनाए हैं जिसमें तीन अर्धशतक भी है।
राहुल के ऊपर भी इस फ़ॉर्मैट में उनके स्ट्राइक रेट को लेकर आवाज़ उठती रही है, हालांकि IPL 2025 में उन्होंने इस बात का जवाब अपने बल्ले से दिया था। राहुल ने IPL के पिछले सीज़न दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलते हुए 13 पारियों में 53.90 की औसत और 149.72 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट की बदौलत 539 रन बनाए थे जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक भी शामिल था। राहुल की सबसे बड़ी ख़ासियत है टीम के हिसाब से ख़ुद को ढाल लेना, लिहाज़ा एशिया कप में वह सैमसन का बैकअप होते हैं तो सलामी बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट चाहे तो राहुल का इस्तेमाल वनडे की ही तरह T20I में भी मध्यक्रम में करा सकती है, IPL 2025 में भी राहुल को DC ने ओपनर से लेकर मध्यक्रम तक में खिलाया था।
सैयद हुसैन ESPNCricinfo हिंदी में एंकर कम प्रोड्यूसर हैं।@imsyedhussain