सैमसन ने IPL 2026 से पहले ख़ुद को RR से रिलीज़ करने को कहा

सैमसन ने RR मैनेजमेंट को IPL 2025 ख़त्म होते ही ख़ुद को रिलीज़ करने की गुज़ारिश की थी
राजस्थान रॉयल्स (RR) के कप्तान संजू सैमसन ने फ़्रैंचाइज़ी को कहा है कि उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। ESPNcricinfo को मिली जानकारी के मुताबिक़ सैमसन ने RR मैनेजमेंट को IPL 2025 ख़त्म होते ही ख़ुद को रिलीज़ करने की गुज़ारिश की थी। सैमसन पहली बार इस फ़्रैंचाइज़ी के साथ 2013 में जुड़े थे और फिर 2021 में उन्हें टीम का कप्तान भी बनाया गया था।
इस फ्रैंचाइज़ी की 2025 सीज़न की समीक्षा बैठक जून में हुई थी, हालांकि अब तक RR ने सैमसन को कोई निश्चित जवाब नहीं दिया है। माना जा रहा है कि RR उन्हें टीम में बने रहने के लिए मनाने का विकल्प भी तलाश रही है। रॉयल्स के मुख्य मालिक मनोज बडाले ने इस बारे में पूछे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की। अंतिम निर्णय बडाले रॉयल्स के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर लेंगे।
29 वर्षीय सैमसन ने चोट की वजह से 2025 सीज़न में 14 में से सिर्फ़ नौ मैच ही खेले थे, उनकी ग़ैरमौजूदगी में रियान पराग ने टीम की कमान संभाली थी। RR ने सीज़न नौवें स्थान पर रहकर समाप्त किया था, उनके नाम 14 मैचों में महज़ चार जीत थी।
अगर RR सैमसन को रिलीज़ करने का फ़ैसला करती है, तो उनके पास उपलब्ध विकल्पों में उन्हें किसी अन्य फ्रैंचाइज़ी के साथ ट्रेड करना या नीलामी में भेजना शामिल है। IPL अनुबंध के अनुसार, ऐसे मामले में अंतिम अधिकार फ्रैंचाइज़ी के पास होता है। जहां तक ट्रेड की बात है, तो यह खिलाड़ियों की अदला-बदली या पूरी तरह से नकद सौदा हो सकता है।
2022 में सैमसन ने RR को 2008 के बाद पहली बार फ़ाइनल में पहुंचाया था। हालांकि 2022 के सफल सीज़न में बड़ी भूमिका निभाने वाले - जॉस बटलर और युज़वेंद्र चहल, जिन्होंने उस सीज़न में ऑरेंज और पर्पल कैप जीती थी, उन्हें RR ने 2025 मेगा नीलामी से पहले रिलीज़ कर दिया था।
बताया जा रहा है कि सैमसन इस समय बेंगलुरु स्थित BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में राष्ट्रीय चयनकर्ताओं द्वारा चुने गए खिलाड़ियों के लिए डिज़ाइन किए गए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हैं। सैमसन को 9 सितंबर से UAE में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए चुना जा सकता है। इससे पहले, सैमसन केरल क्रिकेट लीग में कुछ मैच खेलेंगे, जहां उन्हें हाल ही में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चुना गया था।
सैमसन उन चार खिलाड़ियों में से एक थे जिन्हें RR ने पिछले अक्तूबर की मेगा नीलामी से पहले 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था। रिटेन किए गए अन्य खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल (18 करोड़), पराग और ध्रुव जुरेल (प्रत्येक 14 करोड़) और संदीप शर्मा (अनकैप्ड, 6 करोड़) शामिल थे।
नवंबर में IPL की रिटेंशन की समय सीमा समाप्त होने से पहले रॉयल्स के पास सैमसन के साथ अंतिम निर्णय लेने के लिए फ़िलहाल दो महीने का समय है।
