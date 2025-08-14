कुलदीप, वरुण और कौन? एशिया कप में कैसा होगा भारतीय स्पिन आक्रमण?

वरुण चक्रवर्ती

अगर यह पूछा जाए कि एशिया कप में भारतीय टीम की तरफ़ से वह कौन सा स्पिनर होगा जो प्लेइंग XI में पहले स्थान पर होगा, तो इसमें कोई दो मत नहीं कि वरुण इस स्थान के लिए सबसे मज़बूत दावेदारों में से एक होंगे। साउथ अफ़्रीका दौरे (नवंबर 2024) से भारतीय टीम में वापसी करने के बाद उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। उस दौरान चार मैचों की T20I सीरीज़ में वह सबसे ज़्यादा विकेट (12) लेने वाले गेंदबाज़ रहे। उस सीरीज़ में उन्होंने एक द्विपक्षीय T20I सीरीज़ में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इसके बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में पांच मैचों में 14 विकेट चटकाए। T20 विश्व के बाद से वरुण ने कुल 12 मैच खेले हैं और कुल 31 विकेट लिए हैं।

इस तरह के बेहतरीन प्रदर्शन का परिणाम यह रहा कि T20I में ICC के शीर्ष गेंदबाज़ों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। IPL 2025 में भी उन्होंने 13 मैचों में 17 विकेट लिए। साथ ही TNPL में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाज़ी करते हुए 10 विकेट चटकाए।

कुलदीप यादव

कुलदीप भारतीय टीम के प्रमुख स्पिनरों में से एक माने जाते हैं। T20 विश्व कप के बाद से कुलदीप ने भारत के लिए एक भी T20 मैच नहीं खेला है। हर्निया की सर्जरी के अलावा उन्हें कुछ छोटी-मोटी चोट भी लगीं। IPL में उन्होंने कुल 15 विकेट लिए और एक बेहतरीन वापसी की। अब वह पूरी तरह से फ़िट हैं। भारत के इंग्लैंड दौरे पर भले ही उन्होंने कोई मैच नहीं खेला लेकिन वह पूरी तरह से फ़िट थे। इसमें काफ़ी कम ही शक़ है कि वह एशिया कप में भारतीय टीम के स्पिन अटैक का हिस्सा नहीं होंगे।

हालांकि, कुलदीप के चयन में एक बड़ी चुनौती यह है कि क्या टीम दो स्पिन ऑलराउंडर (अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर) के साथ जाएगी। एक और रणनीतिक सवाल यह है कि क्या भारतीय टीम चार स्पिनरों के साथ उतरने का जोखिम उठाएगी, जो सिर्फ़ स्पिन-फ़्रेंडली पिचों पर ही संभव हो पाएगा। साथ ही एक रास्ता यह भी है कि वरुण की जगह पर कुलदीप को टीम में मौक़ा दिया जाए लेकिन वरुण के फ़ॉर्म को देखते हुए, ऐसा होने की उम्मीद काफ़ी कम है।

रवि बिश्नोई

बिश्नोई भारतीय क्रिकेट में एक युवा और आक्रामक लेग-स्पिनर के तौर पर उभरे हैं। वह अपनी तेज़ गति की लेग-स्पिन और गुगली के लिए जाने जाते हैं। उनका अंतर्राष्ट्रीय फ़ॉर्म प्रभावशाली रहा है। बिश्नोई ने T20 विश्व कप के बाद से भारत के लिए किसी भी स्पिनर की तुलना में सबसे ज़्यादा (18) मैच खेले हैं और कुल 25 विकेट झटके हैं, जो वरुण (32) के बाद सबसे अधिक हैं। हालांकि IPL 2025 में बिश्नोई का प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा था। उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ़ नौ विकेट लिए थे और 10.83 की ख़राब इकॉनमी से गेंदबाज़ी की थी।

दिसंबर 2023 में उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी, जब वह ICC की T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक गेंदबाज़ बन गए। यह उनके शानदार प्रदर्शन का ही नतीजा था कि डेब्यू (फ़रवरी 2022) से लेकर दिसंबर 2023 तक उनके पास 17.38 की बेहतरीन औसत से 34 T20I विकेट थे। इस बात की काफ़ी उम्मीद है कि उन्हें भारतीय दल का हिस्सा बनाया जाएगा।

सरप्राइज़ पैकेज

हालिया IPL में दो स्पिनरों ने क्रिकेट पंडितों और प्रशंसकों को खूब प्रभावित किया - साईं किशोर और दिग्वेश राठी।

साईं किशोर पिछले कुछ सालों से घरेलू सर्किट में तमिलनाडु के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस साल उनकी ही कप्तानी में आईड्रीम तिरुप्‍पुर तमिज़ंस ने TNPL का ख़िताब जीता था। साथ ही IPL में भी उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए 19 विकेट झटके थे। इसके अलावा साईं बाएं हाथ से आक्रामक बल्लेबाज़ी भी कर सकते हैं और वह एक अच्छे फ़ील्डर भी हैं। ऐसे में अगर उन्हें भारतीय टीम में मौक़ा मिलता है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।