एशिया कप: क्या T20I में होगी शुभमन गिल की वापसी?

एशिया कप भारतीय टीम के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। यह टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के साथ ही चयन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हम भारत की पारी की शुरुआत करने के प्रबल दावेदारों पर एक नज़र डालते हैं।

अभिषेक को IPL 2024 में उनके धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय T20I टीम में जगह मिली थी। हालांकि IPL 2025 में अभिषेक ने सनराइज़र्स हैदराबाद (SRH) के लिए 13 पारियों में 193.39 की धुआंधार स्ट्राइक रेट से 439 रन बनाए। इसमें पंजाब किंग्स (PBKS) के ख़िलाफ़ उनकी 141 रनों की पारी भी शामिल है। आगामी एशिया कप अभिषेक का पहला मल्टी नेशन टूर्नामेंट होगा ऐसे में आगामी T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह सुनिश्चित करने का उनके पास सुनहरा मौक़ा होगा।

सैमसन पिछले कुछ समय से भारत के T20I दल का नियमित हिस्सा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक और साउथ अफ़्रीका में दो शतक जड़े थे। सैमसन ने इस अवधि में अपने T20I रिकॉर्ड को सुधारा और अब 42 पारियों में सैमसन के नाम 25.32 की औसत से 861 रन हैं।

हालांकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ घरेलू T20 सीरीज़ में सैमसन कुछ ख़ास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और पांच पारियों में उनके बल्ले से महज़ कुल 51 रन ही निकले थे। IPL में सैमसन चोट से परेशान थे जिसके चलते वह नौ मैच ही खेल पाए। इस दौरान सैमसन ने 35.62 की औसत और 140.39 के स्ट्राइक रेट से कुल 285 रन बनाए। अब देखना है कि भारत अभिषेक और सैमसन की सलामी जोड़ी के साथ ही आगे बढ़ने का फ़ैसला करता है या नहीं।

जायसवाल को भारत के लिए T20I खेले एक वर्ष से अधिक बीच चुके हैं लेकिन टेस्ट प्रारूप में उन्होंने अपनी जमकर छाप छोड़ी है। जायसवाल ने भारत के लिए अंतिम T20I जुलाई 2024 में श्रीलंका में खेला था। हालांकि इसके बाद जायसवाल ने भारत के लिए केवल टेस्ट प्रारूप ही खेला है। जायसवाल ने अब तक T20I करियर में कुल 23 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 36.15 की औसत से 723 रन बनाए हैं।

जायसवाल पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी भारत का हिस्सा थे लेकिन रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली के भारत की पारी का आग़ाज़ करने के चलते उन्हें एक भी मुक़ाबला खेलने का मौक़ा नहीं मिला। अभिषेक की तरह ही बाएं हाथ के बल्लेबाज़ जायसवाल अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं ऐसे में आगामी T20 वर्ल्ड कप की दावेदारी से उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता। IPL 2025 में भी जायसवाल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में सातवें स्थान पर थे। उन्होंने 14 पारियों में छह अर्धशतक और 159.71 के स्ट्राइक रेट के साथ 559 रन बनाए थे।

जायसवाल की तरह ही भारतीय टेस्ट कप्तान गिल ने अंतिम बार T20I जुलाई 2024 में ही खेला था। हालांकि गिल ने T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद ज़िम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम की अगुवाई भी की थी। भारतीय टेस्ट कप्तान के रूप में भी गिल ने अपनी पहली सीरीज़ में प्रभावशाली प्रदर्शन किया और वह प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ भी बने।

IPL 2025 में गिल ने गुजरात टाइटंस को तीसरी बार प्लेऑफ़ में पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की थी। गिल ने 15 पारियों में 50 की औसत, 155.87 के स्ट्राइक रेट के साथ 650 रन बनाए थे। गिल सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में चौथे स्थान पर भी थे। गिल ने अब तक 21 T20I खेले हैं जिसमें उन्होंने 30.42 की औसत से 578 रन बनाए हैं और उनके नाम एक शतक भी है। ऐसे में देखना होगा कि गिल क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में वापसी करते हैं या नहीं।

गिल के साथ मिलकर साई सुदर्शन ने GT को IPL 2025 में प्लेऑफ़ तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी और साई सुदर्शन ही सीज़न के ऑरेंज कैप विजेता रहे थे। उन्होंने 15 पारियों में 54.21 की औसत, 156.17 के स्ट्राइक रेट के साथ 759 रन बनाए थे जिसमें छह अर्धशतक और एक शतक शामिल था।