अनुशासनात्मक कारणों से UAE ने मुहम्मद ज़ोहैब को भेजा घर

ज़ोहैब ने मई 2025 में UAE के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 16 T20I खेले हैं और 20.20 की औसत और 103.76 की स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए हैं। वसीम ने न्यूज़ीलैंड मैच से पहले UAE की तैयारी और टीम की एकजुटता पर बात की, ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि उनके दल में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये खिलाड़ी 2023 में दुबई में खेले गए T20I में न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ UAE की जीत से आत्मविश्वास लेंगे।