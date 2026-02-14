हैंडशेक पर सूर्यकुमार: '24 घंटे इंतज़ार कीजिए, मैच ज़्यादा महत्वपूर्ण है'

हैंडशेक के मुद्दे पर जब सूर्यकुमार से दोबारा सवाल हुआ, तो उन्होंने बड़ी बेबाकी और मुस्कुराहट के साथ इसे टाल दिया। सूर्यकुमार ने साफ़ कहा कि फ़िलहाल ध्यान सिर्फ खेल पर होना चाहिए। उन्होंने पहले सवाल के जवाब में हंसते हुए कहा, "अभी से अटकलें क्यों लगा रहे हैं? 24 घंटे का इंतज़ार कीजिए। हम यहां क्रिकेट खेलने आए हैं और वही खेलेंगे। हाथ मिलाने का फ़ैसला बाद में होगा, अभी आप अच्छा खाना खाइए और सो जाइए।"

जब मामले पर दोबारा स्पष्टता चाही गई, तो भारतीय कप्तान ने अपना स्टैंड नहीं बदला। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि वह कल ही इस सस्पेंस को ख़त्म करेंगे। सूर्यकुमार के मुताबिक, "कल मैच है और वही सबसे अहम है। टॉस के वक़्त क्या होगा, यह कल ही देखेंगे।"

विश्व कप और एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। पिछले साल एशिया कप के फ़ाइनल समेत भारत ने उन्हें तीन बार मात दी थी, जिसके बाद सूर्यकुमार ने कहा था कि अब कोई राइवलरी नहीं बची। लेकिन शनिवार को जब उनके दबदबे पर सवाल हुआ, तो उन्होंने 'ज़ीरो' से शुरुआत करने की बात कही।

सूर्यकुमार ने कहा, "इतिहास में क्या हुआ, उसे आप मैदान पर नहीं ले जा सकते। अतीत को ढोने से कभी-कभी टीम ढीली पड़ सकती है और आप मैच से आगे की सोचने लगते हैं। अगर आपको दिमाग शांत रखना है, तो हर बार नई शुरुआत करनी होगी।"