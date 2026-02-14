पहले गेंदबाज़ी करेगा इंग्लैंड, दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं

कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हमें लक्ष्य का पीछा करना पसंद है। आउटफ़ील्ड तेज़ है और विकेट बल्लेबाज़ी के अच्छा लग रहा है। मैं क्यूरेटर नहीं हूं, लेकिन पिच अच्छी दिख रही है। उम्मीद है हम उन्हें कम स्कोर पर रोकेंगे और फिर लक्ष्य हासिल कर लेंगे। टीम की घोषणा जल्दी करने से खिलाड़ियों को स्पष्टता मिलती है और वे बेहतर तैयारी कर पाते हैं। वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ हम बल्लेबाज़ी में थोड़ा ज़्यादा डिफ़ेंसव हो गए थे। टॉम बैंटन स्पिन के ख़िलाफ़ बेहतरीन खिलाड़ी हैं। टीम के लिए जो भी भूमिका ज़रूरी होगी, मैं वही निभाऊंगा।

वहीं स्कॉटलैंड के कप्तान बेरिंगटन ने कहा, "हम पहले बल्लेबाज़ी ही करना चाह रहे थे। सबसे अहम यह है कि हम स्पिन का सामना कैसे करते हैं। इंग्लैंड की टीम काफ़ी अच्छी है। हमने लगातार यात्रा करते हुए परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होना सीख लिया है।

इंग्लैंड: 1 फ़िल सॉल्ट, 2 जॉस बटलर (विकेटकीपर), 3 जैकब बेथेल, 4 टॉम बैंटन, 5 हैरी ब्रूक (कप्तान), 6 सैम करन, 7 विल जैक्स, 8 लियम डॉसन, 9 जेमी ओवर्टन, 10 जोफ़्रा आर्चर, 11 आदिल रशीद

स्कॉटलैंड: (संभावित) 1 जॉर्ज मंसी, 2 माइकल जोंस, 3 ब्रैंडन मक्मुलेन, 4 रिची बेरिंगटन (कप्तान), 5 टॉम ब्रूस, 6 माइकल लीस्क, 7 मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), 8 मार्क वॉट, 9 ओलिवर डेविडसन, 10 ब्रैड व्हील, 11 ब्रैड करी