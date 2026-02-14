क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी रणनीति बदलेगा भारत?

लेकिन जब बात विश्व कप की हो और सबकुछ ठीक होते हुए भी सबकुछ न मिल पाने की टीस का घर पर ही अनुभव किए ज़्यादा समय न बीता हो, नवंबर 2023 की एक शाम युवाओं के लिए मूव ऑन न कर पाने का पर्याय बन गई हो, ऐसी स्थिति में कहीं एक बार फिर वहीं खड़े न रह जाने की चिंता अभिव्यक्त होने के लिए विकल्प तलाशने लग जाती है।

ESPNcricinfo टाइम आउट हिंदी में कहा, "यह चिंता का विषय है, सिर्फ़ यह मैच नहीं, अगर एक मैच में यह होता तो हम समझ सकते थे लेकिन पहला जो मुक़ाबला हुआ, वहां पर भी भारत को बल्लेबाज़ी में दिक़्क़त हुई थी। पावरप्ले में अच्छी शुरुआत हुई थी लेकिन बाद में काफ़ी विकेट गिरे। भारत के पास 240-250 का स्कोर बनाने का मौक़ा था लेकिन वह मौक़ा भुना नहीं पाए। स्कोर को एक बार छोड़ भी दें तो भारत को स्पिनरों के ख़िलाफ़ थोड़ी दिक़्क़त हुई और इसमें थोड़ा सा सुधार लाना होगा क्योंकि जब आप स्पिनर के सामने अच्छी बल्लेबाज़ी नहीं करते हैं तो इस विश्व कप में ख़ासकर जो भारत और श्रीलंका में खेला जा रहा है जहां स्पिनर को अच्छी मदद मिलने वाली है, वहां भारतीय बल्लेबाज़ों को एक तरीक़ा ढूंढना होगा कि कैसे और बेहतर बल्लेबाज़ी करें।" पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने

पुजारा ने कहा, "विश्व कप से पहले जो मुक़ाबले हुए उनमें ज़्यादातर मुक़ाबले फ़्लैट विकेट्स पर हुए जहां स्पिनर को उतनी मदद नहीं मिल रही थी। तो वहां पर चौके छक्के मारना आसान है लेकिन उसके लिए भी अलग स्किल की ज़रूरत होती है। हालांकि कई बार आपको सिंगल डबल पर ध्यान देना होता है, मैच में कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब विकेट गिरते हैं तो आप एक ही लय में बल्लेबाज़ी नहीं कर सकते।

"कोलंबो में यहां से परिस्थिति और अलग होगी। कोलंबो में विकेट और धीमी रहेगी और स्पिनर को और अधिक मदद मिलेगी। हमने देखा कि कोलंबो में बाक़ी की टीमें एक रणनीति के तहत खेल रही हैं, स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दे रही हैं और सिंगल और डबल्स पर फ़ोकस कर रही हैं और ऐसे मैदान पर जहां आउटफ़ील्ड बड़ा होता है तो यह भी काफ़ी मायने रखता है। यह सब ध्यान में रखना होगा और यह भी कि किस गेंदबाज़ के ख़िलाफ़ आक्रमण किया जा सकता है और किसके ख़िलाफ़ थोड़ा संभलकर बल्लेबाज़ी करने की ज़रूरत है। अगर किसी ओवर में छह रन भी आएं तो दबाव में न आएं।"

USA के ख़िलाफ़ पाकिस्तान चार स्पिनर के साथ मैदान में उतरा था • Getty Images

रन-नीति पर ESPNcricinfoपर आकाश चोपड़ा ने तारीक़ की काट पर चर्चा करते हुए कहा, "तारीक़ थोड़े से अलग तो हैं, वह एक राउंड आर्म ऐक्शन वाले स्पिनर हैं जबकि सामान्यत: ऑफ़ स्पिनर हाई आर्म ऐक्शन वाला होता है। तो ऐसे में ऑफ़ स्पिन पाने के लिए रिस्ट को सीधा करना पड़ता है, निश्चित तौर पर उन्हें उतनी ऑफ़ स्पिन नहीं मिलती है लेकिन उनकी गेंद बाहर जाती है जो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हवा में और पड़ने के बाद भी बाहर जाती है जो उनको पहली बार खेलेगा उसे यह एहसास ज़रूर होगा कि यह गेंद अलग आई है।"

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आर अश्विन ने तारीक़ के ख़िलाफ़ भारतीय टीम को एक दिलचस्प रणनीति अपनाने की सलाह दी है कि जब तारीक़ पॉज़ लें तो भारतीय बल्लेबाज़ हट जाएं और इससे वह तारीक़ का ध्यान भटकाने में सफल हो सकते हैं। चोपड़ा, अश्विन की बातों से सहमत दिखे लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय बल्लेबाज़ों को तारीक़ के ऐक्शन पर ध्यान देने के बजाय गेंद के हिसाब से ही खेलने पर ध्यान देना चाहिए।

चोपड़ा ने कहा, "उनका ऐक्शन ऐसा है कि कई बार बल्लेबाज़ का ध्यान गेंद के बजाय ऐक्शन पर अधिक चला जाता है। मुझे लगता है कि गौतम (गंभीर) और सितांशु कोटक भी यही बता रहें होंगे कि 'आपको ऐक्शन को देखने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ़ हाथ को देखना है और हाथ से जब गेंद निकलती है तो गेंद को देखना है' क्योंकि अगर आप उनके हाथ पर ध्यान देंगे तो आप यह पता लग सकते हैं कि वो कैसी गेंद डालने जा रहे हैं, आर्म गेंद डालेंगे, धीमी डालेंगे या तेज़ डालेंगे।

"यह गेममैनशिप है, हो सकता है कि बल्लेबाज़ करें भी लेकिन आप यह एकाध बार ही कर सकते हैं। क्योंकि फिर अंपायर इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बल्लेबाज़ और गेंदबाज़ दोनों को समझाएंगे कि ऐसा न करें क्योंकि ऐसे तो ओवर ही समाप्त नहीं होगा। अश्विन ने सुझाव तो बहुत अच्छा दिया है और मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाज़ एकाध बार ऐसा करेंगे भी, तो मज़ा आएगा।"