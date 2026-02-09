PCB: भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलने पर निर्णय 24 से 48 घंटे में

नक़वी ने कहा, "हमारी उनसे (ICC से) बातचीत हुई है। अभी मेरे लिए कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगा। जैसे ही हमें उनका (ICC का) जवाब मिलेगा, हम फ़ैसला करेंगे। ICC के जवाब देने के बाद हम प्रधानमंत्री (शहबाज़ शरीफ़) से सलाह लेंगे। कल या परसों तक घोषणा हो जाएगी।"

इसी दौरान, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने रविवार को लाहौर में नक़वी और ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख़्वाजा से मुलाक़ात के बाद, आधिकारिक तौर पर PCB से भारत के ख़िलाफ़ मैच खेलने का अनुरोध किया।