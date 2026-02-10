नीमीबिया के ख़िलाफ़ टॉस जीत कर पहले गेंदबाज़ी करेगा नीदरलैंड्स

टॉस जीतने के बाद स्कॉट एडवर्ड्स ने कहा, "हम पहले गेंदबाज़ी करने जा रहे हैं। सुबह का वक़्त है, अगर विकेट में कुछ मदद होगी तो वह अभी ही होगी। हमें लगता है कि हमने (पाकिस्तान के ख़िलाफ़) काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी, बस खेल के कुछ हिस्सों में हम चूक गए थे। इसलिए हमारे लिए यह उन अहम मौक़ों पर अपनी योजनाओं को सही तरह से लागू करने का एक और अवसर है। हमारी टीम में दो बदलाव हुए हैं। फ्रेड क्लासेन और टिम वैन डर गुग्टेन की टीम में वापसी हुई है।"

वहीं गेरार्ड इरास्मस ने कहा, "हम संकोच में थे कि अगर टॉस जीते तो क्या किया जाए। हम भी पहले गेंदबाज़ी ही करते। हमने दुबई और फिर बेंगलुरु में सात दिन बिताए हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। यह हमारा लगातार चौथा विश्व कप है। आज विलेम मायबर्ग अपना डेब्यू कर रहे हैं।"

नीदरलैंड्स (प्लेइंग XI): माइकल लेविट, मैक्स ओ'डाउड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कप्तान), ज़ैक लॉयन कैशेट, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, रोलोफ़ वैन डर मर्व, टिम वैन डर गुग्टेन, फ्रेड क्लासेन।