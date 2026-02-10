2022 के बाद पहला विश्व कप खेल रहे UAE ने लिया गेंदबाज़ी का फ़ैसला

टॉस जीतने के बाद मुहम्मद वसीम ने कहा, "दोनों पारियों में पिच एक जैसी ही रह सकती है। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम किस तरह का क्रिकेट खेलते हैं। उम्मीद है कि हम बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे। यह एक कठिन ग्रुप है, लेकिन हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं। हम यहां एक अलग मानसिकता के साथ आए हैं। हम एक-एक मैच पर ध्यान देंगे और आगे के मुक़ाबलों के बारे में उसी हिसाब से सोचेंगे। (अपनी फ़ॉर्म पर) आत्मविश्वास अच्छा है, बस मैदान और टूर्नामेंट अलग है।"

वही न्यूज़ीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कहा, "विकेट अच्छा लग रहा है। हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह लाल मिट्टी की पिच है। गेंदबाज़ों को थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिल सकता है। कुल मिलाकर यह बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी सतह दिख रही है। आजकल आपको वीडियो पर काफ़ी काम करना पड़ता है। मैचों के बीच के समय में हमने वीडियो फुटेज और बाकी चीज़ों का विश्लेषण किया है।"

न्यूज़ीलैंड (प्लेइंग XI): 1 फ़िन एलन, 2 टिम साइफ़र्ट (विकेटकीपर), 3 रचिन रवींद्र, 4 ग्लेन फ़िलिप्स, 5 डेरिल मिचेल, 6 मार्क चैपमैन, 7 जिमी नीशम, 8 मिचेल सैंटनर (कप्तान), 9 मैट हेनरी, 10 लॉकी फ़र्ग्यूसन, 11 जैकब डफ़ी।