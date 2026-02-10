दो बदलाव के साथ USA ने चुनी गेंदबाज़ी, पाकिस्तान में भी एक बदलाव

टॉस - USA ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहले गेंदबाज़ी चुनी

ग्रुप ए में पाकिस्तान ने पहले मैच में नीदरलैंड्स को हराया था और USA को उनके पहले मैच में भारत के ख़िलाफ़ हार का सामना करना पड़ा था।

टॉस जीतने के बाद मोनांक ने कहा,"बल्लेबाज़ी के लिए विकेट अच्छा दिख रहा है और यहां लगातार बारिश हुई है तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि लक्ष्य क्या है तो हमारे लिए इसे चेज़ करना आसान होगा। अली ख़ान अभी फिट नहीं हो सके हैं तो आदिल उनकी जगह आए हैं। साई भी बाहर हैं और जहांगीर उनकी जगह आए हैं। हमने बातचीत की है कि अच्छी टीमों के ख़िलाफ़ जीत हासिल करने के लिए हमें बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन करना होगा।"

आग़ा ने कहा, "हमारी टीम में एक बदलाव है। उस्मान तारिक़ खेल रहे हैं। दुर्भाग्य से सलमान मिर्ज़ा नहीं खेल रहे हैं। हम उस्मान को मौका देना चाहते थे। मुझे लगता है कि वह मैच जिताने वाले गेंदबाज हैं और हमारे लिए तुरुप का पत्ता हैं, इसलिए हम उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि हमें कुछ चीजों में सुधार करने की जरूरत है। हमने बैठकर इस बारे में बात की है और मुझे उम्मीद है कि आज हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे।"

USA: ऐंड्रियस गौस (विकेटकीपर), शयन जहांगीर, मोनांक पटेल (कप्तान), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, शुभम रांजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, शैडली वान शाल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रावलकर